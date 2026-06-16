De ce trebuie să ținem scaunul în poziție verticală?

Grupul de specialiști Flight Operations Specialist Group din cadrul Royal Aeronautical Society subliniază că scaunul poziționat vertical în timpul decolării și aterizării protejează mai bine pasagerii în eventualitatea unui impact. În această poziție, structura scaunului se blochează, crescând nivelul de siguranță.

În plus, această poziție reduce riscul ca pasagerii să alunece de sub centura de siguranță în cazul unei frânări bruște. Conform experților, aceste două etape ale zborului – decolarea și aterizarea – sunt cele mai riscante.

De ce trebuie ridicate parasolarele la decolare și aterizare?

O altă măsură de siguranță care generează întrebări din partea călătorilor este obligația de a ridica parasolarele ferestrelor în timpul decolării și aterizării. Mulți se întreabă dacă lumina suplimentară din cabină influențează cu adevărat siguranța, mai ales că în același timp echipajul reduce intensitatea iluminatului interior.

Explicația vine de la compania de training BAA Training: reducerea luminii interioare ajută ochii pasagerilor să se adapteze mai repede la condițiile de lumină de afară.

„În caz de evacuare, vederea lor se poate ajusta rapid la lumina naturală sau la întunericul de afară”, explică pilotul și youtuberul Captain Joe.

Dacă luminile din cabină ar rămâne aprinse, pasagerii ar putea întâmpina dificultăți în a-și ajusta rapid vederea la schimbarea bruscă a luminii în afara avionului.

„În cazul unei situații neprevăzute în timpul decolării sau aterizării, pasagerii sunt deja pregătiți pentru condițiile de lumină exterioare, ceea ce le permite să reacționeze mai rapid”, subliniază reprezentanții BAA Training.

Rolul ferestrelor în prevenirea situațiilor critice

Ridicarea parasolarelor are și alte implicații pentru siguranță. Pe lângă ajustarea vederii, permite observarea rapidă a ceea ce se întâmplă în afara avionului. Reprezentanții BAA Training au explicat că, în cazul unor probleme tehnice, cum ar fi avarierea unui motor sau a unei aripi, echipajul poate detecta mai rapid anomaliile prin ferestrele cabinei.

Mai mult, în caz de urgență, atât pasagerii, cât și echipajul pot evalua care parte a avionului este mai sigură pentru evacuare. Geamurile fără parasolare coborâte facilitează o privire rapidă asupra situației exterioare, ajutând la luarea unei decizii corecte.

Un alt detaliu interesant, adesea trecut cu vederea de pasageri, sunt micile triunghiuri negre de deasupra anumitor ferestre ale avionului. Aceste marcaje indică locurile de unde membrii echipajului pot avea cea mai bună vizibilitate asupra aripilor, permițându-le să le inspecteze starea în timpul zborului.

Astfel, chiar dacă unele reguli din avion pot părea stricte, ele sunt concepute pentru a asigura siguranța tuturor pasagerilor, mai ales în momentele critice ale călătoriei aeriene.

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