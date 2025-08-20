De ce a murit Mihai Eminescu

Când s-a născut Mihai Eminescu

În ceea ce privește data și locul nașterii lui Mihai Eminescu există informații contradictorii. Un conferențiar susținea la Ateneul Român că Eminescu s-ar fi născut în satul Soleni din Moldova, însă el însuși și-a notat în registrele Junimii data de 20 decembrie 1849. De asemenea, arhivele gimnaziului din Cernăuți menționează ca dată de naștere 14 decembrie 1849, în timp ce Matei, unul dintre frații lui, a indicat 8 noiembrie 1848 ca dată de naștere, iar Dumbrăveni locul nașterii.

Data oficială acceptată a fost stabilită de Titu Maiorescu în lucrarea „Eminescu și poeziile lui”, pe baza cercetărilor lui N. D. Giurescu, care a studiat mai multe surse, inclusiv un dosar cu note despre botezuri din arhiva Bisericii Domnești din Botoșani. Conform acestor documente, Mihai s-a născut pe 15 ianuarie 1850, informație confirmată și de sora sa mai mare, Aglae Drogli. Actul de botez, datat 21 ianuarie 1850, este singurul document autentic referitor la data nașterii a poetului, semnat de preotul Ioan Stamate, stolnicul Vasile Iurașcu (bunicul din partea mamei și naș al copilului) și de părinții săi.

Cine a fost Mihai Eminescu

Mihai Eminescu a fost un poet, prozator și jurnalist român, recunoscut în literatura europeană ca ultimul mare poet romantic și considerat cea mai influentă și mai cunoscută personalitate a literaturii române. El s-a născut într-o familie de țărani din comuna Ipotești, județul Botoșani, sub numele de Mihai Eminovici, și și-a petrecut copilăria între cele două localități.

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Părinții lui, Gheorghe Eminovici și Raluca Jurașcu, au avut împreună unsprezece copii, iar Mihai era cel de-al șaptelea, potrivit EnciclopediaRomâniei.ro. În adolescență, poetul s-a mutat la Cernăuți unde, între 1858 și 1866, a urmat, cu unele întreruperi, cursurile școlii primare greco-orientală. Apoi a continuat studiile gimnaziale atât la Cernăuți, cât și la Botoșani, iar la vârsta de 16 ani a publicat primul poem, intitulat „De-aș avea”. A terminat clasa a IV-a al cincilea dintr-un total de 82 de elevi, după care a făcut două clase de gimnaziu.

Eminescu a părăsit școala în 1863, iar în 1865 a revenit ca privatist, pentru ca apoi să se retragă din nou, în 1866. Între 1869 și 1872 a studiat filosofia și dreptul la Universitatea din Viena, iar la 24 de ani s-a întors în țară și s-a stabilit inițial la Iași, unde a frecventat şedinţele Junimii. În toamna aceluiași an, s-a mutat la Berlin pentru a-și continua studiile, iar în 1874 s-a întors la Iași.

Relația cu Veronica Micle

În cei trei ani petrecuți la Viena (1869-1872), Eminescu a cunoscut-o pe Veronica Micle, cea despre care Eminescu a recunoscut de multe ori în poeziile și în scrisorile sale că a avut o influență deosebită asupra lui. Cei doi au început o relație, deși aceasta era pe atunci căsătorită cu un profesor cu 30 de ani mai mare cu care avea doi copii.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Însă, după moartea soțului ei, relația dintre Mihai și Veronica a devenit oficială, ei mutându-se împreună pentru câteva luni în București. Epuizat din cauza muncii de zi cu zi, dar și a unei posibilei tulburări bipolare, Eminescu s-a retras din gazetărie în iunie 1883. În urma unei căderi nervoase suferită în 1886, problemele sale de sănătate mintală au fost interpretate eronat drept simptome de neurosifilis, fiind tratat cu injecții de clorură de mercur.

Moartea lui Mihai Eminescu

Mihai Eminescu a fost internat la data de 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi ulterior transportat la sanatoriul Caritas. Aici, medicul Zaharia Petrescu, împreună cu doctorul Alexandru Șuțu l-au examinat pe creatorul capodoperei „Luceafărul”, iar concluzia raportului medical din 20 martie 1889 a fost următoarea: „Dl. Mihail Eminescu este atins de alienație mintală în formă de demență, stare care reclamă șederea sa într-un institut”, aflăm de pe enciclopedia virtuală Wikipedia.

Starea medicală a început să se deterioreze și mai mult, iar în dimineața zilei de 15 iunie 1889, în jurul orei 4:00, marele poet a încetat din viață la sanatoriul doctorului Alexandru Șuțu din strada Plantelor nr. 9 din București, la vârsta de 39 de ani. Două zile mai târziu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu. Veronica nu a putut suporta durerea și a intrat într-o puternică depresie după moartea lui Mihai. Ea și-a premeditat sinuciderea și, la 50 de zile de la dispariția marelui poet, la 4 august 1889, s-a stins din viață, la mănăstirea Văratec, după ce a băut arsenic.

Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul
Recomandări
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

De ce a murit Mihai Eminescu

A doua zi după moartea marelui poet, ziarul Românul anunțat trista veste: „Eminescu nu mai este”. Odată cu înmormântarea lui Eminescu a fost îngropat şi misterul morţii sale. Inițial, s-a spus că acesta ar fi murit din cauza sifilisului, boală de care a suferit în ultimii șase ani de viață. În paralel, s-a speculat pe marginea unei posibile asasinări a lui Mihai de către un alt pacient de la institutul Caritas, care l-ar fi omorât cu o lovitură violentă la nivelul capului.

