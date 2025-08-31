Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Berbec

S-ar putea să investighezi o activitate profitabilă pe care ai luat-o în considerare înainte. Ai informații noi și dorința de a încerca această oportunitate. Mai sunt câteva obstacole de trecut, dar dacă ești perseverent, rezultatul poate fi o adevărată comoară.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Taur

Este o săptămână în care trebuie să îți menții disciplina și să refuzi tentațiile de a reveni la vechile obiceiuri. Prietenii te pot tenta să ieși și să te distrezi, dar tu trebuie să alegi calea cea mai bună pentru tine, concentrându-te pe muncă și responsabilități.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Gemeni

Toate privirile sunt asupra ta, iar prezența ta în spațiul social sau mediatic poate crește considerabil. Fie că ești în lumina reflectoarelor sau pe scena socială, este momentul să profiți de atenția acordată și să te faci remarcat într-un mod pozitiv.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Rac

O veche iubire s-ar putea reaprinde. Dacă ești dispus, o întâlnire întâmplătoare poate stârni un nou început sau o împăcare cu cineva din trecutul tău. Este o perioadă de reflecție și amintiri, care poate aduce claritate în sentimentele tale.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Leu

O oportunitate de a reveni la un vechi loc de muncă poate apărea. Fostul tău angajator ar putea să te contacteze, iar tu să fii tentat să stai în confortul cunoscutului, în loc să explorezi o schimbare. Analizează cu atenție beneficiile fiecărei opțiuni.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Fecioară

Este posibil să te gândești să revii la școală sau să abordezi cu un plan nou semestrul actual. Dacă școala nu este pentru tine, totuși, această energie te susține să aduci mai multă structură și responsabilitate în viața ta profesională și personală.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Balanță

Noi oportunități imobiliare sau legate de mutare apar în fața ta. Dacă te-ai mutat recent, este momentul să te adaptezi și să închei proiectele de amenajare. Energia este favorabilă să închei acest capitol și să începi un nou stadiu de stabilitate.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Scorpion

Comunicarea cu o persoană specială se restabilește și se adâncește. Poate exista ușurare după o perioadă de distanță sau neînțelegeri. Dacă ești deschis, relația poate evolua spre o legătură mai profundă și mai sinceră.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Săgetător

Recomandări Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

O oportunitate financiară crezută pierdută revine neașteptat. Poate o ofertă de afaceri sau o colaborare care părea încheiată are acum un nou început. Pregătește-te să negociezi și să profiți de această șansă.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Capricorn

Un risc profesional sau financiar, pe care l-ai ratat anterior, este din nou pe masă. De data aceasta condițiile pot fi diferite, așa că este necesară o cercetare atentă și o decizie bine gândită pentru a nu pierde o șansă.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Vărsător

O situație familială sau legată de locuință necesită încă atenție. Informații noi vin la suprafață și trebuie să le gestionezi cu calm. Ai șansa să iei o decizie mai bună, pe baza acestor date noi.

Horoscop 1-7 septembrie 2025 pentru Pești

Un prieten revine în viața ta și, deși la început relația poate părea fragilă, energia dintre voi va crește pe parcurs. Această reconectare poate aduce un sprijin real și valoare în viața ta curentă.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE