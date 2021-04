Despre dipladenia sau mandevilla

Dipladenia sau Mandevilla este o plantă originară din regiunile tropicale din America Centrală și de Sud, în state precum Bolivia și Brazilia.

Numele dipladenia provine de la grecescul diplos, care înseamnă dublu și aden, care înseamnă glandă, iar asta pentru că planta prezintă două glande în ovar. Este o plantă cățărătoare, ideală pentru a decora grădini, terase, balcoane sau chiar garduri. Se adaptează bine la climele temperate și crește foarte repede.

Există mai multe tipuri de dipladenia, iar printre ele găsim mandevilla sanderi, o specie ideală de cultivat atât în grădină, cât și în ghivece. Are flori albe cu un interior galben, în formă de pâlnie.

Dipladenia hybrida este o plantă cățărătoare cu multe flori roz și frunze de un verde aprins, iar petalele sunt dispuse ca într-un vârtej.

O altă specie din Brazilia este dipladenia splendens sau mandevilla splendes, o plantă care atinge până la 4 metri înălțime. Au frunze în două culori, verde cu gri, iar florile sunt mari și roz. Dipladenia amabilis poate ajunge până la 6 metri, iar florile sunt roz cu galben.

Cum să plantezi dipladenia în grădină

Dipladenia sau mandevilla sunt ideale pentru o grădină splendidă, pentru că se cațără pe garduri și face tot locul să arate ca de poveste. Însă poți să optezi pentru tăierea ramurilor și să ai o tufă, în loc de o plantă cățărătoare. Dacă vrei să lași planta să se cațere, va trebui să o direcționezi cu ajutorul unor spalieri de lemn. Plantează dipladenia într-un loc cu umbră parțială. Locul nu trebuie să fie complet ferit de razele soarelui, dar nici să fie direct în bătaia lor.

Dipladenia roz

Dipladenia iubește lumina și căldura directă. Ai nevoie de un sol bine drenat și bogat în nutrienți. Această plantă iubește vremea caldă, dar face față și la temperaturi de 12… 16 grade. Substratul de pământ trebuie să fie ușor și să permită absorbția apei.

Este bine să puverizezi și frunzele plantei, iar umiditatea să fie moderată. Planta se udă doar după ce se usucă primul strat. Poți adăuga îngrășăminte pe timpul creșterii.

Cum să plantezi dipladenia în ghiveci

Dipladenia are nevoie de un sol acid, cu pH între 5 și 6 și poți folosi îngrășământ atunci când o cultivi în ghiveci. Înmulțirea se face prin butași, iar planta are nevoie de multă lumină și soare, mai ales în timpul verii. Iarna trebuie să stea la loc luminos și temperatura să nu scadă sub 12 grade. Iarna, dipladenia se udă mai rar. Nu este o floare de iarnă, pentru că ea iubește căldura și temperaturile ridicate.

Pune butașii în sol și acoperă cu un strat subțire, apoi udă. Planta va crește dacă o ții la lumină și căldură, așa că este una dintre cele mai simple metode de cultivare. Dacă folosești semințe, germinarea lor va dura mult timp, iar procesul este destul de complicat.

Încearcă să plantezi dipladenia într-un vas încăpător, cu găuri pe fund și farfurie pentru excesul de apă. Folosește un amestec de pământ de flori fertil, turbă și nisip, pentru cele mai bune rezultate.

Dacă vrei să înmulțești mandevilla, taie butașii la trei noduri, fasonează-i și pune-i la înrădăcinat cu pământ și nisip. Se udă bine și se acoperă cu o folie alimentară, având grijă să îi descoperi în fiecare zi, ca să respire. După ce s-au format rădăcinile, poți renunța la folia de plastic și îi poți planta.

Îngrijire dipladenia sau mandevilla

Cum să îngrijești această plantă colorată și delicată? Nimic mai simplu. Pe timpul verii, asigură-te că are suficientă căldură, lumină, soare și apă, iar ea va crește frumos și va înflori. Iarna, asigură-i lumină de pe balcon sau pune-o undeva la geam, astfel încât să nu intre în hibernare. Are nevoie de temperaturi mari, peste 15 grade și nu este recomandată schimbarea de temperatură.

Dipladenia albă

Poți să folosești îngrășământ special pentru aceste plante, cu pH între 5-6 sau chiar îngrășăminte organice, făcute în casă. Dacă iarna dipladenia stă la temperaturi mai mari de 25 de grade și are lumină, nu e nevoie să îi pui îngrășământ.

În plus, ai grijă să cureți planta de frunzele care s-au uscat și să elimini orice fel de dăunători.

Înmulțirea dipladeniei

Această plantă se înmulțește prin semințe și butași, care ar trebuie să fie în jur de 7-10 centimetri lungime. Ei se iau din vârfurile ramurilor primăvara, iar după ce sunt tratați, se plantează în ghiveci cu un substrat de pământ și nisip. Se va face fertilizarea de două ori pe lună cu îngrășământ lichid.

Înmulțirea prin semințe se obține prin păstrarea lor în apă caldă timp de 12 ore. Apoi, ele vor germina la o temperatură de 25-30 de grade, temperatură pe care solul trebuie să o aibă constant. La 2-3 luni de la germinare, semințele pot fi transplantate.

O altă metodă de înmulțire este prin stoloni. Adică o creangă a plantei se pune deasupra unui ghiveci și se fixează. În câteva luni, ar trebui să prindă rădăcină și să ai o nouă plantă.

Dăunători și boli la dipladenia

Această plantă are ca dăunători musculița albă, păduchii lânoși sau acarienii. E sensibilă la excesul de apă, ceea ce cauzează sensibilitate la diverse boli. Iată ce are planta ta, în funcție de simptome:

Frunze albicioase, cu o textură ciudată – planta ar putea fi infectată cu parazitul numit cochineal de bunbac. Trebuie să cureți bine toate petele cu o soluție pe bază de alcool.

Frunze pătate de culoare închisă – dacă pe frunze observi mici pânze de păianjen, atunci este vina păianjenului roșu, un acarian dăunător plantei. Pentru a scăpa de el, pulverizează apă pe frunze în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi.

Frunze cu pete maronii – cauza poate fi expunerea excesivă la soare sau prea puțină apă.

Frunze căzute – trebuie să mărești temperatura la care stă planta.

Vrei să ai în grădină sau apartament și mușcate? Uite cum se cultivă

Sursă foto: 123rf.com



