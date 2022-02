Descoperă cele mai frumoase locuri de vizitat în Franța:

Despre Franța

Franța se află la una dintre extremitățile vestice ale Europei. Are ieșire la Marea Nordului către nord, la Canalul Mânecii către nord-vest, la Oceanul Atlantic către vest și la Marea Mediterană către sud-est. Se învecinează cu Belgia și Luxemburg la nord-est, cu Germania și Elveția la est, cu Italia și cu Monaco la sud-est, cu Spania și cu Andorra la sud-vest.

De mai bine de două decenii, Franța este considerată cea mai populară destinație turistică din lume, primind anual 82 de milioane de turiști străini. Călătorii din întreaga lume sunt atrași de cultura sofisticată a Franței, bucătăria rafinată, vinurile fine, castele romantice și peisajul rural pitoresc.

Chiar dacă Parisul este cel mai cunoscut oraș al Franței și este înțesat de istorie și arhitectură spectaculoasă, această țară are infinit mai multe comori.

Puteți să Încercați plajele din Normandia sau cultura germanică din regiunea Alsacia. Vizitați Valea Loarei pentru castele și podgorii sau Bretania pentru cultura sa celtică. Pentru vinuri deosebite, există regiunea Bordeaux, renumită la nivel mondial. Există Alpii francezi, cu cel mai înalt vârf din Europa, Mont Blanc, de vizitat. În sud, este farmecul nesfârșit al Rivierei Franceze, inclusiv Saint-Tropez.

Locuri de vizitat în Franța

Paris

Locuri de vizitat în Franța – Paris

Atrăgând peste 45 de milioane de vizitatori anual, Parisul este cea mai populară destinație turistică din lume. Numit Orașul Luminilor, Orașul Iubirii sau Capitala Modei, Parisul este capitala Franței, cunoscută pentru atmosfera sa romantică, gastronomie, modă și artă.

În timp ce Parisul este compus din 20 de districte, numite arondismente, cu caracter și atracții distincte, orașul este bine cunoscut pentru reperele sale emblematice precum Turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Palatul Versailles, Sacre-Coeur și Catedrala Notre Dame. Parisul găzduiește, de asemenea, unele dintre cele mai bune muzee din lume, printre care Muzeul Luvru și Muzeul dOrsay. În plus, Parisul se mândrește cu grădini magnifice, cum ar fi Grădinile Luxemburg.

Dordogne

Locuri de vizitat în Franța – Dordogne

Dacă nu aveți săptămâni sau luni de petrecut în regiunea pitorească Dordogne din sud-vestul Franței, va fi o grea alegere atunci când decideți lucrurile pe care doriți să le vedeți. Există atât de multe de văzut și de făcut aici, începând cu satele și castele uimitoare printre care se numără spectaculosul Chateau de Baynac. Cu siguranță este unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat în Franța.

Peisajul este, de asemenea, unul minunat, cu râul Dordogne care își face drum. Dordogne are, în plus, unele dintre cele mai bune obiective de artă rupestră preistorică din Franța.

Mont Saint-Michel

Mont Saint-Michel – obiective turistice în Franța

Din mijlocul vastelor terenuri de noroi și a unora dintre cele mai puternice valuri de maree din Europa se ridică insula stâncoasă Mont Saint-Michel, situată în largul coastei de nord-vest a Franței, în Normandia.

Insula mareelor este unul dintre cele mai populare locuri de vizitat în Franța pentru construcția sa de structuri medievale construite parcă stivuite una peste alta și încununate cu atracția vedetă, Abația Mont Saint-Michel. Mănăstirea uimitoare a fost construită de călugări devotați în anul 708 d.Hr., după ce Episcopul de Avranches ar fi fost vizitat de Arhanghelul Mihail.

Valea Loarei

Locuri de vizitat în Franța – Valea Loarei

O destinație turistică populară, Valea Loarei este o regiune din centrul Franței, apreciată pentru peisajele sale spectaculoase, castelurile splendide, podgoriile pitorești și satele istorice.

Valea Loarei se întinde pe 175 de mile de-a lungul râului Loara, răsucindu-se și cotind prin unele dintre cele mai frumoase sate ale Franței, cum ar fi Amboise, unde Leonardo da Vinci a trăit ultimii câțiva ani din viața sa. Alte sate istorice din regiune includ Tours, Chinon, Anglers, Saumur și Orleans. Orașul Blois este important pentru castelul său, unde regii și aristocrații francezi se întâlneau adesea.

