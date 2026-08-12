Sectorul serviciilor a consemnat cea mai mare creștere de preț din economie, cu o medie de 13,67%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,93%, iar produsele alimentare au înregistrat o scumpire de 5,03% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Chiriile și carburanții, principalele scumpiri ale verii

Cea mai mare explozie de tarife s-a înregistrat în sectorul serviciilor, unde chiriile au înregistrat o creștere de 42,48% în iulie 2026 comparativ cu iulie 2025. Au urmat tarifele pentru apă, canalizare și salubritate (+15,99%), reparațiile auto (+13,85%) și serviciile de igienă și cosmetică (+14,10%). Asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,48%, în timp ce transportul aerian a marcat o creștere lunară conjuncturală de 18,73% față de iunie 2026.

La categoria mărfurilor nealimentare, cel mai mare impact l-a avut scumpirea carburanților. Motorina a urcat cu 30,7%, iar benzina cu 23,15%. Energia electrică a consemnat o creștere modestă de 3,39% an la an, după ce efectul de bază generat de eliminarea schemei de sprijin s-a consumat. Energia termică a avansat cu 10,70%, iar cărțile și ziarele cu 10,82%.

Cafeaua și carnea conduc topul scumpirilor la alimente

La capitolul alimente, cafeaua rămâne produsul cu cea mai mare creștere de preț din ultimul an, fiind mai scumpă cu 19,47%. Ouăle au urcat cu 13,9%, carnea de bovine cu 11,67%, iar laptele de vacă cu 11,28%. Pâinea s-a scumpit cu 7,93%, peștele proaspăt cu 7,54%, iar carnea de porc cu 3,4%.

S-au înregistrat și scăderi de prețuri la anumite alimente. Cartofii s-au ieftinit cu 13,68%, fructele proaspete cu 13,82%, făina cu 4,3% și mălaiul cu 4,92%. De asemenea, zahărul și untul au marcat ieftiniri ușoare, sub 1%.

Scădere pentru salariul real al românilor

Evoluția prețurilor a continuat să erodeze puterea de cumpărare. Câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5% la jumătatea anului 2026 față de aceeași perioadă din anul precedent. Raportat la o inflație de 10,4% la nivelul lunii iunie, salariul real a înregistrat o scădere efectivă de -8,3% față de iunie 2025. Spre comparație, în iunie 2025 salariul real înregistra o creștere de 1,3%.

Cele mai mari creșteri de salarii nete s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (+26,3%), publicitate și PR (+17,4%) și fabricarea calculatoarelor (+13,9%). Nominal, angajații din domeniul IT rămân cel mai bine plătiți, cu o medie netă de 13.500 de lei pe lună, urmați de cei din domeniul editării (12.000 lei) și fabricarea produselor din tutun (11.200 lei). La polul opus se află pescuitul și acvacultura, cu o medie netă de 2.900 de lei.

În sectorul bugetar, câștigul salarial net a scăzut în iunie față de mai în învățământ (-1,9%) și sănătate (-0,3%), consemnând o ușoară creștere doar în administrația publică (+0,8%).