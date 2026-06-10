„Chiar dacă am înregistrat această scădere catastrofală, ea nu a afectat cu adevărat țările din fruntea clasamentului”, a declarat Steve Killelea, fondator și președinte executiv al Institutului pentru Economie și Pace, organizația care a creat indexul în 2007.

Clasamentul include 163 de națiuni, evaluate pe baza a 23 de indicatori precum cheltuielile militare, conflictele în desfășurare, ratele criminalității și percepția siguranței.

Cele mai sigure țări din lume în 2026, conform Indexului Global al Păcii:

  1. Islanda
  2. Noua Zeelandă
  3. Elveția
  4. Slovenia
  5. Irlanda
  6. Austria
  7. Portugalia
  8. Singapore
  9. Finlanda
  10. Japonia

Islanda: Lider de necontestat al păcii globale

Islanda domină topul de 19 ani consecutivi, menținându-se pe primul loc în Indexul Global al Păcii din 2008 până în 2026. Anul acesta, țara a înregistrat o îmbunătățire de 2%, în mare parte datorită unei scăderi semnificative a demonstrațiilor violente.

„Pacea este prezentă peste tot în Islanda, în natură, dar și în comunitățile noastre unite”, a explicat Oddný Arnarsdóttir, director la Visit Iceland. Ea atribuie acest statut angajamentului puternic față de egalitate – inclusiv paritatea de gen – și serviciilor publice bine dezvoltate.

De asemenea, localnicii subliniază coeziunea socială și responsabilitatea colectivă ca elemente esențiale pentru menținerea unui climat liniștit.

Locația izolată a Islandei contribuie și ea la acest statut.

Orasul Akureyri în timpul iernii. Se vad clasiri acoperite cu zapada și o strada menținută fără zăpadă și gheață de un sistem de încălzire alimentat cu energie geotermală. Akureyri este al doilea oraș ca mărime din Islanda, al doilea după zona ReykjavikIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Distanța geografică a Islandei înseamnă că este mai puțin implicată în tensiunile globale”, a spus Eyrún Aníta Gylfadóttir, manager de marketing la Hotel Rangá. Peisajele vaste, aerul curat și apa proaspătă sunt parte integrantă a calității vieții din această țară.

Vizitatorii pot experimenta liniștea Islandei prin explorarea naturii și a culturii termale.

„Fie că este vorba de băile geotermale, plimbările în natură sau simpla deconectare, calmul Islandei este strâns legat de starea de bine”, a adăugat Arnarsdóttir.

Ea recomandă și vizitarea muzeelor unice, precum Muzeul Național din Reykjavik sau Muzeul Monștrilor Marini din Westfjords, care aduc în prim-plan tradițiile locale.

Noua Zeelandă: Serenitate la capătul lumii

Noua Zeelandă a urcat pe locul doi în 2026, devenind cea mai sigură țară din regiunea Asia-Pacific. Cu cel mai scăzut scor al conflictelor în desfășurare din zonă, țara continuă să fie un exemplu de pace și demilitarizare.

„Faptul că suntem atât de departe de restul lumii ne-a ajutat să evităm multe dintre problemele geopolitice care afectează alte națiuni”, a explicat Warwick Woodley, cetățean neozeelandez și fondator al NZ Golden Visa.

El subliniază și cultura relaxată a locuitorilor. „Oamenii tind să fie direcți și mai preocupați să-și vadă de treabă decât să agite spiritele”, a adăugat el.

Plaja din Australia cu stanci in mijlocul apeiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Armele nu fac parte din viața de zi cu zi în Noua Zeelandă, iar după atacul din Christchurch, legile au devenit și mai stricte.

„Într-o țară cu cinci milioane de oameni, unde anonimatul este mai greu de obținut, vecinătățile funcționează ca mici comunități unde oamenii se cunosc și se sprijină reciproc”, a mai spus Woodley.

Peisajele naturale sunt mereu la îndemână, fie că vorbim de munți, plaje sau trasee montane.

„Viața aici nu pare să fugă de tine, așa cum se întâmplă în țările mai mari și mai aglomerate”, a concluzionat Woodley.

Elveția: Model de înțelegere și neutralitate

Elveția urcă pe locul trei în 2026, datorită ratelor scăzute ale criminalității și politicii sale de neutralitate militară.

„Oamenii sunt dispuși să facă loc unii pentru alții aici”, a declarat Cornelia Choe, antrenor executiv și autor din Geneva. „Acest lucru creează încredere și o siguranță că viața de zi cu zi funcționează așa cum ar trebui”, a mai adăugat ea.

Choe a împărtășit experiențe personale care subliniază această încredere.

Lacul Murten din Salavaux / Cantonul Vaud, ElvețiaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Mi-am pierdut portofelul de două ori, iar de fiecare dată mi-a fost returnat cu toți banii în el. Aceste momente mici creează o senzație de siguranță de neprețuit”, a spus ea.

Pentru a experimenta pacea din Elveția, vizitatorii ar trebui să descopere echilibrul puternic între muncă și viața personală din țară, precum și diversitatea sa culturală, reflectată în cele patru limbi naționale.

„Pacea înseamnă, în cele din urmă, nu absența diferențelor, ci un angajament comun de a găsi soluții pentru a trăi bine împreună”, a concluzionat Choe.

Slovenia: O premieră în top 5

Slovenia intră pentru prima dată în top cinci al Indexului Global al Păcii, datorită cheltuielilor militare scăzute și nivelului ridicat de siguranță.

„Slovenii pun mare preț pe comunitate și petrec mult timp în natură, ceea ce cred că ne oferă o stare de calm și echilibru”, a explicat Jerneja Zver din Ljubljana, manager la Intrepid Travel.

Imaginea surprinde un peisaj montan spectaculos, cu un lac limpede în prim-plan. Pe malul lacului se vede o cabană cu acoperiș închis la culoare.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Ea recomandă vizitatorilor să exploreze peisajele spectaculoase ale țării, fie că este vorba de rafting pe râul Soča, vizitarea cascadei Vintgar sau ciclism în pășunile montane.

„Oriunde mergeți, veți fi încântați de ospitalitatea oamenilor, de peisajele uluitoare și de mâncarea excelentă”, mai adaugă Zver.

Irlanda: Tradiție de ospitalitate

Irlanda, clasată pe locul cinci, continuă să fie una dintre cele mai sigure țări din lume, scorul său fiind susținut de un nivel scăzut al violenței și de implicarea limitată în conflictele internaționale.

„Experiența istorică a Irlandei face ca oamenii să fie conștienți de pericolele prejudecăților și de importanța generozității și ospitalității față de ceilalți”, a explicat Didi Ronan, fondatoarea hotelului Native din West Cork.

Ea a subliniat că aceste valori au rădăcini adânci, datând din timpul legilor Brehon, care impuneau oferirea de hrană și adăpost călătorilor.

Imaginea prezintă un rând pitoresc de case viu colorate, cunoscute sub numele de „Deck of Cards”, situate în Cobh, Irlanda, având pe fundal impunătoarea Catedrală Sfântul Colman și apele portului sub un cer noros.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Pentru a experimenta pacea irlandeză, Ronan sfătuiește vizitatorii să exploreze natura, cum ar fi insula Cape Clear, ruinele medievale de la Three Castle Head sau cercul de piatră Drombeg.

„Este ceva liniștitor să fii pe o insulă îndepărtată din Atlantic, cu muzică bună, plimbări și cărți”, a spus ea.

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