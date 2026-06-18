Ce se întâmplă în casă dacă lași ușile și ferestrele deschise pe caniculă: greșeala banală care aduce zăpușeală

Ce se întâmplă în casă dacă lași ușile și ferestrele deschise pe caniculă

Vara aduce temperaturi extreme în România și în Europa, iar disconfortul termic devine greu de suportat chiar și în interiorul locuințelor. În încercarea disperată de a crea puțin curent, mulți români recurg la un gest reflex: deschid larg toate ușile și ferestrele în timpul zilei.

Deși intenția este de a răcori casa, specialiștii avertizează că această practică este, de fapt, o greșeală majoră care transformă locuința într-un adevărat cuptor, potrivit Express.com.

Experții în eficiență termică explică mecanismul simplu din spatele acestei erori și oferă soluții concrete pentru a menține o temperatură optimă în casă fără a suprasolicita aerul condiționat.

Aerul fierbinte de afară acționează ca un radiator uriaș

Când termometrele depășesc 35 de grade Celsius la umbră, aerul exterior devine mult mai cald decât cel din interiorul camerelor. În momentul în care deschizi geamurile în mijlocul zilei, nu faci altceva decât să permiți maselor de aer fierbinte să pătrundă în locuință.

Acest flux înlocuiește rapid aerul mai răcoros captat peste noapte. În loc să creezi ventilare, echilibrezi temperaturile, adică aduci canicula direct în living sau în dormitor.

Pereții, mobilierul și podelele absorb această căldură, generând acel efect sufocant de zăpușeală care persistă chiar și după apusul soarelui. Foto: Envato

Efectul de seră distruge confortul termic din locuință

O altă eroare frecventă este lăsarea ferestrelor neprotejate în fața razelor directe ale soarelui. Chiar dacă geamurile sunt închise, dacă nu ai jaluzele, rulouri exterioare sau draperii opace trase, lumina solară pătrunde în interior și încălzește suprafețele.

Acest fenomen, similar cu cel dintr-o seră, blochează căldura înăuntru. Pentru a bloca eficient radiațiile, cele mai bune sunt ecranele montate pe exteriorul geamului, deoarece opresc energia termică înainte ca aceasta să treacă prin sticlă.

Când este momentul ideal să aerisim camera

Regula de aur pe timp de caniculă este izolarea completă a casei în timpul orelor critice (intervalul 10:00 – 18:00). Ferestrele trebuie deschise doar atunci când temperatura exterioară scade sub cea din interior.

Acest lucru se întâmplă, de regulă, târziu în noapte sau la primele ore ale dimineții. Lăsarea geamurilor deschise pe parcursul nopții permite structurii casei să se răcească, oferind o bază termică mai bună pentru ziua următoare.

Regula de aur pe timp de caniculă este izolarea completă a casei în intervalul 10:00 – 18:00. Foto: Envato

Ce se întâmplă dacă folosim ventinlatoare ca să răcim aerul din casă

Mulți oameni cred că un ventilator pornit în fața unei ferestre deschise va scoate căldura. În realitate, dacă aerul de afară este fierbinte, aparatul nu va face decât să accelereze pomparea zăpușelii în interior.

Ventilatoarele nu răcesc aerul, ci doar creează o senzație de răcoare pe piele prin evaporarea transpirației. Ele sunt eficiente doar în camere închise, unde circulă aerul deja existent, sau noaptea, plasate strategic în fața ferestrei pentru a trage aerul de afară, care a devenit deja mai rece decât cel din casă.

Pentru zilele călduroase de vară, ar fi ideal să știm și care sunt cele câteva trucuri prin care poți să faci răcoare în casă pe caniculă, fără să dai drumul la aerul condiționat.

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