Impactul turismului de masă

În nord-vestul orașului Montpellier, în Gorges de l’Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert este considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Franța. Cu case din piatră naturală, străduțe înguste și peisaje montane spectaculoase, satul medieval atrage un număr copleșitor de vizitatori.

Afluxul de turiști afectează semnificativ calitatea vieții localnicilor. Un pensionar din centrul satului declară: «Mă deranjează în viața de zi cu zi. Nu poți ieși când vrei. Nu mai poți merge la cumpărături când vrei». Un alt locuitor menționează necesitatea de a închide ferestrele seara, din cauza zgomotului și de a folosi aerul condiționat.

Măsuri de limitare a turismului

Autoritățile locale au luat deja măsuri pentru a gestiona situația. Accesul în sat a fost limitat cu peste 10 ani în urmă, fiind create aproximativ 550 de locuri de parcare pentru sezonul de vârf. S-a introdus și un sistem de transport cu autobuzul pentru turiști.

Recent, consiliul local a decis să nu mai promoveze anumite atracții turistice. Conform Bild, obiectivul este de a proteja infrastructura sensibilă și de a păstra farmecul localității. Abația Gellone, fondată în secolul al IX-lea și inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, rămâne totuși o atracție majoră pentru vizitatori.

Contextul turismului în Franța

Problema turismului de masă nu este unică pentru Saint-Guilhem-le-Désert. Franța, cu o populație de 68,5 milioane de locuitori, a primit aproximativ 102 milioane de turiști în 2024, conform datelor citate de Bild.

În concluzie, Saint-Guilhem-le-Désert se confruntă cu provocarea de a-și păstra autenticitatea și liniștea în fața unui aflux masiv de turiști. Măsurile luate de autorități reflectă o tendință crescândă de gestionare responsabilă a turismului în localitățile mici cu valoare istorică și culturală deosebită.

