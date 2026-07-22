Joanne și-a dorit să trăiască mai simplu

Joanne nu a fost motivată doar de aspectele financiare. După ce a parcurs traseul Camino de Santiago și a trecut printr-o accidentare profesională care i-a schimbat viața, a început să-și reconsidere prioritățile. Acum își dorea să trăiască mai simplu, într-un mediu calm și verde, și să rămână în același timp aproape de familia ei, relatează publicația franceză Demotivateur.

Casa, cu o lungime de opt metri și o lățime de trei metri, oferă un spațiu de locuit compact, dar foarte bine gândit. Locuința principală a costat 175.000 de dolari australieni (aproximativ 108.000 de euro).

Prețul reflectă nivelul ridicat al finisajelor și al dotărilor, care îi asigură confortul pe tot parcursul anului, scrie publicația menționată. Este important de menționat că acest cost nu include valoarea terenului, care i-a fost oferit de familie.

Interiorul a fost proiectat pentru a maximiza utilizarea spațiului

Casa dispune de o bucătărie bine echipată, spații generoase de depozitare, o baie spațioasă și o mică zonă de spălătorie.

Un element inedit al casei este cada poziționată lângă o fereastră care oferă o priveliște directă spre grădină. Dormitorul se află pe o mezanină, însă Joanne a planificat deja o soluție pentru viitor, astfel încât să nu fie nevoită să urce scările mai târziu.

În apropierea casei principale, un modul mai mic funcționează ca living separat, completat de un șemineu și o vedere spre natură. Acesta poate fi transformat ulterior într-un dormitor la parter, scrie Demotivateur.

Femeia și-a finanțat casa cu o parte din banii obținuți din vânzarea apartamentului

Joanne a reușit să-și finanțeze noua casă folosind o parte din banii obținuți din vânzarea apartamentului din Sydney, fără a mai apela la un credit ipotecar. Deși terenul aparține familiei, ceea ce reprezintă un avantaj semnificativ, locuința este acum proprietatea sa, iar cheltuielile lunare sunt mult mai mici decât cele din perioada petrecută în oraș.

Casa este echipată cu sisteme autonome pentru generarea energiei electrice și colectarea apei, ceea ce reduce și mai mult costurile de întreținere. Amplasată într-un cadru natural, înconjurată de ferigi, copaci, găini, capre și alte animale salvate de familie, locuința lui Joanne este o oază de liniște.

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