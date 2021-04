Proiectul reconstrucţiei faciale era un vis mai vechi al lui Adrian Majuru, istoric și manager al MMB, iar dupa ani în șir de muncă, i-a încredințat inițiativa lui Radu.

Absolvent de UNARTE, cu studii în Italia și un masterat în sculptură la Carrara, Radu a început să lucreze la acest proiect în 2016 și i-a luat doi ani să îl finalizeze.

La baza demersului acestuia au stat măsurătorile antropometrice şi fotografiile craniului lui Mihai Viteazul pe care profesorul Francisc J. Rainer, întemeietorul antropologiei din România, le-a făcut în primăvara anului 1920.

Chipul reconstituit a mai fost expus în două expoziții temporare de la Muzeul Bucureștiului, însă, începând cu luna februarie, acesta a fost integrat într-o expoziție permanentă a instituției de cultură.

Sculptorul Radu Panait a povestit, pentru B365, ampla documentare, dar și piedicile întâmpinate în procesul făcut pentru ca Mihai Viteazul „să prindă viață”.

Proiectul a început la îndemnul domnului Adrian Majuru, având dânsul un carnet din anii 20 al marelui antropolog, medic, profesor și cercetător Francisc Rainer, cu măsurătorile exacte ale craniului. În prealabil, dânsul și echipa dumnealui, au încercat să facă rost de craniul lui Mihai Viteazul, numai că preoțimea nu și-a dat acceptul sub nicio formă, invocând că nu se poate deschide racla.

Artistul a mai povestit că a avut acces la schițele lui Rainer, la măsurători, precum și fotografii din toate unghiurile.

Radu a mai spus că cuca a fost făcută la comandă de un croitor, asta după ce i-a băgat firele de păr natural care erau mai lungi și a chemat un stilist care l-a tuns si coafat ca pe vremea lui. ”Părul este natural uman la cap și la barbă, iar la mustață trebuia să fie mai sârmos și este păr de iac”, a spus sculptorul Radu Panait.

Procedeul a fost deosebit de laborios. Tânărul artist a mai susținut că tot proiectul s-a desfășurat cu foarte multe măsurători și documentație despre carnație și stabilirea proporţiilor cutiei craniene.

În tabelele de specialitate sunt indicate anumite zone și grupe musculare, am făcut o medie, am ținut cont de sex, vârstă și l-am încadrat în 35-40 de ani ca să fie cumva mult mai apoape de reprezentările grafice.

Radu Panait: