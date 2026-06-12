În Barcelona, pe străzile Lisabonei sau pe plajele din Phuket, locuitorii își exprimă nemulțumirea.

Pentru a combate acest fenomen amplificat de sezonul vacanțelor de vară, autoritățile din diverse destinații au adoptat măsuri stricte. Unele insule sunt închise periodic, camping-carurile sunt restricționate, iar zonele populare pentru selfie-uri sunt blocate.

Blick semnalează că, în Scoția, insula Ulva se închide duminica pentru turiști, un exemplu de măsură radicală în fața acestui val turistic.

Fenomenul selfie-urilor: între popularitate și pericol

Unul dintre factorii principali care alimentează turismul de masă este dorința de a obține „selfie-ul perfect”. Platforme precum Instagram promovează locații „paradiziace”, atrăgând sute de turiști în același punct. Această practică duce la aglomerație, pericole și, în anumite cazuri, chiar la deteriorarea siturilor.

În Japonia, autoritățile din Fujikawaguchiko au ridicat o barieră neagră care blochează faimosul punct de observație către Muntele Fuji. Decizia vine după ce turiștii au perturbat traficul pentru a prinde unghiul perfect al muntelui în fotografii.

În SUA, orașul Pomfret din New England a închis unele drumuri pentru vizitatorii din afara localității, din cauza numărului mare de persoane care intrau pe proprietăți private pentru a face fotografii. Totodată, în Hanoï, Vietnam, așa-numita „stradă a trenului” a fost împrejmuită, după ce mulți turiști s-au pus în pericol pentru a poza în imediata apropiere a trenurilor în mișcare.

Taxe pentru turiști: o soluție controversată

Multe orașe și țări au început să introducă taxe pentru a controla fluxul de turiști și pentru a compensa impactul asupra infrastructurii. Barcelona, de exemplu, a dublat taxa de ședere în februarie 2026, devenind una dintre cele mai mari din Europa.

Potrivit Blick, în SUA, turiștii care vizitează parcurile naționale aglomerate trebuie să plătească acum o taxă suplimentară de 100 de dolari, o măsură introdusă în timpul administrației Trump pentru întreținerea acestor spații naturale. Totuși, această taxă a fost criticată, mai ales din cauza poverii financiare pe care o impune vizitatorilor străini.

Între timp, Bhutanul, care s-a deschis recent turismului, a adoptat o abordare radicală: vizitatorii internaționali plătesc 100 de dolari pe noapte sub forma unei taxe de dezvoltare durabilă, promovând conceptul de turism „mai puțin, dar mai bun”.

Airbnb, restricționat în marile orașe

Dacă planificați o vacanță la New York, s-ar putea să întâmpinați dificultăți în găsirea unui Airbnb. New Yorkul a impus reglementări dure asupra închirierilor pe termen scurt, cerând înregistrarea proprietarilor și interzicând închirierile mai scurte de 30 de zile. Din această cauză, aproximativ 14.000 de locuințe au fost scoase de pe platformă în doar câteva săptămâni.

Barcelona intenționează să elimine toate licențele de închiriere turistică până în 2028, iar orașe precum Londra, Geneva, Amsterdam și Paris limitează deja numărul de zile permis pentru astfel de închirieri. Criticii acuză platformele de rezervare că golesc cartierele de locuitori, transformând locuințele în hoteluri ieftine și făcând imposibil accesul localnicilor pe piața imobiliară.

Restricții privind consumul de alcool

În Croația, turiștii care visează să savureze o bere pe o terasă din Split ar putea fi dezamăgiți. Autoritățile locale au adoptat o lege care limitează programul de vânzare a alcoolului, în special seara, pentru a combate excesele asociate turismului de petrecere.

În Insulele Baleare, consumul de alcool în spațiile publice din anumite zone turistice poate atrage acum amenzi considerabile, o măsură menită să reducă comportamentul deranjant al turiștilor.

Camping-carurile, ținta noilor reglementări

După ce Amsterdamul a început să interzică progresiv navele de croazieră, Marea Britanie a introdus restricții pentru camping-caruri în anumite destinații turistice. Motivul? Aceste vehicule sunt considerate responsabile pentru blocaje în trafic, poluare fonică și deșeuri lăsate în locuri publice. Drept urmare, mai multe regiuni au decis să limiteze accesul acestora în zonele foarte frecventate.

Pe măsură ce vara aduce noi valuri de turiști, măsurile de gestionare a fluxului turistic devin tot mai diverse și mai stricte.

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