IBM Quantum System Two ajunge la Iași

Sistemul IBM Quantum System Two urmează să fie instalat fizic în octombrie 2026, în zona Bucium din Iași, accesul la infrastructura cuantică fiind deja disponibil de la distanță pentru cercetători și instituții academice.

Computerul cuantic IBM Quantum System Two în România
Computerul cuantic IBM Quantum System Two în România Foto: News

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante din domeniul tehnologiilor avansate dezvoltate vreodată în România. Proiectul este estimat la peste 100 de milioane de euro, potrivit inițiatorilor.

Anunțul a fost făcut de FreeYa Mind Campus și IBM, după semnarea acordului privind livrarea sistemului IBM Quantum System Two, în primăvara anului 2026.

Scopul centrului este să accelereze dezvoltarea aplicațiilor cuantice practice, pe lângă pregătirea unei forțe de muncă supercalificate pentru viitorul calculului cuantic.

Potrivit organizatorilor, campusul va oferi studenților, cercetătorilor și companiilor acces direct la tehnologii cuantice avansate, inclusiv pentru dezvoltarea de aplicații în medicină, inteligență artificială, securitate cibernetică și știința materialelor.

Randarea campusului, prezentată pe site-ul FreeYa Mind Campus, arată un proiect futurist, spectaculos. Acesta ar trebui să fie gata până la finalul lui 2026, potrivit Apix.ro.

Randare a centrului de cercetare Freeya Minds din IașiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Universitățile din România vor avea acces la tehnologia viitorului

În centrul proiectului se află colaborarea cu universitățile din România, inclusiv cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Inițiatorul proiectului, antreprenorul Cristian Berariu, declara anterior: „Prin această colaborare cu IBM, avem capacitatea de a oferi acces la resurse educaționale de top și la infrastructură de cercetare.”

Campusul va include laboratoare de cercetare, spații de colaborare, centre de instruire, săli pentru evenimente și un centru de date dedicat inteligenței artificiale. Capacitatea totală a dezvoltării va ajunge la aproximativ 3.000 de persoane. 

De ce este important un computer cuantic

Spre deosebire de computerele clasice, care procesează informația în biți (0 și 1), calculatoarele cuantice utilizează qubiți și pot analiza simultan un număr uriaș de stări, potrivit IBM.

Acest lucru permite rezolvarea unor probleme imposibil sau extrem de dificil de abordat cu tehnologia actuală.

„Algoritmii cuantici funcționează prin manipularea informațiilor într-un mod inaccesibil computerelor clasice, ceea ce poate oferi accelerări dramatice pentru anumite probleme – în special atunci când computerele cuantice și supercomputerele clasice de înaltă performanță lucrează împreună.”, subliniază IBM.

Printre domeniile care ar putea beneficia de această tehnologie se numără:

  • securitatea comunicațiilor și a transferurilor bancare;
  • protejarea infrastructurilor critice;
  • dezvoltarea inteligenței artificiale;
  • simulările moleculare utilizate în cercetarea medicală;
  • optimizarea rețelelor logistice și energetice.

Avertismentul IBM: sistemele actuale de criptare ar putea deveni vulnerabile

În cadrul evenimentului de lansare, Martin Svik, vicepreședinte și CTO IBM pentru Europa Centrală, de Nord și de Est, a atras atenția asupra necesității pregătirii pentru era cuantică.

Potrivit acestuia, sistemele de criptare utilizate în prezent pentru tranzacții bancare și comunicații guvernamentale ar putea deveni vulnerabile înainte de anul 2030, în timp ce tranziția către standarde de securitate compatibile cu era cuantică poate dura între cinci și 15 ani.

Potrivit Comisiei Europene, statele membre ar trebui să înceapă tranziția către criptografie postcuantică până la sfârșitul anului 2026, iar protejarea infrastructurilor critice să fie realizată cel târziu până în 2030.

Iașiul, noul hub regional pentru tehnologiile cuantice

Ambasada României în Statele Unite a evidențiat recent importanța proiectului, subliniind că Iașiul este pe cale să devină un centru strategic pentru inovația cuantică în Europa de Est.

„Iașiul va găzdui primul computer cuantic din Europa de Est prin intermediul proiectului FreeYaMind Campus, dezvoltat în parteneriat cu IBM – o investiție de peste 100 de milioane de euro care ar putea redefini cercetarea, securitatea cibernetică, inteligența artificială și educația în tehnologie avansată în regiune. (..) Având în vedere că sisteme similare există doar în câteva locații europene, Iașiul se impune rapid ca un centru strategic pentru inovația cuantică în Europa de Est.”, a scris Ambasada României în SUA, pe pagina de Facebook.

Cu sisteme similare existente doar în câteva locații europene, instalarea IBM Quantum System Two la Iași ar putea transforma orașul într-un pol regional de cercetare și educație în domeniul tehnologiilor cuantice, contribuind la formarea unei noi generații de specialiști într-unul dintre cele mai importante domenii ale viitorului.

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