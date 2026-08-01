Poți să conduci în șlapi sau desculț vara: ce spune legislația

Odată cu venirea verii și a temperaturilor caniculare, tentația de a urca la volan în încălțăminte lejeră de plajă sau chiar desculț este extrem de mare. Mulți șoferi preferă să renunțe la pantofi în favoarea șlapilor, a sandalelor sau aleg să conducă direct desculți. Situația se poate repeta și atunci când șoferii sunt „pe grabă” sau când se află la mare și vor să ma idea câte o fugă cu mașina de la plajă la magazin.

Din punct de vedere legal, șoferii au voie să conducă în șlapi sau desculți. Totuși, un astfel de obicei banal poate atrage consecințe grave în cazul unui eveniment rutier neprevăzut.

Un expert în conducere defensivă a explicat pentru portalul de știri Blick, parte a grupului Ringier, ce se întâmplă în cazul șoferilor care se urcă la volan în șlapi.

„Condusul desculț, cu șlapi sau cu sandale de plajă nu este interzisă explicit de legislația rutieră din Elveția”, spune Adrian Suter. „De fapt, legislația nu specifică deloc tipul de încălțăminte necesar. Totuși, acest lucru nu înseamnă că șoferii pot ignora complet regulile de siguranță”, precizează el, pentru portalul de știri citat mai sus.

Cât de importanți pot fi pantofii adecvați la volan și ce rol joacă în prevenirea accidentelor

Totuși, lege este cât se poate de clară: șoferul trebuie să aibă control total asupra vehiculului și să nu fie împiedicat în utilizarea comenzilor.

„Pantofii adecvați ajută la aplicarea unei forțe suficiente asupra pedalei de frână. De exemplu, o frânare de urgență este aproape imposibil de efectuat desculț. În plus, șlapii pot aluneca de pe pedală, crescând riscul unui accident”, a mai explicat expertul în conducere defensivă.

Ce se întâmplă în cazul unui accident dacă polițistul vede că șoferul conducea în șlapi

Chiar dacă nu este ilegal, consecințele unui accident produs pentru că șoferul conducea desculț sau în șlapi pot fi severe.

„Un șofer care poartă încălțăminte necorespunzătoare riscă nu doar o amendă sau suspendarea permisului, dar și reduceri ale despăgubirilor din partea asigurării de răspundere civilă sau casco, din cauza unei eventuale neglijențe grave”, avertizează expertul TCS pentru Blick.

Totodată, Suter subliniază că nu doar șlapii sau condusul desculț pot fi periculoase.

„Pantofii cu platformă sau tocurile înalte sunt, de asemenea, considerați nepotriviți de către experții în asigurări. Aceștia pot îngreuna controlul asupra pedalelor și deci reprezintă un risc”, explică el.

Ce spune legislația rutieră din România cu privire la condusul în șlapi sau desculț

Situația este similară în multe alte țări, unde legislația nu menționează încălțămintea. Totuși, amenzile pot fi aplicate pentru „conducere iresponsabilă” sau „comportament periculos la volan”.

În România, este considerat legal să condus în șlapi sau desculț, însă se pot aplica anumite sancțiuni în caz de accident. Mai exact, Codul Rutier nu conține nicio prevedere explicită care să facă referire la interzicerea șlapilor, a sandalelor la volan sau chiar a condusului desculț.

Totuși, în România, Codul Rutier reglementează anumite aspecte privind conduita șoferilor:

  • Obligația generală de conducere preventivă și control al vehiculului: Articolul: Art. 35, Aliniatul (1) – „Participanții la circulație trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private.”
  • Obligația de a avea atenția și capacitatea necesară stăpânirii vehiculului: Articolul: Art. 51 – „Conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să nu depășească limita maximă admisă și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță.”

Țările în care șoferii pot fi amendați pentru că se urcă la volan desculți sau în șlapi

Totuși, șoferii ar trebui să știe că există câteva reguli stricte și clare în ceea ce privește conducerea fără încălțări sau în sandale, în alte țări din Europa. Spania, spre exemplu, a reglementat dur acest obicei.

În Marea Britanie și în Grecia poți fi amendat dacă poliția consideră că încălțămintea îți împiedică manevrarea corectă a pedalelor.

În Spania, condusul în șlapi sau desculț este strict interzis și se pedepsește cu amendă de circa 200 de euro, relatează portalul de știri TraficMedia.ro.

Ce le recomandă experții șoferilor

Recomandarea experților este ca șoferii să păstreze permanent în mașină o pereche de încălțăminte comodă, care să fixeze bine piciorul și călcâiul, destinată exclusiv condusului. Șlapii sau sandalele pot fi puse în bagaj și încălțate imediat după oprirea vehiculului și terminarea călătoriei.

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