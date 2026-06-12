Voia să adune vitele

O comunitate izolată din estul Indoneziei este în stare de șoc după o tragedie greu de imaginat. Elisabet Yamalau, o mamă în vârstă de 44 de ani din satul Ratahaya, situat pe insula Taliabu, și-a pierdut viața într-un mod cumplit, după ce a fost atacată și parțial înghițită de un piton reticulat de aproape 8 metri lungime.

Conform informațiilor oferite de poliția locală, nenorocirea s-a petrecut marțea trecută. Nimic nu prevestea coșmarul care avea să urmeze atunci când femeia a ieșit din casă în a doua parte a zilei, relatează Bild.

În jurul orei 15:30, Elisabet a plecat spre o plantație din apropiere cu un scop obișnuit: voia să adune vitele familiei pentru a le muta pe o altă pășune.

Timpul a trecut, iar după mai bine de două ore în care femeia nu a mai dat niciun semn de viață și nici nu a răspuns la chemări, soțul ei, Benyamin Lanto (52 de ani), a început să se îngrijoreze profund.

„Femeia a plecat singură pe plantație. Când soțul a realizat că trecuseră mai bine de două ore fără ca aceasta să revină în sat, a decis să plece pe urmele ei, simțind că ceva nu este în regulă,” a precizat poliția.

Descoperirea macabră făcută de soț

În jurul orei 18:15, bărbatul a pornit în căutarea soției sale pe drumul spre plantație. Ceea ce a urmat pare desprins dintr-un scenariu de film de groază.

La marginea zonei cu vegetație deasă, Benyamin s-a îngrozit. În fața lui se afla un piton uriaș, iar o parte din corpul soției sale se afla deja în gura reptilei masive.

Șeful poliției locale, Adnan Wahyu Kashogi, a confirmat detaliile tulburătoare pentru presa indoneziană, precizând că bărbatul, cuprins de disperare, a încercat în primă fază să își salveze soția de unul singur din strânsoarea șarpelui.

Din păcate, pentru Elisabet era deja mult prea târziu. Realizând că nu se poate lupta singur cu monstrul de aproape 8 metri, bărbatul a fugit în sat și a alertat comunitatea. Mai mulți localnici înarmați s-au întors la locul atacului, au ucis reptila și au recuperat trupul neînsuflețit al femeii pentru a-l duce în comunitate.

Un fenomen rar, tot mai prezent

Autoritățile au confirmat că șarpele responsabil de atac a fost un piton reticulat (Malayopython reticulatus), o specie considerată oficial ca având cele mai mari exemplare de șerpi din lume. Pitonul în cauză măsura aproximativ 7,8 metri.

Deși atacurile pitonilor asupra oamenilor sunt considerate evenimente extrem de rare, Indonezia s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe astfel de incidente fatale.

Defrișările masive și extinderea plantațiilor agricole în detrimentul junglei aduc aceste reptile gigantice tot mai aproape de așezările umane, crescând riscul unor întâlniri deosebit de periculoase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.RO
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
GSP.RO
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:00
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Exclusiv
Politică 13:43
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Adevarul.ro
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
Fanatik.ro
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Stiri Mondene 17:22
Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Stiri Mondene 16:21
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
ObservatorNews.ro
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Mediafax.ro
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
USR a decis dacă susține sau nu Guvernul Tomac. A ales la fel ca PNL
Redactia.ro
USR a decis dacă susține sau nu Guvernul Tomac. A ales la fel ca PNL
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
Politică 21:56
Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 18:26
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
Fanatik.ro
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani