Relația dintre creier, minte și corp, hidratarea, mișcarea, somnul și integrarea elementelor esențiale în rutina conștientă a zilei sunt parte din secretele explicate, prezentate, dezbătute de Anca Alungulesei, expert în nutriție și neuro-wellness, împreună cu Conf. Univ. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog, cu atestat somnologie, Radu Popescu, kinetoterapeut și specialist în mișcare și Claudia Benea, primul somelier de apă din România, specialist în hidratare, în cadrul evenimentului denumit sugestiv „Viața fără dietă”.

Anca Alungulesei spune că există viață fără dietă

„Da, am convingerea că există viață fără dietă. Mai mult decât atât, cred că majoritatea femeilor nu mai au nevoie de încă o dietă, ci au nevoie de o relație mai sănătoasă cu propriul corp. După mai bine de 15 ani de lucru cu mii de femei am observat că problema nu este lipsa informației. Cele mai multe dintre femei știu deja ce ar trebui să facă. Știu că ar trebui să doarmă mai bine, să se hidrateze, să se miște mai mult și să aibă mai multă grijă de ele.

Problema este că în viața reală este greu să transformăm aceste informații în comportamente constante. De aceea pentru mine viața fără dietă înseamnă să mutăm atenția de la restricții la fundație. Sănătatea începe cu energia noastră. Cu hidratarea. Cu somnul. Cu mișcarea. Cu reglarea stresului. Cu felul în care funcționează creierul și sistemul nostru nervos. Viața fără dietă nu înseamnă să mănânci orice și oricât, ci înseamnă să construiești un stil de viață pe care îl poți susține ani de zile fără să trăiești într-o luptă permanentă cu tine însăți”, a spus Anca Alungulesei.

După 15 ani de practică în nutriție și lucru cu peste 20.000 de persoane cu probleme de greutate, Anca Alungulesei știe că cel mai aprig dușman al siluetei este chiar „mentalitatea de dietă” și obsesia pentru înfometare, calorii și cântar. Astfel ea a descoperit că fiecare persoană are un IQ alimentar care este determinant pentru stilul de alimentație și de viață.

„Conceptul de IQ alimentar s-a născut din practică. După mii de sesiuni individuale și de grup și ani întregi de lucru cu femei care încercau să slăbească am observat ceva foarte interesant. Două persoane puteau avea exact aceleași informații despre alimentație și sănătate și totuși una reușea să implementeze, iar cealaltă nu. Atunci am înțeles că problema nu este informația. Problema este capacitatea de a transforma informația în comportament. Așa a apărut ideea de IQ alimentar. Pentru că, în realitate, succesul nu depinde doar de ceea ce știm, ci și de felul în care luăm decizii, gestionăm emoțiile, răspundem la stres și ne raportăm la propriul corp”, a adăugat specialistul.

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Mai mult decât atât, pentru eficiența în drumul către o viață fără dietă, Anca Alungulesei știe că este nevoie de un punct de plecare și de măsurători, astfel că a creat testul de IQ alimentar, instrument unic în România de măsurare a comportamentului alimentar.

„Ceea ce nu putem măsura, nu putem îmbunătăți. Niciodată! De aceea am creat testul IQ alimentar, instrument unic în România de măsurare a comportamentului alimentar. Testele clasice de IQ măsoară inteligența cognitivă. Testele de inteligență emoțională măsoară capacitatea de gestionare a emoțiilor și relațiilor. Dar relația unei persoane cu mâncarea n-a fost, până acum, măsurată într-un mod integrat. Cântarul nu poate măsura: comportamentul alimentar, mâncatul emotional, compulsiile, epuizarea organismului manifestată prin consumarea alimentelor de confort. Toată lumea folosește același lucru: cântar, calorii, gramaje, alimente sănătoase, alimente nesănătoase, reguli de multe ori absurde care nu sunt ajustate pe nevoile biologiei ale corpului feminin, cu atât mai puțin la peste 35 de ani, când biologia corpului s-a schimbat.

Scorul testului de IQ alimentar nu este un verdict, ci este un punct de plecare. Rezultatul testului ne arată atât nivelul actual de IQ alimentar, cât și avatarul alimentar dominant. Pornind de aici, construim un plan personalizat care urmărește dezvoltarea autoreglării, îmbunătățirea relației cu mâncarea și consolidarea comportamentelor care susțin sănătatea pe termen lung. Lucrăm simultan pe comportament, biologie, sistem nervos, energie și relația cu propriul corp. Obiectivul final nu este controlul perfect al alimentației, ci este autonomia alimentară a persoanei în contextul vieții ei: capacitatea de a face alegeri sănătoase cu mai puțin efort, mai puțină luptă și mai multă încredere în propriul corp”, a mai afirmat Anca Alungulesei.

Construit ca un manifest pentru femeile care aleg libertatea unui stil de viață în locul restricțiilor, evenimentul „Viața fără dietă” pornește de la statistica alarmantă realizată de Anca Alungulesei în urma analizei lucrului cu zecile de mii de persoane blocate în lupta cu kilogramele. 85% dintre femeile de peste 35 de ani cu care a lucrat în ultimii cinci ani mănâncă pe fond emoțional și nu pentru că le este foame, 65,5% mănâncă fără să-și dea seama, necontrolat și inconștient, iar 59,5% constată fluctuații constante de energie, kilograme și inflamații, potrivit inovatorului său test de IQ alimentar.

Specialistul vorbește depsre fundamentele sănătății

„În aceste cinci zile intensive de eveniment «Viața fără dietă» nu vom vorbi despre diete, ci vom vorbi despre fundamentele sănătății. Despre hidratare. Despre mișcare. Despre somn. Despre energie. Despre metabolism. Despre modul în care funcționează creierul și corpul după 35 de ani. Alături de mine vor participa specialiști în hidratare, mișcare și somnologie, iar împreună vom aborda sănătatea dintr-o perspectivă integrată și extrem de practică. Scopul evenimentului nu este să vină cu încă o listă de reguli, ci să ajutăm femeile să înțeleagă cum funcționează organismul lor la peste 35 de ani și cum își pot construi sănătatea într-un mod sustenabil, realist și compatibil cu viața pe care o trăiesc astăzi.

Pentru că sănătatea nu este o perioadă și nu este o dietă, ci este un stil de viață. Iar atunci când ai un stil de viață sănătos este ca și cum ți-ai găsit o identitate nouă în relația cu propriul corp. Nu mai ești dominată de pofte, impulsuri sau reguli impuse din exterior. Începi să faci alegeri conștiente, cu mai multă claritate, mai multă încredere și mai puțin efort”, a încheiat Anca Alungulesei, care de 15 ani ghidează femeile pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în corpul și creierul lor, să își stabilizeze relația cu mâncarea, să își recâștige energia și să acționeze în direcția obiectivelor lor legate de sănătate.

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