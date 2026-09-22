La 1.810 metri altitudine, pe un lac de acumulare din Alpii elvețieni, 1.400 de panouri solare plutesc pe apă jumătate de an, iar în cealaltă jumătate se așază pe fundul secat al bazinului. Experimentul a fost proiectat să revoluționeze energia verde în mediul montan.

Centrala solară plutitoare din Alpi

În lacul de acumulare Lac des Toules, compania elvețiană Romande Energie a pus în funcțiune, în decembrie 2019, un sistem fotovoltaic unic în lume, potrivit publicației AutoNocion. Este vorba de 1.400 de panouri solare bifaciale montate pe structuri plutitoare care se adaptează automat la nivelul apei.

Panourile bifaciale captează radiația solară pe ambele fețe, ceea ce permite valorificarea gradului de reflexie oferit de suprafețele reflectorizante, cum este zăpada. La altitudine, unde temperaturile sunt mai scăzute, răcirea suplimentară crește eficiența, în timp ce reflexia zăpezii aduce o iradiere suplimentară pe fața posterioară a modulelor.

Instalația a fost proiectată pentru un fenomen specific lacului de acumulare, unde nivelul apei variază cu până la 15 metri anual. Atunci când lacul este plin, panourile plutesc la suprafață. În lunile de iarnă și primăvară, când apa este evacuată pentru producția hidroelectrică, întreaga structură coboară ușor și se așază pe un pat de pietriș pregătit special pe fundul lacului, urmând să plutească din nou odată cu umplerea barajului.

Randamentul real după trei ani de teste în condiții extreme

Previziunile inițiale erau extrem de optimiste. Combinația dintre altitudinea ridicată, aerul rece care optimizează randamentul celulelor fotovoltaice și reflexia luminii din zăpadă promitea o producție de energie cu până la 50% mai mare comparativ cu o instalație similară amplasată la șes.

După primii trei ani de funcționare continuă, din 2019 până în 2022, datele colectate au indicat însă o creștere de doar 30%. Producția medie s-a situat la 1.400 kWh pe fiecare kilowatt instalat. Umbrele purtate de munții din jur au redus numărul orelor de însorire directă, iar ninsorile abundente au acoperit uneori panourile timp de mai multe zile consecutive. În plus, vânturile puternice și greutatea zăpezii au deteriorat zece dintre module, impunând ranforsări structurale suplimentare.

Sistemul a întâmpinat provocări și la nivel de infrastructură terestră. Platforma de pietriș de pe fundul lacului s-a deplasat cu până la 1,5 metri în anumite sectoare din cauza mișcărilor apei și ale solului, generând presiuni inegale pe cadrul de aluminiu și deformări la nivelul sudurilor.

Blocaj birocratic: De ce nu permite statul elvețian extinderea proiectului

Succesul parțial a determinat operatorul să propună o extindere masivă a parcului solar, până la acoperirea a 35% din suprafața lacului prin adăugarea a încă 67.000 de metri pătrați de panouri. Deși autoritățile locale din Bourg-Saint-Pierre, în cantonul elvețian Valais, au votat în unanimitate pentru aprobarea proiectului, extinderea s-a lovit de un refuz ferm la nivel federal.

Oficiul Federal pentru Energie din Elveția a „înghețat” autorizația din cauza vidului legislativ. Deoarece Lac des Toules este un lac de acumulare artificial creat pentru un baraj hidroelectric, orice structură nouă intră sub jurisdicția autorității de siguranță a barajelor. În prezent, nu există un cadru tehnic sau normativ legal pentru evaluarea riscurilor pe care o centrală solară plutitoare le poate genera asupra structurii unui baraj în caz de furtuni, alunecări de teren sau cutremure.