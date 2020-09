Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe” care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” – „egal” şi „nox”/”noctis” – „noapte”.

Când este echinocțiul de toamnă în 2020

În fiecare an, a doua jumătate a lunii septembrie este marcată de momentul în care intrăm în toamna astronomică, în emisfera nordică. Echinocțiul de toamnă are loc în jurul datei de 22-23 septembrie, moment în care când Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în emisfera sudică.

Echinocțiul are loc de două ori pe an, primul fiind echinocțiul de primăvară, când Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera cerească sudică în emisfera nordică. Acesta are loc în jurul datei de 19-21 martie.

Recomandări Început de școală la sat: împărţind covrigii cu câinii şi făcându-și lecțiile la lanternă, o fetiţă dintr-un sat din Vâlcea visează la facultatea de medicină veterinară

Al doilea este echinocțiul de toamnă.

De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeaşi dată datorită faptului că anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. De când a fost alcătuit calendarul gregorian (1582), echinocţiul de toamnă s-a produs la 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie.

Anul acesta, sezonul de toamnă începe pe 22 septembrie, ora 05:50, ora României

Începând cu această dată, zilele vor fi din ce în ce mai scurte, iar nopțile mai lungi. Acest fenomen va dura până la data de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă.

În emisfera sudică, data de 22 septembrie marchează echinocțiul de primăvară.

Echinoctiul de toamna 2020

Când are loc echinocțiul de toamnă în următorii ani

2021 22 septembrie 22:21 2022 23 septembrie 04:04 2023 23 septembrie 09:50 2024 22 septembrie 15:44 2025 22 septembrie 21:19 2026 23 septembrie 03:05 2027 23 septembrie 09:02 2028 22 septembrie 14:45

Sursa: astro-urseanu.ro

Recomandări De ce nu are candidatul Florin Călinescu banii de la PRO TV în declarația de avere. “Scrieți numai prostii despre mine”

Echinocțiul de toamnă 2020 – tradiții și obiceiuri

Potrivit tradiției, în calendarul popular se păstrează amintirea celebrării unui străvechi început de an. Obiceiurile și tradițiile sunt concentrate în jurul zilei Crucii. Cu această ocazie, se aduc la biserică flori și se împodobește crucea

La țară, echinocțiul de toamnă reprezintă încheierea muncilor agricole și sărbătorirea estui eveniment prin sărbătoarea recoltelor. Sătenii obișnuiesc să ducă bucate din recoltă la preot pentru a fi sfințite

Echinocțiul de toamnă este legat și de încheierea muncilor agricole și de sărbătorirea recoltelor. Acum se iau ultimele recolte și se fac provizii pentru sezonul rece.

În această zi se prepară primul must din strugurii proaspăt culeși, se bat nucii și se scutură merele și gutuile.

Este perioada ideală pentru a ne face planuri și pentru a ne regenera, precum natura.



Citeşte şi:

Calendar ortodox 2020 – sărbători religioase din fiecare lună, zile de post și dezlegare la pește

Zile libere 2020 – calendar sărbători legale, calendar vacanțe în anul 2020

Zile libere 2021 – Calendar sărbători legale în anul ce urmează

Structura anului școlar 2020-2021. Școala a început pe 14 septembrie. Când sunt vacanțe

PARTENERI - GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară

PARTENERI - PLAYTECH Adriana Iliescu, decizie de ultimă oră în privința fiicei sale! Este bolnavă, dar a obligat-o pe Eliza să facă asta!

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2020. Fecioarele au nevoie de un efort ca să își păstreze echilibrul interior