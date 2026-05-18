Experimentul care a schimbat percepția

Studiul a implicat 38 de femei însărcinate, cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, aflate în al treilea trimestru de sarcină (între săptămânile 28 și 32).

Acestea au fost rugate să privească diverse videoclipuri într-o cameră liniștită, în timp ce fețele lor erau înregistrate pe video, iar dezvoltarea fătului era monitorizată prin ecografie.

Participantele au vizionat trei tipuri de videoclipuri: unul în care oamenii căscau, altul în care își mișcau buzele fără a căsca și unul cu expresii faciale neutre.

Pentru a evita orice influență subiectivă, analiza imaginilor a fost realizată de asistenți care nu știau ce videoclip viziona fiecare mamă.

Rezultatele surprinzătoare

Majoritatea mamelor au căscat cel puțin o dată în timpul vizionării videoclipului relevant, iar în 18 cazuri acest comportament a fost „imitat” de către bebelușii din uter.

În 50% dintre sesiunile de vizionare, căscatul a fost sincron între mamă și făt. În 33% din cazuri, niciuna dintre părți nu a căscat, în timp ce bebelușii au căscat fără influența mamei doar în 3% din cazuri.

De asemenea, s-a observat că mamele care căscau mai frecvent aveau bebeluși care manifestau același comportament.

Această cercetare sugerează că legătura dintre mamă și făt se formează mult mai devreme decât am crezut anterior.

Cum este posibil acest fenomen?

Deși căscatul este adesea asociat cu „răcirea creierului”, mecanismul exact prin care acest obicei este transmis între mamă și făt rămâne neclar.

Spre deosebire de contagiozitatea vizuală observată la indivizii născuți, fătul nu are contact vizual cu mama. O ipoteză este că acest comportament ar putea fi o „infecție” fiziologică intrauterină, declanșată de reacțiile corporale ale mamei.

Cercetătorii subliniază necesitatea unor studii suplimentare pentru a înțelege pe deplin acest proces.

