La ce să te aștepți de la Bach & beyond

Proiectul „Bach & beyond” este o călătorie prin istoria muzicii, în care Frescobaldi și Bach conviețuiesc alături de creații originale, improvizații electronice și reinterpretări neașteptate.

Publicul va asculta Toccata nr. 4 de Frescobaldi sau fragmente din suitele franceze și engleze de Bach, alături de lucrări compuse chiar de Tristano – „Electric mirror”, „Neon City” sau „Insomnia”, transcripții ingenioase precum celebra piesă techno „Strings of Life” de Derrick May, adaptată pentru pian și emoția delicată a lui Ryuichi Sakamoto în „Merry Christmas, Mister Lawrence”, transformată de Tristano într-o experiență personală și intensă.

Libertatea l-a întrebat câte ceva despre combinația dintre muzica electronică și cea clasică și ce părere are despre instrumentele AI folosite în muzică.

De ce Frescobaldi și vina establishment-ului

Libertatea: De ce Bach – putem înțelege, dar de ce Frescobaldi?
Francesco Tristano: Pentru că Girolamo Frescobaldi este un mare compozitor și o adevărată vedetă rock a timpului său. Bach a descoperit, fără îndoială, muzica sa pentru claviatură prin intermediul lui Froberger.
Atacul Rusiei și marea lecție neînvățată a secolului XX
Recomandări
Atacul Rusiei și marea lecție neînvățată a secolului XX

Libertatea: Ai avut experiențe nefericite în cluburi, unde ai simțit că nu poți comunica cu publicul?
Francesco Tristano: Unele concerte sunt mai bune decât altele, desigur, dar nu cred că a existat vreodată un eșec total.

Libertatea: Cât de greu a fost să impui canonul clasic și rețeta muzicii electronice? Când ai simțit că a funcționat cu adevărat?
Francesco Tristano: Nu subestimați niciodată publicul – e pregătit și dornic să descopere orice.

Libertatea: La ce concert (al altcuiva) ai înnebunit (într-un sens bun)?
Francesco Tristano: Zawinul Syndicate, Barcelona, în 2005.

Libertatea: Ce experimente ai încercat cu diverse instrumente AI? (Adică, dacă ai încercat… cum vezi producția muzicală AI?)
Francesco Tristano: Cu siguranță este un instrument interesant în vremurile actuale. Am contribuit la un software de performanță AI dezvoltat de Yamaha, pe care l-am prezentat la Ars Electronica Linz.

Libertatea: Ce recomanzi unui tânăr de 15-16 ani pentru a ajunge mai ușor la muzica clasică? De unde ar trebui să înceapă?
Francesco Tristano: Poate că problema nu este atât de mult cu tinerii, cât cu establishment-ul așa-numitei muzici clasice.

VIDEO În stațiunea bulgărească Balcic, politicienii români au același preț: „Cel mai bine se vând ăștia doi și Nicușor”
Recomandări
VIDEO În stațiunea bulgărească Balcic, politicienii români au același preț: „Cel mai bine se vând ăștia doi și Nicușor”

Libertatea: Care este trupa ta preferată de muzică electronică? Care este DJ-ul tău preferat?
Francesco Tristano: Brandt Brauer Frick, Derrick May.

Libertatea: Ce melodii sunt în topul listei tale Spotify?
Francesco Tristano: Nu folosesc Spotify, dar suitele pentru lăută de Bach ar fi printre preferate.

Cine este Francesco Tristano

Născut în Luxemburg în 1981, Francesco Tristano s-a impus ca unul dintre cei mai versatili muzicieni ai generației sale.

Format ca pianist clasic la prestigioasa Juilliard School din New York, Tristano susține turnee internaționale, interpretând atât repertoriu baroc, cât și contemporan pentru pian. Viziunea sa artistică, însă, transcende granițele tradiționale: el produce piese de dans pentru case de discuri de muzică electronică, iar munca sa își are rădăcinile în ambiția de a uni precizia clasică cu experimentul electronic.

Cariera lui Francesco este o continuă căutare a sintezei, în care îmbină bogăția pianul cu texturile și ritmurile sintetizatoarelor și ale echipamentelor de creare de secvențe.

Spectacolele sale îmbină adesea muzica lui Bach, Frescobaldi, Berio, Buxtehude, Stravinsky și Gershwin cu straturi electronice, creând peisaje sonore pe cât de unice, pe atât de emoțional de rezonante. Această fuziune curajoasă reia cuvintele celebre ale lui Alban Berg către Gershwin în 1928: „Muzica este muzică” — un sentiment pe care Tristano l-a adoptat ca fiind esența muncii sale.

Vladimir Putin „este cel mai rău criminal de război al timpurilor noastre”. Atac fără precedent al cancelarului german Merz
Recomandări
Vladimir Putin „este cel mai rău criminal de război al timpurilor noastre”. Atac fără precedent al cancelarului german Merz

Fascinația sa pentru tonurile pure ale perioadelor Renașterii și Barocului a rezultat în peste 25 de albume lansate la case de discuri precum Deutsche Grammophon, Sony Classical, Get Physical și Transmat,

Tristano s-a impus ca o voce distinctă atât în cercurile muzicii clasice, cât și în cele ale muzicii electronice. În 2023, a lansat propria sa platformă de producție, intothefuture, marcând un nou capitol în călătoria sa creativă.

Tristano a colaborat cu artiști precum Mikhail Pletnev, Alice Sara Ott, Moritz von Oswald și Ryuichi Sakamoto și a concertat cu orchestre precum Russian National Orchestra, Detroit Symphony, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin și New Japan Philharmonic. În prezent, are un contract cu naïve, o casă de discuri a grupului Believe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reportajele exclusive Libertatea, promovate în jurnalul de știri Focus de la Prima TV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Știri România 10:41
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Cine este noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti: mandatul său începe astăzi și este de 4 ani
Știri România 09:50
Cine este noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti: mandatul său începe astăzi și este de 4 ani
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Stiri Mondene 11:06
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express”. „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila”
Stiri Mondene 11:01
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express”. „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
ObservatorNews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Mediafax.ro
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
KanalD.ro
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat

Politic

Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Politică 09:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile