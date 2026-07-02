Un turist a povestit experiența sa din timpul vacanței în Spania

Chris, un turist din Glasgow, Scoția, povestește că în timpul vacanței sale de o săptămână în Salou, Spania, a observat zilnic cum zeci de persoane așteptau la ușile hotelului înainte de deschiderea piscinei, relatează publicația britanică Daily Express.

„Era o cursă nebună pentru șezlongurile de lângă piscină. Nu judec, dar mi s-a părut amuzant, așa că am filmat scena”, a spus el.

Chris a descris cum turiștii alergau să-și rezerve locurile cu prosoape și genți, doar pentru a se întoarce apoi în camere sau la micul-dejun.

„Nu mai rămâneau locuri pentru cei care nu stăteau la coadă o oră”, a adăugat el.

Hotelurile au început să adopte reguli stricte pentru a combate acest fenomen

Potrivit Express, multe unități au introdus politici de îndepărtare a prosoapelor de pe șezlongurile neocupate pentru a oferi șanse egale tuturor turiștilor.

De exemplu, personalul hotelier, precum salvamarii sau îngrijitorii piscinei, este autorizat să mute obiectele lăsate nesupravegheate și să le depoziteze la „obiecte pierdute”.

Unele hoteluri au abandonat complet sistemul de rezervare a șezlongurilor. În schimb, oferă locuri fixe la check-in sau folosesc aplicații pentru rezervări. În mai 2026, P&O Cruises a anunțat o politică strictă: șezlongurile funcționează pe principiul „primul venit, primul servit”, iar obiectele lăsate mai mult de 30 de minute sunt mutate într-o zonă specială de depozitare.

Ce să faci dacă întâmpini această problemă

Frustrarea legată de „rezervarea matinală” a șezlongurilor a devenit un subiect popular și pe rețelele sociale. O situație neobișnuită a avut loc în Mallorca, unde un bărbat, sătul de acest obicei, a folosit pudră iritantă pe șezlongurile celor care își rezervau locurile la ora 6 dimineața. În ciuda „creativității” lui, specialiștii recomandă să nu acționați pe cont propriu.

Cel mai bine este să solicitați ajutorul personalului hotelier pentru a îndepărta prosoapele neutilizate. Acest lucru previne conflictele și garantează că se respectă procedurile corecte, cum ar fi înregistrarea și depozitarea obiectelor într-un loc sigur.

Dacă nu sunt salvamari sau angajați la piscină în apropiere, anunțați recepția hotelului despre șezlongurile blocate fără utilizatori activi.

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