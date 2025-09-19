Echinocțiul la vechile civilizații

De-a lungul timpului, echinocțiul a fost observat și celebrat de culturile și civilizațiile antice, care asociau acest fenomen astronomic cu renașterea naturii, echilibrul dintre lumină și întuneric și cu armonia dintre forțele cosmice. În Egiptul Antic, echinocțiile erau asociate cu cultul lui Osiris, zeul morții și al renașterii, în timp ce, în Grecia Antică, fenomenul era legat de miturile Persefonei și Demetrei, zeițele fertilității și ale recoltei.

În timpul Imperiului Roman, echinocțiul era asociat cu sărbătoarea Cybele sau Magna Mater, care era zeița naturii și a fertilității. Pentru civilizația mayașă, echinocțiul de toamnă simboliza începutul unui nou ciclu și era folosit pentru a sărbători victorii și chiar pentru a planifica recoltarea, deoarece mayașii se ghidau după Soare în activitățile zilnice.

De aceea, aceștia observau și studiau stelele și înregistrau evenimentele cerești în propriul calendar pentru a știi când să înceapă semănatul sau culesul recoltelor. Echinocțiile erau atât de importante pentru ei încât construiau diverse clădiri și monumente astfel încât, la un moment dat, să poată surprindă lumina soarelui. Așa au luat naștere vestitele piramide mayașe.

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Recomandări
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Astăzi, mulți vizitatori se adună la ruinele vechiului oraș mayaș Chichen Itza din Mexic pentru a admira momentul în care soarele creează lumini și umbre pe treptele de pe partea de nord a piramidei Kukulkan, anunțând începerea echinocțiului de toamnă, relatează Aldeacoba.

Se creează un efect vizual care amintește de mișcarea unui șarpe care coboară treptele până când se contopește cu o imensă sculptură cu cap de șarpe de la bază. Deși mayașii erau astronomi de excepție, nu se știe exact dacă această piramidă a fost ridicată astfel încât să fie aliniată cu echinocțiul pentru a crea acest efect vizual.

Ce este un echinocțiu

Echinocțiu sau echinox, este un termen care face referire la un fenomen astronomic care se petrece de două ori pe an. Cuvântul „echinocțiu” provine din limba franceză, de la „équinoxe”, care are rădăcini în latinescul „aequinoctium” și care este format din „aequus”, care înseamnă „egal”, și „nox”, „noctis”, care se traduce prin „noapte”. Echinocțiul de toamnă, dar şi cel de primăvară, este momentul în care ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe glob. Planeta Pământ are o înclinație de 23,5 grade pe axa sa față de planul orbitei în jurul Soarelui. De-a lungul unui an calendaristic, diverse regiuni ale Terrei primesc cantități variabile de lumină solară.

Un echinocțiu apare atunci când axa planetei noastre nu se înclină nici spre, nici în sens opus Soarelui. Trebuie să știi că un om care se află pe linia Ecuatorului în timpul unui echinocțiu poate să observe cum Soarele trece exact pe deasupra sa. În acest punct, astrul zilei luminează direct Ecuatorul, generând aproape aceleași cantități de lumină și de întuneric. Toamna, la Polul Nord debutează noaptea polară care durează șase luni, iar la Polul Sud începe ziua polară şi, invers, primăvara. De asemenea, trebuie spus că, la Ecuator, Soarele ajunge la amiază fix în zenit, care este cel mai înalt punct de pe bolta cerească, conform informațiilor de pe site-ul History.com.

Precesia echinocțiilor

Fenomenul de echinocțiu are loc atunci când, în mișcarea sa aparentă pe bolta cerească, Soarele se află exact deasupra Ecuatorului ceresc. În acest moment, astrul zilei răsare la punctul cardinal Est și apune la punctul cardinal Vest, în timp ce, la amiază, urcă până la o altitudine de 90° față de orizont, corespunzătoare cu latitudinea locului de observație.

Practic, Soarele traversează Ecuatorul ceresc din emisfera sudică spre cea nordică, trecând în emisfera boreală a cerului. Cele două puncte în care ecliptica – traiectoria aparentă a Soarelui – se intersectează cu Ecuatorul ceresc poartă denumirea de puncte echinocțiale. Acestea nu rămân fixe , ci își modifică de-a lungul timpului poziția pe ecliptică din cauza unui fenomen astronomic cunoscut sub numele de precesia echinocțiilor.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

Aceasta reprezintă deplasarea retrogradă a punctelor echinocțiale pe ecliptică, determinată fiind de mișcarea de precesie a axei de rotație a Pământului în raport cu stelele fixe. Din acest motiv, echinocțiile nu se produc la aceeași dată în fiecare an, deoarece anul calendaristic nu coincide cu anul tropical.

Când are loc echinocțiul de toamnă în 2025

La începutul ultimei decade din luna septembrie are loc în fiecare an echinocțiul de toamnă, un fenomen astronomic care se produce de obicei pe 22 sau 23 septembrie. Foarte rar are loc pe 24 septembrie, iar ultima dată când s-a întâmplat asta a fost în 1931 (echinocțiul de toamnă va pica din nou pe 24 septembrie în anul 2303), notează BBC.

În 2025, acest fenomen va avea loc pe 22 septembrie, la ora 21.19, și marchează începutul toamnei în emisfera de nord. La latitudinile României, în aceste zile, Soarele va atinge la amiază o înălțime medie de 45°, adică exact jumătatea distanței unghiulare dintre Zenit și Orizont. În același timp, la Polul Nord, odată cu apusul Soarelui, va începe noaptea polară, în timp ce, la Polul Sud, va debuta ziua polară, care durează șase luni.

