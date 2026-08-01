Unul dintre cele mai importante proiecte hoteliere aflate în desfășurare pe Lacul Garda urmează să intre într-o nouă eră.

Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman și ai grupului de investiții Pavăl Holding, împreună Apex Alliance din Lituania, pregătesc redeschiderea legendarului Grand Hotel Gardone de pe malul lacului Garda, în nordul Italiei.

Totul după o renovare completă care va transforma istorica proprietate într-un hotel de lux de cinci stele sub brandul LXR Hotels & Resorts by Hilton.

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O transformare amplă care va păstra însă identitatea istorică

Investiția de peste 60 de milioane de euro marchează un moment important pentru turismul italian și pentru regiunea Garda Riviera.

Hotelul, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea și considerat unul dintre simbolurile ospitalității europene, va deveni prima proprietate din Italia inclusă în colecția de hoteluri independente de lux LXR Hotels & Resorts a grupului Hilton.

Redeschiderea este programată pentru anul 2027, după o transformare amplă care va păstra însă identitatea istorică a clădirii și fațada originală din secolul al XIX-lea.

Potrivit informațiilor făcute publice până în prezent, proiectul urmărește să combine farmecul Belle Époque cu un design contemporan și servicii premium, într-unul dintre cele mai apreciate peisaje turistice din Europa.

Grand Hotel Gardone. Foto: booking.com

O nouă destinație de lux pe Lacul Garda

Grand Hotel Gardone Lake Garda, LXR Hotels & Resorts, va avea 160 de camere și suite, majoritatea cu vedere spectaculoasă către lac, multe dintre ele beneficiind de balcoane private.

Oferta va include două restaurante de autor, două baruri, un centru wellness internațional cu piscine interioare și exterioare, facilități moderne de fitness, spații pentru întâlniri și evenimente, precum și o elegantă sală de bal cu terasă orientată spre lac.

Suprafața totală a proprietății este de 16.700 de metri pătrați, dintre care aproximativ 14.000 de metri pătrați construiți.

Printre cele mai exclusiviste spații se vor număra o suită regală de 87 de metri pătrați și două suite prezidențiale de câte 75 de metri pătrați.

Transformarea hotelului care a fost achiziționat de frații Pavăl în 2023 va schimba și modelul de funcționare al proprietății.

Dacă în trecut Grand Hotel Gardone a avut o activitate predominant sezonieră, noul concept prevede deschiderea pe tot parcursul anului și crearea a cel puțin 80 de locuri de muncă permanente.

Grand Hotel Gardone. Foto: booking.com

Pavăl Holding și Apex Alliance, parteneriat pentru renașterea unui simbol

Operațiunea este realizată de Apex Alliance Group, companie internațională cu sediul în Lituania, specializată în dezvoltarea și administrarea hotelurilor europene, împreună cu Pavăl Holding, compania de investiții a familiei Pavăl.

În 2023, cele două entități au achiziționat pachetul de acțiuni al companiei Grand Hotel SRL, proprietatea aparținând anterior familiei Mizzaro Papini, care a administrat hotelul timp de mai multe decenii.

După finalizarea etapei de evacuare a mobilierului și obiectelor istorice din clădire, lucrările propriu-zise de renovare au început, durata estimată a șantierului fiind între 18 și 24 de luni.

„Suntem încântați de următorul capitol din celebra poveste a Grand Hotel Gardone, care va deveni parte din colecția atent selecționată de proprietăți de lux a Hilton – LXR Hotels & Resorts”, spunea Karina Pavăl, vicepreședinte Pavăl Holding.

Hilton intră pe Lacul Garda

Pentru Hilton, proiectul reprezintă intrarea oficială a brandului LXR Hotels & Resorts pe piața italiană.

„Hotelurile LXR Hotels & Resorts sunt amplasate în destinații internaționale prestigioase, de la Londra la Kyoto, iar Lacul Garda reprezintă o completare extrem de binevenită a portofoliului nostru”, spunea Patrick Fitzgibbon, senior vicepreședinte al grupului Hilton.

