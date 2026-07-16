Funcția „Talk to Spotify” este disponibilă în secțiunile „Home” și „Now Playing” din aplicația mobilă Spotify. Utilizatorii pot interacționa cu chatbot-ul fie scriind prompt-ul în caseta de text specifică, fie vorbind prin selectarea simbolului microfonului.

Potrivit The Verge, această funcție oferă mai mult decât simple recomandări bazate pe AI sau răspunsuri la întrebări generale. Chatbot-ul Spotify utilizează datele de ascultare ale utilizatorilor, inclusiv listele de redare, artiștii preferați și piesele ascultate frecvent pentru a personaliza răspunsurile.

Astfel, utilizatorii pot întreba despre istoricul lor muzical, de exemplu, când au ascultat pentru prima dată o anumită piesă sau ce genuri le-au captat cel mai mult atenția.

Funcționalitate îmbunătățită prin conversații

Noua tehnologie AI se diferențiază de funcții mai vechi, precum „Playlisturi sugerate”, care creau automat liste pe baza descrierilor utilizatorilor. Acum, chatbot-ul poate răspunde cererilor precum „redă melodii pe care nu le-am mai ascultat” sau „alege muzică mai energică”.

Reprezentanții Spotify declară că această experiență conversațională este menită să facă platforma „mai personală și mai utilă pentru fiecare ascultător”. De asemenea, utilizatorii pot pune întrebări generale despre conținutul pe care îl ascultă, similar cu interacțiunile pe platforme precum ChatGPT de la OpenAI sau Gemini de la Google.

Spre exemplu, chatbot-ul poate răspunde la întrebări despre data lansării unei melodii, alte titluri ale unui artist anume sau dacă un invitat de podcast a mai apărut în alte emisiuni de acest profil.

Lansare treptată

Noua funcție este disponibilă în versiunea beta pentru utilizatorii Premium din SUA, Irlanda și Suedia, care au cel puțin 18 ani. Funcția este compatibilă atât cu dispozitivele iOS, cât și Android, dar momentan răspunde doar în limba engleză.

Spotify avertizează că „răspunsurile nu vor fi întotdeauna perfecte”, întrucât tehnologia este într-o fază de dezvoltare. Compania suedeză se alătură astfel altor platforme de streaming care au integrat funcții similare.

Amazon Music, de exemplu, a lansat în 2025 funcția Alexa Plus, însă soluția AI a Spotify oferă o experiență mai avansată prin integrarea detaliilor personalizate din istoricul de ascultare al utilizatorilor.

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