Riviera Franceză

Locuri de vizitat în Franța – Coasta de Azur

Situată pe coasta franceză a Mării Mediterane, Riviera Franceză (Coasta de Azur) este locul de joacă pentru bogații celebri și mulțimile de turiști. Nu există o graniță oficială, dar de obicei se consideră că se extinde de la granița cu Italia în est, până la Saint-Tropez, Hyères, Toulon sau Cassis în vest.

Deși Riviera este renumită pentru strălucirea din St. Tropez, Monaco sau Festivalul de Film de la Cannes, există multe alte destinații mai puțin cunoscute, cum ar fi satele Eze și Saint-Paul de Vence și parfumeriile din Grasse. Riviera a fost inspirația pentru mulți artiști cunoscuți precum Picasso și multe dintre lucrările lor sunt expuse în muzeele și galeriile de artă locale.

Regiunea se bucură de o climă minunată de blândă pe tot parcursul anului, în ciuda faptului că este una dintre coastele cele mai nordice din întreaga Mediterană.

Bordeaux

Bordeaux – Franța

Bordeaux este considerată una dintre cele mai mari regiuni producătoare de vin din lume, generând anual peste 800 de milioane de sticle de mărci de vin prestigioase. Se numără, de asemenea, printre cele mai populare locuri de vizitat în Franța.

Construit pe râul Garonne, la doar o jumătate de oră în interiorul Oceanului Atlantic, Bordeaux este un oraș-port major, plin de arhitectură rafinată, situri istorice și o scenă de artă și cultură de clasă mondială, toate completate cu o atmosferă relaxată.

Centrul orașului Bordeaux, cunoscut sub numele de Zona pietonală, are peste 350 de structuri istorice și repere care includ biserici medievale, un amfiteatru roman și poduri vechi fermecătoare, cum ar fi Ponte de Pierre. Orașul are, de asemenea, câteva piețe frumoase, dintre care Place de la Bourse este cea mai uimitoare datorită efectului său asemănător oglinzii.

Descoperă cele mai frumoase orașe medievale din Europa și din lume

Strasbourg

Strasbourg -Franța

Strasbourg este punctul în care Franța și Germania se îmbină într-o armonie perfectă. Situat chiar la granița celor două țări, Strasbourg este capitala regiunii Alsacia. Strasbourg servește drept sediu al Parlamentului European și al numeroaselor alte instituții europene importante, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Consiliul Europei.

Centrul istoric al orașului, Grande Ile, este un obiectiv turistic important. Aici, există un amestec de arhitectură franceză și germană, cu semne în ambele limbi. Centrul oferă multe muzee și atracții uimitoare, cum ar fi spectaculoasa catedrală gotică, cu gresie roz, sculpturi complicate și un ceas astrologic vechi de 300 de ani.

Marsilia

Marsilia – Franța

Unul dintre cele mai vechi orașe ale Europei și al doilea oraș ca mărime al Franței, Marsilia este un port mare din Marea Mediterană situat în largul coastei de sud-est a Franței. Cu un climat idilic, ruine romane, arhitectură medievală și locații culturale distinse, Marsilia este, de asemenea, un oraș activ, cu mai multe universități și industrii. Cu siguranță poate fi încadrat printre cele mai frumoase locuri de vizitat în Franța.

În centrul orașului Marsilia se află portul său vechi, Vieux Port. Dominat de două forturi istorice, acest port plin de viață este mărginit de cafenele, magazine și baruri pe malul apei. La capătul portului se află Quai des Belges, unde vizitatorii pot vedea iahturi de lux, feriboturi și pescari care își scot la licitație capturile la piața zilnică de pește.

Luberon

Locuri de vizitat în Franța – Luberon

Luberon este un refugiu pentru societatea franceză, precum și pentru vizitatorii americani și britanici care vin în lunile de vară pentru a se bucura de satele fermecătoare. Această regiune din centrul Provence a explodat ca destinație turistică după ce Peter Mayle și-a publicat cărțile despre viața în Provence. Cu pădurile sale luxuriante, câmpurile de lavandă, piețele fermierilor și casele pictate colorat, Luberon este un magnet turistic. Un suvenir grozav poate fi ceramica din satul Oppede le Vieux, care își păstrează încă atmosfera din Evul Mediu.

