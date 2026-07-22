Julien se pregătea să cosească parcela sa de opt hectare de teren agricol pentru a strânge furajele necesare hrănirii animalelor pe timpul iernii. Planurile sale au fost complet date peste cap după ce aproximativ 200 de caravane aparținând unei comunități evanghelice de nomazi s-au instalat direct pe proprietatea sa privată, scrie Le Dauphine Libere.

Momentele de la sosirea coloanei de vehicule au fost marcate de tensiune. Fermierul a mărturisit că a fost la un pas de a-și face singur dreptate în momentul în care a realizat că forțele de ordine nu au pârghiile legale necesare pentru a interveni pe loc și pentru a opri accesul pe teren.

„Am văzut roșu în fața ochilor”

„Nu am să vă mint. Când i-am văzut cum intră pe câmpul meu, am văzut roșu în fața ochilor. La început mi-am pierdut cumpătul. Văzând că jandarmii nu pot acționa, chiar m-am gândit că va trebui să îmi fac singur dreptate. De aceea am blocat accesul pentru o parte dintre vehicule și de acolo lucrurile au început să devină foarte tensionate”, a povestit Julien.

Sentimentul de nedreptate a fost cu atât mai mare cu cât întreaga recoltă de fân era compromisă. Ulterior, situația s-a mai calmat după ce reprezentanții prefecturii locale i-au garantat că va primi compensații financiare pentru acoperirea pierderilor economice.

Autoritățile au promis că vor suporta atât valoarea recoltei pierdute, cât și costurile necesare pentru aducerea terenului la starea inițială, acesta din urmă fiind cel mai mare motiv de îngrijorare pentru proprietar.

Un sat mic cu populația dublată peste noapte

Pentru mica comunitate din Bourgneuf, sosirea celor peste 600 de persoane a creat probleme majore de logistică și infrastructură. Primarul localității, Nicole Bouvier, a explicat că un număr atât de mare de persoane instalate spontan dublează practic populația totală a satului, punând o presiune uriașă pe sistemele locale de gestionare a deșeurilor și pe serviciile publice.

Edilul mizează pe sprijinul promis de Consiliul Departamental și de Prefectură, dar și pe cuvântul de onoare dat de liderii comunității evanghelice. La rândul lor, reprezentanții nomazilor au susținut că au depus cereri oficiale pentru atribuirea unui teren autorizat încă din urmă cu câteva luni, însă nu au primit niciun răspuns din partea autorităților competente.

Conducătorul spiritual al grupului, pastorul Kevin, a dat asigurări că prezența lor pe terenul agricol este doar una temporară și că vor părăsi proprietatea privată după două săptămâni, urmând să își continue drumul spre regiunea Beaujolais. Până la plecarea acestora, autoritățile locale și județene monitorizează atent zona pentru a preveni alte escaladări ale conflictului.

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