Cu toate acestea, în 2018, 12 dintre cei mai importanţi specialişti în medicină din România au desfiinţat atât mitul sifilisului, cât şi pe cel al crimei, într-o carte publicată pentru a marca împlinirea a 165 de ani de la nașterea lui Eminescu. Intitulată „Maladiile lui Eminescu și maladiile imaginare ale eminescologilor”, această carte a fost publicată de Fundația Națională pentru Știință și Artă, sub coordonarea academicianului și criticului literar Eugen Simion.

Cei 12 medici au putut trage anumite concluzii după ce au analizat toate documentele medicale referitoare la ultimii șase ani din viața acestuia. Astfel, ei au stabilit că Mihai Eminescu nu a murit din cauza sifilisului, care pe vremea aceea nici măcar nu se putea documenta, așa cum sublinia și medicul cardiolog Eduard Apetrei. „Sifilisul era interpretat pe baza semnelor clinice, a contactului sexual și a manifestărilor cutanate ce apăreau după contactul sexual la un interval de timp”, relatează Adevărul.ro.

Specialiștii au concluzionat că, mai degrabă, inima lui Eminescu ar fi cedat în urma tratamentului cu mercur, asociat cu tulburarea bipolară de care suferea, precum și cu viciul fumatului. De asemenea, cartea semnată de cei 12 specialiști demontează și mitul crimei. „Au luat toate documentele, toată descrierea bolii și au constatat că un bolnav de sifilis nu trece prin ce a trecut Eminescu și nu a avut simptomele respective”, a explicat academicianul Eugen Simion.

I s-a administrat greșit un tratament cu mercur

Profesorul doctor Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române și președinte al Academiei de Științe Medicale din România, afirma în cadrul unei sesiuni științifice dedicată exclusiv cazului Eminescu, desfășurată în urmă cu mai bine de un deceniu, că marele poet a murit în urma unei intoxicații provocată de un tratament cu mercur administrat greșit de către medici.

Opinia este împărtășită și de doctorul Raul Neghină, specialist în cadrul Departamentului de Parazitologie al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Acesta a precizat că Eminescu nu doar că a fost „tratat” de medici incompetenți, ci a fost și ținut în condiții improprii, fapt care i-a grăbit moartea, se mai precizează pe Adevărul.ro.

Poetul a fost victima unui caz de malpraxis, el fiind diagnosticat eronat, supus unui tratament nepotrivit și intoxicat cu mercur, ceea ce i-a provocat un stop cardio-respirator. Profesorul Irinel Popescu a reamintit că, încă din secolul al XIX-lea, mercurul fusese interzis în Europa Occidentală pentru tratarea sifilisului tocmai din cauza efectelor toxice pe care le poate avea.

Un infarct i-a fost fatal

Academicianul Victor Voicu, farmacolog și toxicolog, a arătat că în raportul de autopsie întocmit după moartea lui Mihai Eminescu nu se fac nici un fel de mențiuni referitoare la leziunile cerebrale specifice sifilisului, ceea ce demonstrează faptul că tratamentul cu mercur nu avea cum să-i fie de ajutor poetului.

În schimb, concluzia medicilor reuniți de Academia Română este aceea că Eminescu suferea de ateroscleroză precoce și avea o personalitate de tip bipolar. Acestea, coroborate cu un tratament greșit și cu fumatul, i-au grăbit sfârșitul. În plus, cercetările medicale au indicat că, cel mai probabil, adevărata cauză a decesului ar fi fost, de fapt, un infarct.

„M-am documentat în primul rând asupra efectelor intoxicației cu mercur asupra aparatului cardiovascular. Din rapoartele medicale reiese că el avea palpitații, că se plângea de dureri toracice, ceea ce ar putea indica o angină, că obosea repede și că nu mai putea urca și avea episoade de leșin. El avea o suferință cardiovasculară. În plus, era fumător, deci prezenta un factor de risc major”, a precizat profesorul universitar doctor Eduard Apetrei.

Citeşte cele mai frumoase poezii de Mihai Eminescu!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Unica.ro
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Știri România 12:39
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Sovata, destinația anului 2025: investiții de peste 80 de milioane de euro transformă stațiunea balneară
Știri România 12:24
Sovata, destinația anului 2025: investiții de peste 80 de milioane de euro transformă stațiunea balneară
Parteneri
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Adevarul.ro
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
Fanatik.ro
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Imagini controversate cu Delia. Cum s-a pozat artista în costum de baie
Stiri Mondene 12:41
Imagini controversate cu Delia. Cum s-a pozat artista în costum de baie
Imagini din vacanță cu Alexia Caras, actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”. „Mă fascinează necunoscutul”
Stiri Mondene 12:00
Imagini din vacanță cu Alexia Caras, actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”. „Mă fascinează necunoscutul”
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
ObservatorNews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
GSP.ro
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
Obezitatea ca spectacol » Documentarul „Fit for TV” de pe Netflix spune povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.ro
Obezitatea ca spectacol » Documentarul „Fit for TV” de pe Netflix spune povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Parteneri
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Mediafax.ro
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Anul universitar, amânat? Studenții români protestează după tăierea burselor: „Nu faceți ce vreți din noi!”
KanalD.ro
Anul universitar, amânat? Studenții români protestează după tăierea burselor: „Nu faceți ce vreți din noi!”

Politic

Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Exclusiv
Politică 11:00
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Un judecător al Curții Constituționale, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că CCR nu a cerut scuze alegătorilor”
Politică 19 aug.
Un judecător al Curții Constituționale, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că CCR nu a cerut scuze alegătorilor”
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
Fanatik.ro
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează