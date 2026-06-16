Dreame H15 Pro Heat: când curățenia nu mai este un maraton de weekend

Mult timp am acceptat acest ritual ca pe o regulă firească a vieții de adult. În multe familii, weekendul este un fel de reset colectiv al casei: cineva dă cu aspiratorul, altcineva șterge praful, cineva se ocupă de baie, iar lista de sarcini pare să se lungească exact pe măsură ce bifezi din sarcini.

Între timp, însă, s-a schimbat nu doar ritmul în care trăim, ci și felul în care ne raportăm la ordine și curățenie. Nu mai avem nici timpul, nici răbdarea de a concentra toate treburile casei într-o singură zi și, poate mai important, nu mai simțim nevoia acelui „reset” complet la finalul fiecărei săptămâni.

Preferăm să menținem lucrurile sub control puțin câte puțin, exact în momentele în care apar micile accidente inevitabile ale vieții de zi cu zi.

Pentru că există o altă regulă nescrisă a vieții de adult: imediat după ce ai terminat curățenia, cineva varsă ceva. De cele mai multe ori, chiar tu.

Iar întrebarea pe care o ridică Dreame H15 Pro Heat este simplă: de ce aspiratul și spălatul podelei au rămas, atât de mult timp, două activități separate?

H15 Pro Heat le combină și adaugă un detaliu care schimbă semnificativ experiența de utilizare: datorită tehnologiei ThermoRinse™, aspiratorul spală podelele cu apă caldă, de până la 85°C.

Poate părea o simplă specificație tehnică, însă oricine a încercat să curețe urmele lipicioase rămase după suc, sosurile uscate sau pelicula fină de grăsime din bucătărie știe că temperatura face diferența. În practică, asta înseamnă că nu mai trebuie să revii de două sau trei ori asupra aceleiași pete și nici să scoți tot arsenalul de produse de curățenie pentru accidentele mici, dar surprinzător de persistente.

Rezervoarele separate pentru apa curată, cu o capacitate de aproximativ 800 ml, și pentru apa murdară, de până la 650 ml, fac posibilă folosirea permanentă a apei proaspete pe parcursul întregii sesiuni de curățare, astfel încât podeaua nu este spălată cu apă recirculată, ci curățată constant cu apă proaspătă.

Puterea de aspirare de până la 22.000 Pa îi permite să adune fără efort praful fin, firimiturile, părul de animale și resturile mai mari, în timp ce senzorul RGB, de cinci ori mai sensibil decât generațiile anterioare, detectează nivelul de murdărie și ajustează automat puterea de aspirare, debitul de apă și intensitatea curățării.

Detaliile care fac diferența apar însă în locurile pe care le ignori cel mai des: spațiul de lângă plinte, colțurile greu accesibile sau zona de sub canapea.

Brațul robotic GapFree™ AI DescendReach reduce spațiul dintre perie și perete până la 0 mm, eliminând una dintre cele mai frecvente frustrări ale curățeniei: praful rămas exact lângă plintă.

În același timp, tehnologia 180° Lie-Flat Reach îi permite să ajungă sub mobilierul jos, iar sistemul Triple-Edge Cleaning extinde zona de curățare către margini și colțuri greu accesibile.

Pentru locuințele în care există animale de companie, tehnologia TangleCut™ rezolvă una dintre cele mai neplăcute părți ale curățeniei: firele de păr încurcate în perie. Sistemul taie și previne acumularea firelor de păr în jurul periei, reducând considerabil nevoia de întreținere manuală.

Și pentru că adevăratul paradox al curățeniei moderne este că, uneori, trebuie să cureți aparatul care tocmai a făcut curat, H15 Pro Heat încearcă să rezolve și această problemă. După fiecare utilizare, peria intră automat într-un ciclu de autocurățare ThermoTub™ cu apă fierbinte de până la 100°C, urmat de AI Drying, un sistem care adaptează automat timpul și temperatura de uscare, de până la 90°C, în funcție de nivelul de umiditate detectat.

Cu o autonomie de până la 72 de minute în modul standard și până la 20 de minute în modul cu apă caldă, H15 Pro Heat poate curăța suprafețe de până la 520 m² cu o singură încărcare.

Sistemul GlideWheel™ reduce efortul necesar în timpul curățeniei, ajutând aspiratorul să alunece mai ușor printre scaune, mese și alte obstacole care apar inevitabil într-o casă locuită, iar aplicația DreameHome permite personalizarea sesiunilor de curățare și controlul dispozitivului direct de pe telefon.

În fond, adevărata schimbare nu ține de numărul de funcții sau de specificațiile tehnice, ci de felul în care ne raportăm la curățenie: nu ca la un maraton de weekend, ci ca la o serie de lucruri mici, pe care le integrăm firesc în viața de zi cu zi.

Dreame H15 Pro Heat face parte din ecosistemul de produse smart pentru casă dezvoltat de Dreame și este disponibil în România prin rețeaua de retaileri și parteneri autorizați ai brandului, inclusiv eMAG, Altex, Flanco și evoMAG: https://altex.ro/aspirator-cu-spalare-dreame-h15-pro-heat-hhr48a-0-8l-autonomie-max-70-min-14-4v-negru-argintiu/cpd/HHR48A/

Sursă foto: Dreame România

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