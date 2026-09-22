Parlamentul de la Chișinău a adoptat marți hotărârea privind instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile în sectoarele energiei și apei. Măsura, propusă de Executiv, vine pe fondul unei crize duble cu care se confruntă Republica Moldova: scumpirea accelerată a carburanților și o secetă severă care afectează sursele de apă ale țării, relatează AFP.

Noua reglementare va intra în vigoare sâmbătă și le va oferi autorităților moldovene cadrul legal necesar pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore în aprovizionarea populației cu energie, combustibil și apă potabilă.

Propunerea a fost aprobată cu 54 de voturi pentru și 20 împotrivă, în timp ce 22 de deputați au ales să nu participe la procesul de vot.

Cum au ajuns apa și energia la pragul de criză

Aprobată în contextul tensiunilor internaționale și al fenomenelor climatice extreme, decizia reflectă vulnerabilitățile cu care se confruntă Republica Moldova.

Creșterea prețurilor la nivel global la carburanți, cauzată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, pune o presiune uriașă pe economia moldoveană.

În paralel, seceta prelungită a dus la scăderea dramatică a debitelor fluviilor Nistru și Prut, principalele surse de apă potabilă ale țării.

Republica Moldova, stat candidat la integrarea în Uniunea Europeană cu o populație de aproximativ 2,4 milioane de locuitori, și-a redus considerabil dependența de resursele energetice rusești după invazia declanșată de Moscova în Ucraina în 2022.

În prezent, Chișinăul mizează în principal pe importurile derulate prin intermediul statelor membre UE. Totuși, noile scumpiri la gaze naturale amenință să afecteze grav bugetul populației înainte de sezonul rece.

Pregătiri pentru iarnă și reacția opoziției de la Chișinău

Președinta Maia Sandu a subliniat că mecanismul stării de urgență este strict necesar pentru a permite luarea unor decizii administrative rapide.

Acestea includ achiziția de urgență de carburanți în cazul în care prețurile continuă să crească sau gestionarea resurselor de apă dacă debitele râurilor vor continua să scadă.

În paralel, Guvernul lucrează la suplimentarea bugetului destinat ajutoarelor pentru încălzire pe timpul iernii, sprijin de care beneficiază aproape jumătate din populația țării.

Decizia Parlamentului a provocat reacții imediate din partea opoziției proruse.