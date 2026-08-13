Spectacole de teatru de Sfânta Maria

  • Bărbatul perfect defect, Teatrul Roșu, 16:30
  • Terapie în trei, Teatrul Roșu, 19:30

Concerte în București de Sfânta Maria

  • Texas Blues Authority, The Pub – Universității, 20:00
  • Tomis Junior și Doinița Fluturu, Berăria H, 20:15
  • Miryam, Hard Rock Cafe, 21:30

Petreceri în București de Sfânta Maria

  • În sufragerie cu Paulina și Marian – Ziua lor de naștere, Centrul Cultural Armean, 17:00
  • PW x FUEL, Robin Ordell, Gojnea76, Elia Nafzger, Platforma Wolff, 22:00
  • Caliente!, Gilda Music Lounge, 22:00
  • GAAP, Ground Control w/ Leo, Control Club, 22:00

Expoziții în București de Sfânta Maria

  • Între realismul socialist și comunismul național, Palatul Suțu, 10:00
  • Aman – linie, punct, Muzeul Theodor Aman, 10:00

Străzi Deschise, din nou pe Calea Victoriei

„Weekendul acesta, #StrăziDeschise ne aduce din nou pe Calea Victoriei, cu activități pentru toate vârstele, momente de joacă, mișcare, creativitate și magie.

Sâmbătă și duminică, între 10:00 și 22:00, în Piața Revoluției, vă așteaptă activități sportive precum tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei pe masă — un spațiu deschis pentru energie, competiție prietenoasă și timp petrecut împreună.

În zona Kretzulescu, între 11:00 și 13:00, cei mici pot participa la atelierul creativ cu nisip colorat, iar sâmbătă, de la 18:00, Magitot aduce un spectacol de magie plin de surprize și momente care îi vor bucura pe copii și părinți deopotrivă”, se arată în postarea Străzi Deschise-București, de pe Facebook.

Alte evenimente în București de Sfânta Maria

Truck Tuning Festival – Autoexpo & Tuning

Truck Tuning Festival – Autoexpo & Tuning se desfășoară în acest weekend la Casa Presei Libere. În perioada 14–16, oamenii vor putea admira camioane spectaculoase. Intrarea este liberă.

Cinema sub Stele

În Sectorul 6 al Capitalei vor avea loc ultimele proiecții de filme în aer liber din cadrul proiectului „Cinema sub Stele”. Vor avea loc de la ora 20:00, în Parcul Marin Preda, în perioada 14-16 august. Accesul este gratuit.

Paradisul florilor, The Sunflower Room

În perioada 24 iulie – 31 august, de luni până duminică, între orele 12:00 și 20:00, poate fi vizitată instalația The Sunflower Room de la Mega Mall. Oamenii vor putea admira sute de flori ale soarelui, o instalație inspirată din celebra operă de artă floarea-soarelui pictată de Vincent van Gogh.

De asemenea, pe 15 august este celebrată Ziua Marinei, iar la Constanța se desfășoară în această zi mai multe evenimente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » Conflictul politic blochează inaugurarea: „Nu știm ce se întâmplă acolo”
GSP.RO
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » Conflictul politic blochează inaugurarea: „Nu știm ce se întâmplă acolo”
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
GSP.RO
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”
Fanatik.ro
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mărturia şoferului care a lovit mortal doi pietoni în Braşov. "Nu merit să mă trateze"
ObservatorNews.ro
Mărturia şoferului care a lovit mortal doi pietoni în Braşov. "Nu merit să mă trateze"
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
GSP.ro
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
David Popovici, de neoprit la Europene! A câștigat semifinala de 200 m liber și e cu un pas în marea finală
Mediafax.ro
David Popovici, de neoprit la Europene! A câștigat semifinala de 200 m liber și e cu un pas în marea finală
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Trei copii au rămas orfani în urma incidentului rutier din Corbii Mari! Șoferul nu avea permis și ar fi condus băut
KanalD.ro
Trei copii au rămas orfani în urma incidentului rutier din Corbii Mari! Șoferul nu avea permis și ar fi condus băut

Politic

Parteneri
David Popovici, calificat cu cel mai bun timp în finala de 200 de metri liber! O nouă reprezentaţie a campionului român
Fanatik.ro
David Popovici, calificat cu cel mai bun timp în finala de 200 de metri liber! O nouă reprezentaţie a campionului român
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online