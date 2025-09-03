



La ce să te aștepți de la Bach & beyond

Proiectul „Bach & beyond” este o călătorie prin istoria muzicii, în care Frescobaldi și Bach conviețuiesc alături de creații originale, improvizații electronice și reinterpretări neașteptate.

Publicul va asculta Toccata nr. 4 de Frescobaldi sau fragmente din suitele franceze și engleze de Bach, alături de lucrări compuse chiar de Tristano – „Electric mirror”, „Neon City” sau „Insomnia”, transcripții ingenioase precum celebra piesă techno „Strings of Life” de Derrick May, adaptată pentru pian și emoția delicată a lui Ryuichi Sakamoto în „Merry Christmas, Mister Lawrence”, transformată de Tristano într-o experiență personală și intensă.

Libertatea l-a întrebat câte ceva despre combinația dintre muzica electronică și cea clasică și ce părere are despre instrumentele AI folosite în muzică.

De ce Frescobaldi și vina establishment-ului

Libertatea: De ce Bach – putem înțelege, dar de ce Frescobaldi?

Francesco Tristano: Pentru că Girolamo Frescobaldi este un mare compozitor și o adevărată vedetă rock a timpului său. Bach a descoperit, fără îndoială, muzica sa pentru claviatură prin intermediul lui Froberger.

Libertatea: Ai avut experiențe nefericite în cluburi, unde ai simțit că nu poți comunica cu publicul?

Francesco Tristano: Unele concerte sunt mai bune decât altele, desigur, dar nu cred că a existat vreodată un eșec total.

Libertatea: Cât de greu a fost să impui canonul clasic și rețeta muzicii electronice? Când ai simțit că a funcționat cu adevărat?

Francesco Tristano: Nu subestimați niciodată publicul – e pregătit și dornic să descopere orice.

Libertatea: La ce concert (al altcuiva) ai înnebunit (într-un sens bun)?

Francesco Tristano: Zawinul Syndicate, Barcelona, în 2005.

Libertatea: Ce experimente ai încercat cu diverse instrumente AI? (Adică, dacă ai încercat… cum vezi producția muzicală AI?)

Francesco Tristano: Cu siguranță este un instrument interesant în vremurile actuale. Am contribuit la un software de performanță AI dezvoltat de Yamaha, pe care l-am prezentat la Ars Electronica Linz.

Libertatea: Ce recomanzi unui tânăr de 15-16 ani pentru a ajunge mai ușor la muzica clasică? De unde ar trebui să înceapă?

Francesco Tristano: Poate că problema nu este atât de mult cu tinerii, cât cu establishment-ul așa-numitei muzici clasice.

Libertatea: Care este trupa ta preferată de muzică electronică? Care este DJ-ul tău preferat?

Francesco Tristano: Brandt Brauer Frick, Derrick May.

Libertatea: Ce melodii sunt în topul listei tale Spotify?

Francesco Tristano: Nu folosesc Spotify, dar suitele pentru lăută de Bach ar fi printre preferate.

Cine este Francesco Tristano

Născut în Luxemburg în 1981, Francesco Tristano s-a impus ca unul dintre cei mai versatili muzicieni ai generației sale.

Format ca pianist clasic la prestigioasa Juilliard School din New York, Tristano susține turnee internaționale, interpretând atât repertoriu baroc, cât și contemporan pentru pian. Viziunea sa artistică, însă, transcende granițele tradiționale: el produce piese de dans pentru case de discuri de muzică electronică, iar munca sa își are rădăcinile în ambiția de a uni precizia clasică cu experimentul electronic.

Cariera lui Francesco este o continuă căutare a sintezei, în care îmbină bogăția pianul cu texturile și ritmurile sintetizatoarelor și ale echipamentelor de creare de secvențe.

Spectacolele sale îmbină adesea muzica lui Bach, Frescobaldi, Berio, Buxtehude, Stravinsky și Gershwin cu straturi electronice, creând peisaje sonore pe cât de unice, pe atât de emoțional de rezonante. Această fuziune curajoasă reia cuvintele celebre ale lui Alban Berg către Gershwin în 1928: „Muzica este muzică” — un sentiment pe care Tristano l-a adoptat ca fiind esența muncii sale.

Fascinația sa pentru tonurile pure ale perioadelor Renașterii și Barocului a rezultat în peste 25 de albume lansate la case de discuri precum Deutsche Grammophon, Sony Classical, Get Physical și Transmat,

Tristano s-a impus ca o voce distinctă atât în cercurile muzicii clasice, cât și în cele ale muzicii electronice. În 2023, a lansat propria sa platformă de producție, intothefuture, marcând un nou capitol în călătoria sa creativă.

Tristano a colaborat cu artiști precum Mikhail Pletnev, Alice Sara Ott, Moritz von Oswald și Ryuichi Sakamoto și a concertat cu orchestre precum Russian National Orchestra, Detroit Symphony, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin și New Japan Philharmonic. În prezent, are un contract cu naïve, o casă de discuri a grupului Believe.

