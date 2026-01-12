Cuptorul electric, „dușmanul” ascuns al facturii la curent

Cuptorul electric este prezent în aproape orice gospodărie, însă puțini știu cât de mare este consumul său real.

În anumite momente, consumul unui cuptor electric poate fi echivalent cu cel al mai multor frigidere aflate în funcțiune în același timp.

Motivul este simplu: acest aparat are nevoie de o putere foarte mare pentru a încălzi rapid și uniform. Unele modele continuă să consume energie și în modul standby.

Puterea unui cuptor electric obișnuit este cuprinsă între 2.000 și 5.000 de wați, ceea ce înseamnă un consum lunar de aproximativ 40–90 kWh, în funcție de frecvența utilizării.

Cuptorul electric consumă curent chiar și atunci când nu este folosit. Imagine cu caracter ilustyrativ. Foto: Shutterstock

Prin comparație, un frigider consumă, în medie, între 300 și 800 de wați. Astfel, consumul anual al unui cuptor electric poate ajunge la peste 220 kWh, mai mult decât multe alte electrocasnice esențiale din casă.

O problemă suplimentară o reprezintă consumul în standby. Modelele moderne cu afișaj digital pot consuma între 5% și 26% din energia anuală chiar și atunci când nu sunt folosite, doar pentru a menține ceasul sau panoul electronic pornit.

Greșelile frecvente care cresc factura la electricitate

Există câteva obiceiuri comune care pot duce la un consum și mai mare de electricitate:

deschiderea repetată a ușii cuptorului în timpul coacerii;

preîncălzirea inutilă sau prea îndelungată;

lăsarea cuptorului pornit „în gol”;

menținerea aparatului conectat permanent la priză, chiar și când nu este folosit.

Fiecare dintre aceste acțiuni obligă cuptorul să consume energie suplimentară.

Trucuri simple pentru a reduce consumul de energie

Specialiștii recomandă câteva soluții practice care pot reduce semnificativ factura, mai ales că de la 1 ianuarie facturile la lumină ale românilor cresc din nou:

Gătește mai multe preparate deodată, folosind o singură preîncălzire.

Oprește cuptorul cu câteva minute înainte de finalul gătirii – căldura acumulată este suficientă pentru a termina procesul.

Evită să deschizi des ușa cuptorului, pentru a nu pierde temperatura.

Scoate cuptorul din priză atunci când nu îl folosești, pentru a elimina complet consumul în standby.

Chiar dacă este un aparat indispensabil în bucătărie, cuptorul electric poate deveni o sursă majoră de costuri inutile.

O utilizare atentă, combinată cu obiceiuri simple de economisire, poate reduce consumul anual, ceea ce se va vedea direct pe factura la curent.

