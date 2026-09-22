Uniunea Europeană a fost de acord să-l retragă pe oligarhul uzbeco-rus Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor sale, după negocieri tensionate în care Franța a legat acest lucru de eliberarea de prizonieri de către Azerbaidjan, ceea ce a tulburat Bruxellesul.

Cere despăgubiri de 16 miliarde de dolari

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind eliminarea de pe lista de sancțiuni a doi dintre cei mai cunoscuți miliardari ruși: Alisher Usmanov, fondatorul gigantului USM Holdings, și Mikhail Fridman, cofondatorul Alfa Group, potrivit Euronews.

Un al doilea oligarh rus, Mihail Fridman, a fost, de asemenea, înlăturat după ce Slovacia a respins menținerea sa pe listă, au declarat mai mulți diplomați. Acesta a depus o cerere de despăgubire de 16 miliarde de dolari împotriva Luxemburgului pentru activele sale înghețate.

Ca urmare a modificărilor, înghețarea activelor și interdicția de călătorie vor fi ridicate.

Decizia, convenită în cadrul reuniunii reprezentanților permanenți (Coreper-reuniunea ambasadorilor - n.r.)) de la Bruxelles, marchează o întorsătură importantă în politica de restricții impusă de blocul comunitar după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă.

Primii magnați cu activele înghețate

Alisher Usmanov și Mikhail Fridman s-au numărat printre primii magnați ruși vizați de sancțiunile europene în 2022, având activele înghețate și interdicții de călătorie pe teritoriul Uniunii Europene.

La momentul respectiv, aceștia au fost catalogați drept oligarhi cu legături strânse cu Kremlinul și susținători financiari ai acțiunilor militare rusești. Ambii miliardari au contestat sistematic aceste măsuri în instanțele europene, argumentând că evaluările Uniunii au avut la bază informații imprecise și că statutul lor de oameni de afaceri nu echivalează cu sprijinirea directă a războiului.

Revizuirea listei de sancțiuni are loc periodic și necesită unanimitatea celor 27 de state membre. În ultimele luni, mai multe țări au făcut presiuni diplomatice intense pentru eliminarea anumitor nume, invocând fie decizii favorabile obținute la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, fie lipsa unor dovezi juridice solide care să reziste contestațiilor.

Cofondatorul celei mai mari bănci private din Rusia

Scoaterea celor doi magnați de pe lista neagră reprezintă unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de ridicare a restricțiilor individuale de la începutul conflictului.

Mikhail Fridman, care deține și cetățenie israeliană, a fost cofondator al Alfa-Bank, cea mai mare bancă privată din Rusia, și a derulat investiții masive în sectorul energetic european prin intermediul fondului LetterOne.

De cealaltă parte, Alisher Usmanov și-a clădit averea în sectoarele metalurgic, minier și al telecomunicațiilor, fiind de-a lungul timpului o figură influentă și în lumea sportului internațional.

Măsurile, prelungite pe o perioadă record

Ambasadorii UE au salvat regimul de sancțiuni împotriva Rusiei după negocieri maraton. Măsurile au fost prelungite pe o perioadă record de 36 de luni, în urma unei abțineri a Letoniei.

Ambasadorii statelor membre ale UE au convenit marți un compromis de ultimă oră, după două săptămâni de negocieri anevoioase care au adus regimul de sancțiuni al blocului comunitar în pragul colapsului.

Înțelegerea a fost obținută în ultimul moment, depășind un blocaj diplomatic care risca să slăbească poziția fermă a Europei în fața Moscovei.

Luni, procesul de negociere fusese sistat temporar de Letonia. Oficialii au avertizat ferm că momentul ales nu este unul potrivit pentru reducerea presiunii diplomatice și economice asupra Federației Ruse.

Cu toate acestea, țara baltică a revenit asupra poziției sale marți după-amiază, alegând varianta unei abțineri constructive — un mecanism procedural ce a permis întrunirea unanimității necesare pentru adoptarea deciziei de către cele 27 de state membre.

Pentru a atenua impactul politic cauzat de scoaterea de pe lista neagră a celor doi influenți oameni de afaceri ruși, Uniunea Europeană a convenit o schimbare majoră de strategie: prelungirea valabilității sancțiunilor individuale împotriva Rusiei pentru o perioadă fără precedent de 36 de luni.

Până în prezent, regimul de sancțiuni necesita o reînnoire periodică din șase în șase luni.

Lista neagră a sancțiunilor europene include peste 2.600 de persoane fizice, organizații și entități economice acuzate direct sau indirect de sprijinirea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, printre figurile vizate aflându-se și președintele rus Vladimir Putin.

Tensiuni majore

Pe 14 septembrie, ambasadorii statelor membre UE au convenit să prelungească pentru numai o săptămână sancțiunile impuse împotriva a mii de persoane și companii din Rusia implicate în războiul din Ucraina, informează Euractiv.