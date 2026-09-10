Un șofer de 73 de ani a condus pe contrasens pe A1 și trei mașini au fost avariate

Un șofer în vârstă de 73 de ani a circulat zeci de kilometri pe contrasens pe autostrada A1, pe sensul Arad-Timișoara, provocând un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme, conform Observator News.

Bărbatul de 73 de ani, din județul Harghita, și-a continuat însă deplasarea pe contrasens, pe autostrada A1, sensul de mers Arad Timișoara, după impact, deși autoturismul său era avariat și avea bucăți de caroserie care atârnau.

Imaginile cu mașina care circula pe contrasens au fost surprinse de camera de bord a unui alt șofer. Participanții la trafic au fost nevoiți să facă manevre bruște pentru a evita o coliziune frontală.

„Gata! Dă-i în partea cealaltă că a făcut accident, mă! Dă-i în spate!”, se aude pe filmare.

Autoturismul condus pe contrasens a intrat în coliziune cu o altă mașină.

În urma impactului, alte două autoturisme au fost implicate în eveniment, trei mașini ajungând pe banda de urgență.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Au fost înregistrate doar pagube materiale.

Șoferul de 73 de ani nu s-a oprit după producerea accidentului și și-a continuat deplasarea pe autostradă, în aceeași direcție greșită.

Conducătorii auto care au întâlnit mașina pe contrasens au alertat autoritățile prin mai multe apeluri la numărul de urgență 112.

Polițiștii au reușit ulterior să identifice autoturismul și să îl oprească pe șofer.

Bărbatul are 73 de ani și este din județul Harghita.

Polițiștii au stabilit că acesta nu consumase alcool. Șoferul a primit o amendă de 4.325 de lei și a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de cinci luni.