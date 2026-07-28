Cei doi milionari vor solicita eliberarea din închisoarea din Miami și contestă încercarea guvernului britanic de a-i extrăda pentru a fi judecați în Marea Britanie pentru acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, au declarat avocații fraților.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au fost arestați în SUA pe 18 iulie.

Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Marea Britanie (Crown Prosecution Service) le-a adus noi acuzații de agresiune sexuală împotriva a patru femei, fapte presupuse comise în perioada iulie 2010-august 2017. Andrew și Tristan Tate se confruntaseră deja cu acuzații de viol în Marea Britanie în legătură cu alte trei femei.

Audierea privind eliberarea pe cauțiune a fraților Tate, pe 13 august

Procurorii din Miami au susținut că judecătoarea federală Lauren Louis trebuie să mențină arestul fraților, invocând riscul ca aceștia să fugă și faptul că reprezintă un pericol pentru comunitate.

Joseph McBride, unul dintre avocații fraților Tate, a respins însă afirmațiile potrivit cărora aceștia se pot sustrage, subliniind că s-au prezentat la toate termenele de judecată din România, unde sunt anchetați penal încă din 2022.

„Oamenii nevinovați nu fug de justiție. Oamenii nevinovați înfruntă justiția, pentru că, în cele din urmă, aceasta îi exonerează”, le-a spus McBride jurnaliștilor în fața tribunalului federal din Miami, după o ședință de procedură în fața judecătoarei Louis.

Avocata Jacqueline Perczek a declarat că frații Tate vor depune până pe 5 august o cerere de eliberare pe cauțiune, iar audierea este programată pentru 13 august.

Marco Rubio va decide în privința extrădării lui Andrew și Tristan Tate în Marea Britanie

Procedura de stabilire a posibilității extrădării fraților Tate ar putea dura mai multe luni. Autoritățile britanice au termen până pe 16 septembrie pentru a transmite cererea completă de extrădare către Departamentul de Stat al SUA.

Judecătoarea Lauren Louis sau orice alt magistrat care va prelua cazul va decide dacă Marea Britanie a prezentat suficiente dovezi care să susțină acuzațiile că frații au comis infracțiunile, iar decizia finală privind extrădarea va reveni secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

Însă Rubio a susținut pe 22 iulie că nu va interveni în acest caz: „Nu avem niciun rol de jucat în acest moment şi poate niciodată”.

Frații Tate au fost reținuți în România de DIICOT în 2022. Printre acuzații: trafic de persoane, viol și spălare de bani

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În ultimii ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese. Ei au stat trei luni în arest preventiv, iar în martie 2023 au fost plasați în arest la domiciliu. În iunie 2023, frații Tate, alături de Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost trimiși în judecată.

În noiembrie 2024, dosarul în care fraţii Tate au fost acuzaţi de trafic de persoane şi viol a fost trimis înapoi la DIICOT pentru rectificarea rechizitoriului.

În august 2024, Tristan Tate a fost plasat sub control judiciar, iar Andrew Tate în ianuarie 2025.

DIICOT a extins cercetările, dar Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar în primăvară

Deși erau sub control judiciar, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie 2025 și s-au dus în SUA. DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce știrea a apărut pe surse în presă. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA.

Procurorii nu au explicat motivele deciziei eliminării restricțiilor, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell. Din acest motiv au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu.

Pe 1 aprilie 2025, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, dar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai, fără să țină cont.

Foarte important, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate în aprilie 2025, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În luna mai 2025, unul dintre avocații lor a anunțat că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”.

La sfârşitul lunii martie 2026, Poliţia britanică a anunţat că a redeschis o anchetă, în urma unor acuzaţii ale unor femei cu privire la fapte de viol şi de agresiune sexuală care ar fi fost comise în 2014 şi 2015.

În aprilie 2026, Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar după patru ani de anchetă, iar cei doi au devenit liberi să plece unde vor, fără restricții.

În aprilie 2026, Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar după patru ani de anchetă, iar cei doi au devenit liberi să plece unde vor, fără restricții.

În iulie 2026, DIICOT a extins cercetările. Milionarii sunt acuzaţi, printre altele, că au încercat să influenţeze victime şi martori să-şi retragă declaraţiile şi că ar fi vândut maşini de lux aflate sub sechestru. Totodată, Marea Britanie i-a pus oficial sub acuzare pe frații Tate pentru noi fapte de viol și pornografie infantilă, presupus a fi fost comise în perioada iulie 2010-august 2017, și a cerut SUA să îi extrădeze.

Andrew și Tristan Tate au negat permanent acuzațiile și au spus că sunt nevinovați și că nu există probe concrete împotriva lor. Iar unul dintre avocați, Joseph McBride, a afirmat că este „o lovitură politică” și că „America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”.

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