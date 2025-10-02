Diabetul și riscul de amputație: o realitate sumbră

Diabetul, o boală care de multe ori nu doare, afectează la nivel mondial aproape 600 de milioane de oameni. Dr. Nechifor subliniază că tipul 2, responsabil pentru 90% din cazuri, apare în principal din cauza unui stil de viață modern, marcat de exces ponderal, consum de zahăr și lipsă de mișcare.

Complicația cea mai temută este piciorul diabetic. Aceasta nu este o glumă. Statisticile arată că un pacient care suferă o amputație din cauza diabetului are o speranță de viață de doar 5-6 ani. Mai mult, 30% din totalul fondurilor cheltuite pentru tratarea diabetului se duc pe această complicație. Aproximativ unu din cinci pacienți diabetici de tip 2 ajung să dezvolte o afectare a vaselor de sânge la nivelul piciorului.

De ce apare piciorul diabetic?

Glucidele în exces determină o inflamație pe interiorul vaselor de sânge (artere). Această inflamație deschide calea depunerii de colesterol, formând plăci de aterom care se calcifică. Vasele devin tot mai rigide și înguste, până când se înfundă complet. Când acest lucru se întâmplă, oxigenul și nutrienții nu mai ajung la țesuturi.

Primele semne sunt durerile la mers – acea crampă în gambă numită claudicație – care se agravează progresiv. Urmează rănile care nu se vindecă și, din păcate, afectarea nervilor face ca pacientul să nu simtă durerea, ignorând astfel rana care poate evolua către gangrenă și, în final, la amputație.

Radiologia intervențională: eroul din „Ceasul al 14-lea”

Dr. Rareș Nechifor este un adevărat salvator. Așa cum cardiologia intervențională desfunda vasele inimii, radiologia intervențională salvează picioarele prin refacerea fluxului de sânge.

Medicul intervine prin interiorul vaselor de sânge, printr-o puncție mică (la mână sau la picior), cu ajutorul unor tuburi fine. Procedura este nedureroasă și durează aproximativ o oră. Soluțiile sunt multiple și adaptate fiecărui caz:

  • Dilatarea cu balon: vasul de sânge este deschis prin umflarea unui balon.
  • Baloane farmacologic active: acestea impregnează peretele vasului cu o substanță care previne reînchiderea rapidă
  • Montarea de stenturi: Pentru vasele grav compromise, se folosesc dispozitive elastice, din aliaje speciale, care mențin vasul deschis.

Dr. Nechifor ne-a împărtășit o experiență personală, povestind cum a reușit să salveze piciorul bunicului unui coleg chirurg, care era deja programat pentru amputație. Pacientul a plecat acasă bine, pe picioarele lui, imediat după intervenție.

Apel la educație și prevenție

Rezultatele sunt spectaculoase, însă cheia este momentul intervenției. Dr. Nechifor avertizează că nu trebuie să așteptăm ca piciorul să devină vânăt.

Când trebuie să acționezi? De îndată ce apare o crampă la mers! Acesta este un semn clar că vasele sunt îngustate. Nu trebuie așteptat doar un control mai bun al diabetului, ci o ecografie Doppler pentru a vedea viteza fluxului de sânge.

Procedura de deschidere a vaselor durează o oră, iar pacientul pleacă acasă a doua zi, cu fluxul de sânge îmbunătățit.

Mesajul esențial este: Rezolvarea piciorului diabetic este posibilă, dar cere o abordare sistemică: intervenția radiologică, alături de o disciplină strictă de nutriție și colaborarea permanentă cu diabetologul. Nu vă pierdeți speranța – soluțiile există!

S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt