Doar trei minute sunt suficiente pentru un duș perfect, incluzând igiena corporală și momente de relaxare. Cu spălarea părului, durata recomandată crește la cinci minute, arată rezultatele unui studiu citat de Daily Mail.

Cât timp este necesar pentru un duș eficient? Dtrei minute sunt suficiente pentru o igienă corporală completă.

Pablo Pereira-Doel, ecolog la Universitatea Surrey, explică faptul că acest interval de timp include spălarea corpului, dar și momentele de relaxare sub apă.

Dacă se adaugă spălarea părului cu șampon, durata recomandată ajunge la cinci minute.

Cercetătorul a subliniat că oprirea apei în timpul aplicării săpunului sau a șamponului poate reduce considerabil consumul de apă.

De exemplu, un simplu clătit al corpului poate dura doar un minut, iar adăugarea balsamului pentru păr crește timpul total la trei minute.

Totuși, în realitate, oamenii petrec mult mai mult timp sub duș. În Marea Britanie, durata medie a unui duș este de aproximativ 7,5 minute, iar unele persoane își prelungesc rutina până la 40 de minute.

De ce preferăm dușurile lungi?

Dușul nu este doar o activitate de igienă, ci și un moment de relaxare sau de evadare personală.

Ian Walker, psiholog comportamental de la Universitatea Swansea, remarcă faptul că mulți oameni urmează un scenariu automatizat atunci când fac duș. Acest obicei poate fi greu de schimbat, chiar dacă igiena propriu-zisă este finalizată.

Campania „Let 's Save Water” încurajează reducerea duratei dușurilor la patru minute sau mai puțin, în special pentru a economisi apă.

Un duș de șapte minute poate consuma între 40 și 100 de litri de apă, în funcție de debitul dușului, ceea ce are un impact semnificativ asupra resurselor naturale.

Cum să economisim apă?

Specialiștii recomandă măsuri simple pentru a reduce consumul de apă: evitarea aplicării multiple a șamponului și a cantităților excesive de produse de igienă, care necesită mai mult timp pentru clătire.