De pe linia Ecuatorului, Soarele este observat la amiază chiar în punctul Zenit. Pământul finalizează o orbită completă în jurul Soarelui în aproximativ 365,24 de zile, ceea ce înseamnă că echinocțiile se produc cu circa șase ore mai târziu în fiecare an, revenind însă cu o zi mai devreme în anii bisecți.

Ce se întâmplă după echinocțiul de toamnă

Echinocțiul de toamnă, care se mai numește și echinocțiul de septembrie, este momentul în care Soarele traversează din nou Ecuatorul ceresc, însă de această dată coborând din emisfera nordică spre cea sudică. Punctul de intersecție al eclipticii cu Ecuatorul ceresc poartă denumirea de „punct autumnal” și are coordonatele ecuatoriale de ascensie dreaptă 12h00 min și declinație 0°00, aflându-se în constelația Fecioarei.

În această perioadă, zilele și nopțile sunt din nou egale, iar Soarele răsare exact la Est și apune la Vest. La amiază, altitudinea sa deasupra orizontului poate fi calculată cu formula 90° minus latitudinea locului spun specialiștii de la CalendarPedia.com. Aceasta este o metodă folosită în astronomie pentru a determina înălțimea la care Soarele apare pe cer la prânz, în funcție de latitudinea geografică a unui observator.

După echinocțiul de toamnă nopțile devin mai lungi decât zilele, pe măsură ce Soarele continuă să coboare spre sud pe bolta cerească. Din acest moment, durata zilelor scade treptat, iar cea a nopților va crește, până la data de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă.

Când trecem la ora de iarnă și de ce

Mișcarea Pământului pe orbita sa eliptică (ovală) nu are o viteză constantă și, de aceea, anotimpurile nu au aceeași durată. Toamna durează, în medie, 89,8 zile în emisfera de nord și 92,8 zile în cea de sud, relatează Time and Date. După cum am mai precizat, echinocțiul marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică, dar și începutul nopții polare, care durează șase luni.

După circa o lună de la echinocțiul de toamnă va avea loc și trecerea la ora de iarnă. În 2025, ajustarea se va face în noaptea de 25 spre 26 octombrie, în ultima duminică din lună, atunci când ora 4:00 AM va deeveni ora 3:00 AM. Prin urmare, ziua de 27 octombrie va avea 25 de ore, iar românii vor dormi cu o oră mai mult.

Din acel moment, România va fi cu două ore înaintea timpului universal coordonat (UTC). Trecerea la ora de iarnă aduce zile mai scurte și nopți mai lungi, întrucât lumina solară va fi vizibilă mai puțin timp pe cer. Scopul acestei modificări de oră constă în utilizarea cât mai eficientă a luminii naturale.

Care este ora oficială a României

Specialiștii atrag atenția asupra faptului că ajustarea orei, fie înainte, fie înapoi, poate avea efecte negative asupra sănătății, în special pe termen lung. Parlamentul European a adoptat în martie 2019 o hotărâre prin care statele membre ar fi trebuit să renunțe la sistemul schimbării sezoniere a orei începând din 2021. Cu toate acestea, măsura nu a fost încă implementată, iar discuțiile la nivel european continuă fără o decizie finală.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, fiind aplicată între 22 mai și 2 octombrie. Trebuie spus că nu toate țările folosesc acest sistem dual de oră de vară și oră de iarnă, ceea ce înseamnă că multe dintre ele nu își ajustează ceasurile de două ori pe an, conform OraExactă.eu.

Schimbarea orei are loc întotdeauna într-o noapte de sâmbătă spre duminică pentru a nu perturba programul de lucru și pentru a evita eventualele confuzii din timpul săptămânii. Ora oficială a României este cea de iarnă, iar ajustarea din octombrie nu reprezintă decât revenirea la standardul mondial.

Când vor avea loc viitoarele echinocții de toamnă

2026: 23septembrie, ora 03:05

2027: 23septembrie, ora 09:01

2028: 22septembrie, ora 14:45

2029: 22 septembrie, ora 20:38

2030: 23 septembrie, ora 02:26.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Federația Rusă deține pe teritoriul României 4,8 hectare de teren. Cea mai mică parcelă are doar 15 metri pătrați şi e într-o localitate din Timiş
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Unica.ro
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Libertateapentrufemei.ro
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Avantaje.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Zilele Bucureștiului 2025. Concerte, expoziții și tururi gratuite în weekend
Știri România 16:03
Zilele Bucureștiului 2025. Concerte, expoziții și tururi gratuite în weekend
Închiderea grupurilor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia ar pune România „în risc de blackout”, spune ministrul Energiei
Știri România 15:16
Închiderea grupurilor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia ar pune România „în risc de blackout”, spune ministrul Energiei
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Întrebarea care a scos-o din minți pe Oana Radu. Cântăreața a răbufnit: „Nu poți să stai liniștit de focul meu? Vrei să îți zic ceva?”
Stiri Mondene 15:19
Întrebarea care a scos-o din minți pe Oana Radu. Cântăreața a răbufnit: „Nu poți să stai liniștit de focul meu? Vrei să îți zic ceva?”
În ce film va juca Adela Popescu. Actrița revine cu un nou proiect important, după 2 ani de pauză. „M-a sunat într-o zi să-mi spună”
Stiri Mondene 15:00
În ce film va juca Adela Popescu. Actrița revine cu un nou proiect important, după 2 ani de pauză. „M-a sunat într-o zi să-mi spună”
Parteneri
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Elle.ro
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
ObservatorNews.ro
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Libertateapentrufemei.ro
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Mediafax.ro
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe
KanalD.ro
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe

Politic

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult