Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Berbec

Discută cu partenerul tău despre viitorul relației și posibilitatea de a mări familia. Este momentul să gândești proiecte creative care îți pot aduce venituri suplimentare.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Taur

Vei petrece momente frumoase alături de rude pe care nu le vezi des, poate chiar îți vei vizita părinții sau vei vedea noul apartament al unuia dintre copii. Un frate sau o soră îți poate face o surpriză.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Gemeni

Gemenii finalizează o cerere importantă, legată de școală, un credit sau o călătorie mult dorită. Ești atent la aspectele practice care te vor ajuta să-ți îndeplinești un vis.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Rac

Ai grijă la detaliile înțelegerilor și discută cu o persoană de încredere înainte de a semna documente. Răbdarea te ajută să descoperi avantaje importante pentru tine și familia ta.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Leu

Ești în centrul atenției, dar trebuie să fii răbdător – lucrurile nu se întâmplă întotdeauna când vrei tu.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Fecioară

Recomandări
Vei primi răspunsuri la întrebările tale prin semne și inspirații neașteptate. Deschide o carte la întâmplare și ascultă mesajele pe care ți le transmite Universul.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Balanță

Balanță, implică-te în acțiuni caritabile sau comunitare și vei face o diferență importantă. Eforturile tale pot fi recunoscute și chiar premiate.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Scorpion

Ai o zi încărcată emoțional la muncă, cu multe obstacole în jur. Vești bune vin din partea unui feedback sau a unei recomandări care te pot ajuta.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Săgetător

Săgetător, fii atent pe drumurile agitate și la emoțiile puternice care apar la volan, fie ale tale, fie ale celor din jur. Păstrează-ți calmul și evită conflictele.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Capricorn

Negocierile pot stârni sentimente intense, mai ales legate de bani. Folosește această energie conștient pentru a schimba situația în favoarea ta.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Vărsător

Nu te lăsa descurajat de lipsa resurselor – gândește creativ și vei găsi soluții ingenioase pentru problemele tale. Energia ta inventivă este cheia succesului acum.

Horoscop 11-17 august 2025 pentru Pești

Sarcinile casnice par a fi o corvoadă și te pot enerva. Ai răbdare, soluțiile și ajutorul vor apărea în curând, iar lucrurile se vor simplifica.

