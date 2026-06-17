Femeia a decis că vrea să vadă 60 de țări până la 61 de ani

În octombrie 2022, Tina s-a mutat din Jersey în Devon, unde a decis să înceapă un nou capitol după ce s-a retras dintr-o carieră de peste 30 de ani în servicii financiare.

Inspirată de împlinirea vârstei de 60 de ani în 2025, Tina a hotărât să profite la maximum de această etapă a vieții și să se bucure de toate experiențele pe care nu a avut ocazia să le trăiască. Așa că și-a impus să vadă 60 de țări până la 61 de ani.

„Mulți oameni pe care îi cunosc se tem când schimbă prefixul, dar eu le-am considerat mereu o ocazie excelentă de a sărbători realizările și de a privi cu optimism spre viitor”, a povestit femeia, pentru Mirror.

Femeia de 60 de ani s-a ales și cu o listă de 60 de provocări

Odată ce a văzut că are curajul să vadă toată lumea singură și și-a început călătoria, femeia și-a stabilit un nou obiectiv: să încerce și experiențe noi, pe care nu le-a mai avut în viață.

Tina a hotărât să își stabilească o nouă provocare personală: să încerce 60 de lucruri noi sau să învețe 60 de abilități inedite, un proiect pe care ea îl numește „Premiera”.

„Mi-am dat seama că a realiza toate acestea într-un an ar fi aproape imposibil, așa că mi-am acordat doi ani pentru a le duce la bun sfârșit”, a explicat ea.

Sloganul „60 de lucruri în premieră până la 61 de ani” a fost ideea fiicei sale celei mari și a devenit rapid și numele sub care Tina își documentează aventura pe rețelele sociale.

Postările sale au atras atenția a mii de utilizatori, care urmăresc cu interes fiecare nouă provocare. Astfel, femeia s-a ales cu o listă plină de provocări, atât de la membrii familiei, cât și de la necunoscuții care o urmăresc și o apreciază în mediul online.

Tina a încercat provocări neașteptate și s-a ales cu amintiri de neuitat

De-a lungul acestui drum, Tina a încercat activități diverse, a învățat noi abilități și a depășit frici personale, cum ar fi utilizarea unui scuter în Oslo, orașul unde locuiește fiica sa.

Vizita în Tromsø, Norvegia, unde a avut parte de șase experiențe noi diferite, rămâne un moment memorabil.

„Cred că mi-au dat lacrimile de bucurie aproape tot timpul cât am fost acolo. Este un oraș pe care visam să-l văd de decenii și unde am trăit momente incredibile – am văzut Aurora Boreală, balene și am condus o sanie trasă de husky”, a povestit ea cu entuziasm.

Femeia de 60 de ani și-a îndeplinit un vis din copilărie

De asemenea, Tina și-a îndeplinit două visuri din copilărie: să călărească un cal pe plajă și să învețe cum să sufle sticlă, o experiență pe care urmează să o împărtășească în viitor.

Tina este acum în ultimele etape ale provocării sale, cu 21 de experiențe noi de care trebuie să se mai bucure, până când va împlini 61 de ani.

„La 60 de ani, chiar îmi trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții. Nu pot să aștept să experimentez și să împărtășesc ultimele mele 21 de premiere”, a spus ea.

Mama Tinei a fost o inspirație pentru provocările acceptate la 60 de ani

În spatele acestei provocări se ascunde și o lecție de viață profundă. Mama Tinei a fost diagnosticată cu cancer la 60 de ani, ceea ce a determinat-o să își dorească să profite de fiecare moment al vieții.

„Niciunul dintre noi nu știe ce ne așteaptă după colț, mai ales când ajungem la vârsta mea. Așa că, indiferent de vârsta pe care o aveți, propuneți-vă o provocare sau încercați lucruri noi”, a spus Tina pentru sursa citată mai sus.

Ea recunoaște că viața de zi cu zi poate fi un obstacol în calea aventurilor: „Știu că e un clișeu, dar viața trebuie trăită. Totuși, e mai ușor de spus decât de făcut, pentru că viața de zi cu zi ne poate acapara – munca, obligațiile familiale, treburile casnice. Am fost părinte singur și am lucrat cu normă întreagă, dar, chiar și așa, am încercat să găsesc timp să fac lucruri provocatoare cu fetele mele sau singură”.

Povestea Tinei amintește de cazul soților din SUA care au decis să vândă totul și să se mute într-un loc mai puțin obișnuit. Cuplul de americani a lăsat în urmă tot ca să trăiască pe un vas de croazieră. Astfel, au vizitat 42 de țări cu doar 9.000 de euro într-un singur an.

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