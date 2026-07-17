Serviciile secrete din Ucraina, acuzate de atentatul cu bombă de la Monaco

În prima declaraţie publică după explozia care a zguduit principatul Monaco, Iermolaiev a afirmat că ofiţeri activi şi foşti membri ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) s-au aflat în spatele atentatului, în urma căruia el a fost rănit.

„Pe baza probelor aflate la dispoziţia noastră în cadrul anchetei, nu avem nicio îndoială că ofiţeri activi ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, cunoscută sub numele de GUR, au fost implicaţi direct în această tentativă de asasinat”, a declarat Iermolaiev într-un comunicat emis prin intermediul avocaţilor săi.

Atacul a avut loc pe o stradă din Monaco, unde un dispozitiv exploziv plasat într-un loc public s-a declanşat în timp ce Iermolaiev părăsea clădirea împreună cu partenera sa şi fiul lor de 13 ani.

Potrivit anchetatorilor francezi, bomba a fost amplasată de Anastasiia Berezovska, cetăţean ucrainean.

La scurt timp după atac, Berezovska a fost găsită moartă în apropiere de Kiev, iar două persoane, Vladîslav Reut, ofiţer al GUR, şi Oleksandr Jîkovîci, fost angajat al forţelor de ordine, au fost arestaţi în legătură cu uciderea acesteia.

Conform procurorilor ucraineni, cei doi suspecţi au forţat-o pe Berezovska să urce într-o maşină, după care au dus-o într-o pădure izolată, la aproximativ 60 de kilometri de Kiev, unde aceasta a fost omorâtă.

În faţa instanţei din Kiev, Reut a susţinut că Jîkovîci ar fi fost cel care a comis crima. Parchetul ucrainean a încercat să prezinte incidentul drept o acţiune izolată a lui Reut, care ar fi acţionat fără aprobarea superiorilor săi.

Acuzaţii grave la adresa GUR

Iermolaiev a respins categoric versiunea procurorilor.

„Potrivit probelor disponibile în prezent, conspiraţia a depăşit nivelul autorilor şi organizatorilor direcţi şi a implicat ofiţeri activi ai GUR aflaţi în legătură cu aceştia, inclusiv persoane apropiate actualei şi fostei conduceri a agenţiei”, a declarat omul de afaceri.

În urma atacului, Anna a suferit „răni catastrofale şi ireversibile”, iar fiul lor a fost grav rănit, cu arsuri şi fracturi multiple.

„Explozia a fost suficient de puternică pentru a distruge balustrade din oţel şi treptele de piatră din faţa locuinţei noastre”, a spus Iermolaiev.

„Nu a fost un avertisment. A fost o încercare de a mă ucide nu doar pe mine, ci şi pe familia mea.”

„Eu rămân internat la terapie intensivă şi abia acum încep lungul proces de recuperare”, a adăugat el.

Cazul are potenţialul de a amplifica tensiunile politice din Ucraina şi de a afecta relaţiile fragile ale ţării cu partenerii europeni.

Conform The Guardian, acuzaţiile aduse de Iermolaiev ridică semne de întrebare cu privire la implicarea directă a conducerii GUR în planificarea atentatului.

Situaţia este cu atât mai complicată pentru preşedintele Volodimir Zelenski, care deja se confruntă cu critici intense în urma recentului demers de a-l înlocui pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai respectaţi membri ai guvernului său.

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