Noul hotel este văzut ca un proiect care poate atrage noi investiții în regiune, consolidând poziția Lacului Garda pe harta turismului internațional de lux.

Vytautas Drumelis, partener în cadrul Apex Alliance, a precizat că transformarea Grand Hotel într-o proprietate LXR reprezintă o oportunitate de a crea „primul hotel emblematic cu marcă internațională din regiune”, capabil să răspundă cererii tot mai mari pentru experiențe premium.

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman

Istoria unui hotel legendar începută în 1884

Povestea Grand Hotel Gardone începe în 1875, când austriacul Luigi Wimmer a ajuns la Gardone Riviera pentru tratament și s-a îndrăgostit de frumusețea locului și de clima blândă a zonei.

A decis să se stabilească definitiv aici și să construiască un hotel pe malul lacului, pentru a oferi și altora experiența pe care el o descoperise.

Hotelul și-a primit primii oaspeți în 1884, iar succesul a fost atât de mare încât, doar 13 ani mai târziu, în 1897, au început primele extinderi majore.

Grand Hotel Gardone a devenit rapid una dintre cele mai elegante destinații ale Europei Centrale, atrăgând aristocrați, artiști, scriitori și oameni politici.

De-a lungul timpului, aici au fost găzduite personalități precum Winston Churchill, poetul italian Gabriele dAnnunzio, Regele George al Saxoniei sau William Somerset Maugham.

Poetul german Paul Heyse, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1910, a fost unul dintre vizitatorii celebri ai hotelului și a plasat acțiunea nuvelei „O noapte venețiană” (Eine venezianische Nacht) în acest decor de pe malul Lacului Garda.

Grand Hotel Gardone e fondat în 1884 de Luigi Wimmer, un simbol și o emblemă a Italiei

Un șantier discret pentru o transformare spectaculoasă

Lucrările sunt concepute astfel încât impactul asupra comunității locale să fie minim.

Giorgio Pilone, administratorul unic al proiectului, a precizat că intervențiile vor fi realizate în principal la interior, astfel încât circulația rutieră din Gardone Sotto să nu fie afectată în sezonul turistic din acest an.

Designul noului hotel este coordonat de studioul internațional De.Tales, care propune o reinterpretare a relației dintre clădire și lac, bazată pe lumină, fluiditatea spațiilor și integrarea armonioasă între arhitectura istorică și elementele contemporane.

Simulări cu viitorul Grand Hotel Gardone Lake Garda, LXR Hotels & Resorts. Foto: apexalliance.eu

Protejat de Ministerul Culturii din Italia, Grand Hotel Gardone a reprezentat timp de peste un secol spiritul elegant al epocii Belle Époque. Noua investiție urmărește să conserve această moștenire și, în același timp, să introducă hotelul în circuitul internațional al turismului de lux.

În 2027, după finalizarea investiției de peste 60 de milioane de euro, Grand Hotel Gardone Lake Garda va deschide un nou capitol în istoria unuia dintre cele mai fascinante hoteluri de pe Lacul Garda.

Mesaj special pentru clienții Grand Hotel Gardone

În acest moment site-ul oficial al hotelului este funcțional, dar evident, nu acceptă în prezent rezervări. Cei care accesează site-ul oficial sunt informați despre procesul de renovare.

„Redeschiderea este planificată pentru 2027, marcând sosirea primului hotel de lux cu brand internațional de pe Lacul Garda”, se arată pe site-ul hotelului.

„Ne angajăm să păstrăm patrimoniul istoric al hotelului și spiritul Belle Époque, în timp ce noua transformare va introduce un design contemporan rafinat, noi experiențe de wellness și gastronomie, precum și servicii premium pentru oaspeți, inspirate de farmecul unic al lacului”, se mai arată în anunț.

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