Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a declarat sâmbătă că situația este complicată, având în vedere seceta și canicula care afectează întreaga Europă și spune că sunt două săptămâni în care trebuie găsite soluții.

Dunărea, la cel mai scăzut debit din ultimii ani

„La intrarea în țară, Dunărea înregistrează în prezent un debit de 1.590 metri cubi pe secundă, iar prognozele indică o scădere continuă până la 7 august, când debitul ar putea ajunge la aproximativ 1.450 metri cubi pe secundă”, a explicat Rîndașu.

Aceasta înseamnă o scădere a nivelului fluviului cu 2-3 centimetri pe zi.

În aceste condiții, Centrala Nucleară de la Cernavodă ar putea funcționa la limită timp de doar 4-5 zile.

Măsuri urgente pentru menținerea funcționării centralei

Autoritățile au dispus măsuri pentru dirijarea debitului pe Dunărea Veche, precum și acțiuni de dragaj în zonă.

Cu toate acestea, Rîndașu avertizează că „este destul de dificil de spus că totul este în siguranță, sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a Centralei Nucleare”.

Problemele nu sunt izolate, ci afectează întreaga regiune. „În Ungaria, din patru grupuri ale centralei nucleare, trei au fost deja oprite, iar Bulgaria semnalează dificultăți la centrala nucleară de la Kozlodui”.

Precipitațiile din Austria, insuficiente pentru moment

Singura veste relativ pozitivă vine din Austria, unde s-au înregistrat precipitații care au crescut nivelul râurilor din zona Bazinului Superior.

Totuși, este nevoie de cel puțin două săptămâni pentru ca debitul suplimentar să ajungă la Cernavodă, a explicat Rîndașu.

„Dar trebuie menţionat faptul că sunt şapte zile de parcurs până la intrarea în ţară şi de la intrarea până în zona Cernavodă mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie să găsite, cu resursele locale, soluţii care să permită în continuare funcţionarea Centralei Nucleare”.

Măsurile luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență ar putea aduce o creștere temporară a nivelului Dunării cu 10-15 centimetri, suficientă pentru a depăși această perioadă critică.

Totuși, chiar și un debit de 1.600 metri cubi pe secundă la intrarea Dunării în țară rămâne cu mult sub media multianuală a lunii august, fiind de cel puțin două ori și jumătate mai mic.

Scăderea producției de energie, un semnal de alarmă

Debitul scăzut al Dunării a dus deja la oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, reducând producția internă de energie cu 10%, într-o perioadă de consum ridicat cauzat de temperaturile extreme.

În plus, menținerea în funcțiune a Unității 2 este incertă, iar o eventuală oprire ar avea un impact semnificativ asupra producției de energie din România.

„Față de debitele înregistrate pe Dunăre în 2025, cele actuale sunt cu 25% mai mici”, a subliniat Rîndașu, atrăgând atenția asupra gravității situației. În acest context, autoritățile se confruntă cu o luptă contra cronometru pentru a evita o criză energetică majoră.

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