Culoare, mireasmă și cele mai frumoase flori care înfloresc primăvara

Printre cele mai cunoscute flori de sezon amintim ghioceii, zambilele, narcisele și lalelele. În curte sau în vaza din apartament, florile de primăvară sunt o adevărată încântare pentru simțuri. Însă, pe lângă ghiocei sau zambile, mai sunt multe alte specii de flori de primăvară pe care trebuie să le ai acasă. Descoperă care sunt cele mai îndrăgite flori de primăvară!

Flori de primăvară pentru curte și grădină

Zambile

Pentru zambile, gama de culori este una variată. Vei putea planta în grădină flori de zambile albe, roz, galbene, purpurii, portocalii, etc. Mirosul lor deosebit te va cuceri an de an, deoarece, odată plantate în octombrie, într-un loc însorit, cu sol umed și fertil, zambilele vor înflori an de an la început de primăvară.

Zambile colorate

Lalele

Și în cazul acestor flori de primăvară vei avea norocul să găsești o diversitate de culori. Lalele albe, roz, mov, roșii, galbene, toate se plantează toamna, în septembrie sau octombrie, într-un loc umed, și vor înflori la început de primăvară.

Lalele

Panseluțe – flori de primăvară

Flori care înfloresc începând cu lunile martie, aprilie și mai. Florile rezistă foarte bine la temperaturi scăzute, tocmai de-asta sunt ideale de plantat în curte, în locuri luminoase.

Panseluțe

Primule

Cele mai frumoase flori multicolore pe care trebuie să le ai în curte. Primula înflorește toată primăvara și se adaptează perfect condițiilor meteorologice mai puțin prielnice. Se plantează în ghivece ori direct în pământul din curte, iar tot ce trebuie să le faci este să le uzi constant și să le oferi lumină.

Primule

Brândușe

Flori ce înfloresc în primăvară, dacă sunt plantate la început de toamnă. Brândușele sunt viu colorate și pot fi plantate în ghiveci ori direct în curte, însă secretul este ca, ghiveciul să fie ținut pe un strat de pietriș umed.

Brândușe

Narcise

Cele mai frumoase flori galbene de primăvară. Parfumul lor proaspăt și plăcut se simte odată cu înflorirea acestora din luna februarie. După ce se usucă florile, dacă bulbii au fost într-un ghiveci, aceștia se scot și se păstrează în loc uscat până la toamnă, când se plantează în pământ la 10 cm adâncime. Primăvara viitoare vor înflori din nou.

Narcise

Violete

Plantate în pământ ori puse într-un ghiveci frumos pe care să îl așezi în curte, violetele sunt foarte ușor de crescut și deloc pretențioase. Nu trebuie expuse direct în bătaia soarelui și nu trebuie udate frunzele, deoarece se pătează. În rest, violetele înfloresc bogat la început de primăvară și înfrumusețează în totalitate locul.

Violete – flori de primăvară

Amaryllis

Flori asemănătoare cu florile mari de crin, dar culoarea predominantă este roșu închis și roz. Floarea amaryllis poate înflori în fiecare primăvară dacă este păstrată într-un loc luminos, cu soare, aer curat și sol cu îngrășăminte. În perioada de vară toamnă, florile intră în repaus, iar de la început de primăvară o vei vedea cum înflorește.

Amaryllis

Orhidee

Una dintre cele mai frumoase flori în ghiveci care înflorește primăvara. Orhidee poate fi găsită într-o varietate de culori și forme, iar aspectul ei este cu adevărat deosebit. Nu este pretențioasă, nu are nevoie de mult spațiu în ghiveci pentru a se dezvolta și suportă foarte bine căldura. Stă înflorită până la trei luni, iar după înflorire urmează o perioadă de pauză, după care, lăstarii răsăriți vor face alte flori.

Orhidee

Năsturei

Floricele mici sub forma unor năsturei pe care îi găsești în diferite culori: albi, roz, roșii. Cresc și se dezvoltă în locuri însorite, dar și la umbră, iar după ce se înmulțesc se pot separa și planta în mai multe locuri.

Îți recomandăm să vezi și ce flori de grădină sunt recomandate în fiecare sezon pentru o grădină înfloritoare.

Azalee – flori pentru primăvară, toamnă și iarnă

Floricele înfloresc în sezoanele răcoroase, la o temperatură de creștere optimă de 16-22 de grade Celsius. Din primăvară, începând din luna martie, pământul florilor are nevoie de îngrășământ, o dată la două săptămâni.

Azalee

Flori de primăvară pentru apartament

Orhidee;

Trandafir pitic;

Cyclamen;

Primula;

Zambile;

Narcise;

Dalii;

Mușcate;

Petunii;

Crizantemă;

Narcise și lalele – flori de primăvară în vază

Sfaturi pentru îngrijirea florilor de apartament

Ghivecele în care sunt păstrate florile de apartament trebuie să aibă găurele, pentru a drenarea optimă a apei;

Florile de apartament au și ele nevoie de îngrășăminte, în funcție de necesitatea fiecărui tip;

Nu se udă florile în exces și niciodată nu se lasă apă din abundență în farfuriile florilor;

Camerele în care sunt păstrate florile de primăvară trebuie aerisite constant;

Florile de apartament se curăță și se verifică în mod regulat, pentru a vedea dacă au apărut boli.

Plantele nu se pun pe calorifere sau pe ferestre. Temperatura generală nu trebuie să fie mai mare de 30 de grade Celsius.

Îngrijirea plantelor de apartament

Cele mai frumoase flori de primăvară în buchet

Frezii;

Lalele;

Zambile;

Ghiocei;

Narcise;

Trandafiri;

Mărgăritar;

Iris.

Flori de primăvară în buchete

Buchete de flori de primăvară:

Buchet lalele multicolore;

Buchet frezii și mărgăritari;

Buchet frezii și lalele;

Buchet iriși și lalale galbene;

Buchet crizanteme și trandafiri;

Buchet trandafiri și frezii;

Buchet mini trandafiri albi cu lalele roșii;

Buchet orhidee, mini trandafiri și frezii;

Buchet hortensie și mini trandafiri.

Frezii

Buchet de primăvară

Flori care înfloresc primăvara devreme

Ghiocei;

Primula;

Viorele;

Narcise;

Lalele;

Frezie;

Brândușe;

Anemone;

Zambile.

Flori care înfloresc primăvara spre vară

Mușcate;

Petunii;

Sporul casei;

Begonii.

Flori de primăvară pentru casă

