Valentin Sanfira are o curte mare de care se ocupă în permanență. Astfel că, în acest weekend el s-a apucat de tuns iarba și a împărtășit cu fanii experiența lui. Clipul video a stârnit reacții, iar mulți dintre urmăritori i-au urat să aibă spor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„La muncă mă ajută și pe mine cineva? Doar like și inimioare. Vă aștept!”, a scris Valentin Sanfira, pe Instagram.

Valentin Sanfira, despre momentul în care a fost la un pas de o tragedie

Valentin Sanfira și fosta lui soție, Codruța Filip, se numără printre concurenții formatului „Poftiți la noi – Poftiți la întrecere”, care a început, zilele trecute la Antena 1. În cadrul emisiunii lui Nea Mărin, artistul a vorbit despre un moment care l-a marcat, fiind la un pas de tragedie.

Chiar dacă Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au încheiat socotelile anul acesta și au finalizat mariajul cu un divorț, cei doi apar în prezent la Antena 1. Acest lucru se întâmplă tocmai pentru că emisiunea a fost filmată în urmă cu un an. Între cei doi se poate observa că era chimie evidentă la vremea respectivă.

„Vai, ce era să mă înec! (…) Eu, vă spun sincer, nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască.

Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă”, a povestit Valentin Sanfira la Antena 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE