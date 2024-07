Pentru cei ce urasc Valentines Day si vor sa petreaca romaneste, de Dragobete, in aceasta seara, la Club A, se declara raspicat “Iubeste Romaneste”. Dupa concertele grupurilor Blazzaj si Urma (orele 21.00) va demara party-ul dedicat indragostitilor, chef ce vine sa reaminteasca traditia conform careia cei ce se intalnesc in aceasta seara vor pastra iubirea tot anul. Se va petrece romaneste pana la capat, cu tuica fiarta si piese celebre din folclor, pe placul celor ce se iubesc: “Cine iubeste si lasa”, “Casuta noastra” ori “Ti-am pus busuioc in par”. Cea mai iubitoare pereche de la petrecere va fi premiata cu un cocos motat.

