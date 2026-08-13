Odată cu repornirea sistemului, notarii pot solicita din nou extrase de carte funciară, iar persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești au primit din nou acces la platformă pentru derularea operațiunilor curente.

Record istoric de solicitări la OCPI

Repornirea e-Terra a generat un val masiv de cereri acumulate în timpul celor patru săptămâni de indisponibilitate, punând o presiune uriașă pe infrastructura tehnică și pe funcționarii din toate oficiile teritoriale.

Conform datelor oficiale centralizate de Guvernul României, miercuri, 12 august 2026, au fost înregistrate la nivelul tuturor Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) un număr total de 69.788 de cereri.

Cifra este uriașă prin comparație cu aceeași zi a anului precedent, când fuseseră înregistrate 42.057 de solicitări.

Cea mai explozivă creștere s-a înregistrat în categoria extraselor de carte funciară pentru autentificare, esențiale pentru finalizarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare.

În data de 12 august au fost depuse 25.152 de astfel de cereri, de aproape cinci ori mai multe față de cele 5.281 înregistrate pe 12 august 2025. În privința extraselor pentru informare, volumul s-a menținut la un nivel ridicat, fiind depuse 17.876 de solicitări.

Traficul uriaș a provocat întreruperi temporare în e-Terra

Numărul fără precedent de accesări concomitente și volumul uriaș de date procesate au generat, în zilele de 12 și 13 august, blocaje temporare ale aplicației e-Terra, precum și timpi de așteptare semnificativ mai mari în anumite intervale orare.

„Pentru a răspunde volumului ridicat de solicitări primite din partea cetățenilor și partenerilor în aplicația e-Terra, au fost asigurate resurse tehnice și umane suplimentare în toate oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) din România. Specialiștii ANCPI au intervenit prompt pentru remedierea situațiilor apărute și pentru asigurarea continuității activității. Totodată, problema referitoare la nefuncționalitatea exportului de geometrii a fost remediată”, a transmis Guvernul României.

Pentru a putea face față numărului uriaș de dosare și cereri restante, ANCPI a decis prelungirea programului de lucru cu publicul și de primire a cererilor în zilele de 12 și 13 august, atât la ghișeele fizice ale OCPI, cât și în aplicația electronică, în intervalul orar 8:30 – 16:00.

Totodată, au fost activate linii telefonice dedicate de Call Center pentru a le oferi suport tehnic și îndrumare utilizatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de conectare.

Unele servicii online rămân în continuare offline

Deși pilonul central al sistemului de cadastru, aplicația e-Terra, a redevenit operațional pentru partenerii instituționali și profesioniștii din domeniu, procesul de restaurare completă a infrastructurii digitale a ANCPI nu s-a încheiat.

Reprezentanții Guvernului au precizat că celelalte servicii online din portofoliul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară rămân, pentru moment, indisponibile.

Echipele tehnice continuă lucrările de securizare și verificare a bazelor de date pentru ca toate modulele electronice să fie repuse în funcțiune în condiții de maximă siguranță cibernetică.

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