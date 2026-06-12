Voia să adune vitele

O comunitate izolată din estul Indoneziei este în stare de șoc după o tragedie greu de imaginat. Elisabet Yamalau, o mamă în vârstă de 44 de ani din satul Ratahaya, situat pe insula Taliabu, și-a pierdut viața într-un mod cumplit, după ce a fost atacată și parțial înghițită de un piton reticulat de aproape 8 metri lungime.

Conform informațiilor oferite de poliția locală, nenorocirea s-a petrecut marțea trecută. Nimic nu prevestea coșmarul care avea să urmeze atunci când femeia a ieșit din casă în a doua parte a zilei, relatează Bild.

În jurul orei 15:30, Elisabet a plecat spre o plantație din apropiere cu un scop obișnuit: voia să adune vitele familiei pentru a le muta pe o altă pășune.

Timpul a trecut, iar după mai bine de două ore în care femeia nu a mai dat niciun semn de viață și nici nu a răspuns la chemări, soțul ei, Benyamin Lanto (52 de ani), a început să se îngrijoreze profund.

„Femeia a plecat singură pe plantație. Când soțul a realizat că trecuseră mai bine de două ore fără ca aceasta să revină în sat, a decis să plece pe urmele ei, simțind că ceva nu este în regulă,” a precizat poliția.

Descoperirea macabră făcută de soț

În jurul orei 18:15, bărbatul a pornit în căutarea soției sale pe drumul spre plantație. Ceea ce a urmat pare desprins dintr-un scenariu de film de groază.

La marginea zonei cu vegetație deasă, Benyamin s-a îngrozit. În fața lui se afla un piton uriaș, iar o parte din corpul soției sale se afla deja în gura reptilei masive.

Șeful poliției locale, Adnan Wahyu Kashogi, a confirmat detaliile tulburătoare pentru presa indoneziană, precizând că bărbatul, cuprins de disperare, a încercat în primă fază să își salveze soția de unul singur din strânsoarea șarpelui.

Din păcate, pentru Elisabet era deja mult prea târziu. Realizând că nu se poate lupta singur cu monstrul de aproape 8 metri, bărbatul a fugit în sat și a alertat comunitatea. Mai mulți localnici înarmați s-au întors la locul atacului, au ucis reptila și au recuperat trupul neînsuflețit al femeii pentru a-l duce în comunitate.

Un fenomen rar, tot mai prezent

Autoritățile au confirmat că șarpele responsabil de atac a fost un piton reticulat (Malayopython reticulatus), o specie considerată oficial ca având cele mai mari exemplare de șerpi din lume. Pitonul în cauză măsura aproximativ 7,8 metri.

Deși atacurile pitonilor asupra oamenilor sunt considerate evenimente extrem de rare, Indonezia s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe astfel de incidente fatale.

Defrișările masive și extinderea plantațiilor agricole în detrimentul junglei aduc aceste reptile gigantice tot mai aproape de așezările umane, crescând riscul unor întâlniri deosebit de periculoase.

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