Christa Pike a rămas internată în spital, unde este conectată la un ventilator pentru menținerea funcțiilor vitale și inconștientă, după execuția eșuată din Tennessee, au declarat avocații ei într-un document depus vineri la instanță.

„Venele se umflaseră”

Personalul spitalului depune eforturi pentru a-i salva viața lui Pike și pentru a elimina pentobarbitalul din corp care i-a fost administrat miercuri seară, a declarat avocatul. Pike a primit două doze într-o tentativă eșuată de a o executa, relatează The New York Times.

În documentele depuse la instanță, avocații lui Pike susțin că problemele cu perfuziile intravenoase au cauzat curgerea pentobarbitalului în corpul ei în loc de fluxul sanguin.

„Se pare că niciun membru al echipei de execuție nu și-a dat seama în niciun moment că tracturile intravenoase nu erau plasate corect sau că venele se umflaseră și că pentobarbitalul intra, în totalitate sau parțial, în corpul doamnei Pike”, au scris aceștia.

Ei mai arată că, în loc să „remedieze acestă eșec”, a fost pregătit și administrat un set de rezervă de seringi cu pentobarbital.

Are răni la ambele brațe

Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei tentative de execuție în Tennessee la începutul acestei săptămâni, este conectată la un ventilator în timp ce primește îngrijiri medicale într-un spital din Nashville, au declarat avocații ei într-un nou comunicat emis vineri.

„Christa rămâne în stare critică și primește îngrijiri medicale pentru efectele devastatoare ale evenimentelor de miercuri seară”, se arată în declarația avocaților. „Este în stare critică, inconștientă și primește asistență respiratorie prin intermediul unui ventilator.”

Declarația precizează că aceasta este tratată pentru „efectele grave ale pentobarbitalului administrat în timpul tentativei de execuție, inclusiv răni semnificative la ambele brațe”.

Statul Tennessee a încercat să o omoare pe Pike miercuri seară prin injecție letală pentru o crimă pe care a comis-o la vârsta de 18 ani. Ea se află pe „culoarul morții” de zeci de ani și ar fi fost prima femeie executată în stat în ultimii 200 de ani.

Dar femeia a supraviețuit celor la două doze letale de medicament și a fost dusă de urgență la spital, unde se află și în prezent.

Într-o conferință de presă de joi, Stephen Ferrell și un alt avocat al lui Pike, Randall Spivey, au detaliat cum a eșuat execuția. Spivey, care se afla în cameră, și-a amintit că Pike a spus că o durea și că simțea că brațul ei era pe cale să „explodeze”.

Apar detalii cutremurătoare de la execuția eșuată din Tennessee, SUA, unde procedurile nu au decurs conform protocolului, iar Christa Pike s-a trezit după două injecții letale.

Întrebarea tulburătoare pusă de Christa Pike după execuție

Christa Pike, singura femeie condamnată la pedeapsa capitală în statul american Tennessee, a trecut printr-o experiență terifiantă în momentul în care injecția letală care ar fi trebuit să o ucidă nu a produs efectul scontat, pacienta trezindu-se direct pe masa din camera de execuție.

„Simt că brațul meu e pe cale să explodeze”, ar fi spus Pike. Apoi s-a referit la un punct de pe braț și a întrebat: „Așa se întâmplă?”, relatează The Sun.

Cazul său continuă să provoace dezbateri aprinse în Statele Unite privind etica, eficiența și duritatea metodelor de executare a pedepsei cu moartea, mai ales în contextul în care procedura tehnică a suferit defecțiuni majore.

„Când cortina s-a închis pentru ultima oară, la ora 20:05, îi puteam auzi în mod constant sforăitul, apoi a devenit un fel de scâșnet și iar un sforăit. Chiar și la ora 20:53, când microfonul a fost oprit, încă i se mai auzea sforăitul”, a afirmat Tori Gessner, jurnalistă martor al execuției.

O crimă comisă la doar 18 ani

Pike a fost condamnată la moarte pentru o crimă de o violență extremă comisă în anul 1995, când avea doar 18 ani. Împreună cu un grup de cunoscuți, ea a atacat brutal o tânără de aceeași vârstă, Colleen Slemmer, într-un parc izolat.

Motivul invocat de anchetatori la acea vreme a fost o gelozie patologică, Pike bănuind că victima încerca să îi fure partenerul.