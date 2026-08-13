Spectacole de teatru de Sfânta Maria
- Bărbatul perfect defect, Teatrul Roșu, 16:30
- Terapie în trei, Teatrul Roșu, 19:30
Concerte în București de Sfânta Maria
- Texas Blues Authority, The Pub – Universității, 20:00
- Tomis Junior și Doinița Fluturu, Berăria H, 20:15
- Miryam, Hard Rock Cafe, 21:30
Petreceri în București de Sfânta Maria
- În sufragerie cu Paulina și Marian – Ziua lor de naștere, Centrul Cultural Armean, 17:00
- PW x FUEL, Robin Ordell, Gojnea76, Elia Nafzger, Platforma Wolff, 22:00
- Caliente!, Gilda Music Lounge, 22:00
- GAAP, Ground Control w/ Leo, Control Club, 22:00
Expoziții în București de Sfânta Maria
- Între realismul socialist și comunismul național, Palatul Suțu, 10:00
- Aman – linie, punct, Muzeul Theodor Aman, 10:00
Străzi Deschise, din nou pe Calea Victoriei
„Weekendul acesta, #StrăziDeschise ne aduce din nou pe Calea Victoriei, cu activități pentru toate vârstele, momente de joacă, mișcare, creativitate și magie.
Sâmbătă și duminică, între 10:00 și 22:00, în Piața Revoluției, vă așteaptă activități sportive precum tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei pe masă — un spațiu deschis pentru energie, competiție prietenoasă și timp petrecut împreună.
În zona Kretzulescu, între 11:00 și 13:00, cei mici pot participa la atelierul creativ cu nisip colorat, iar sâmbătă, de la 18:00, Magitot aduce un spectacol de magie plin de surprize și momente care îi vor bucura pe copii și părinți deopotrivă”, se arată în postarea Străzi Deschise-București, de pe Facebook.
Alte evenimente în București de Sfânta Maria
Truck Tuning Festival – Autoexpo & Tuning
Truck Tuning Festival – Autoexpo & Tuning se desfășoară în acest weekend la Casa Presei Libere. În perioada 14–16, oamenii vor putea admira camioane spectaculoase. Intrarea este liberă.
Cinema sub Stele
În Sectorul 6 al Capitalei vor avea loc ultimele proiecții de filme în aer liber din cadrul proiectului „Cinema sub Stele”. Vor avea loc de la ora 20:00, în Parcul Marin Preda, în perioada 14-16 august. Accesul este gratuit.
Paradisul florilor, The Sunflower Room
În perioada 24 iulie – 31 august, de luni până duminică, între orele 12:00 și 20:00, poate fi vizitată instalația The Sunflower Room de la Mega Mall. Oamenii vor putea admira sute de flori ale soarelui, o instalație inspirată din celebra operă de artă floarea-soarelui pictată de Vincent van Gogh.
De asemenea, pe 15 august este celebrată Ziua Marinei, iar la Constanța se desfășoară în această zi mai multe evenimente.
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