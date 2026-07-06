Hartă reală a riscului seismic din București

Din iulie și până în noiembrie, echipele autorizate de la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) verifică starea structurală a imobilelor

„Nu intră în interiorul apartamentelor, ci doar în spațiile comune și exterioare ale blocurilor. Este primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din București.”, a transmis luni Primăria Municipiului București (PMB), într-un comunicat. De asemenea, aceste verificări nu presupun costuri pentru proprietari!

Sunt evaluate clădiri din 6 zone ale Capitalei

Sunt evaluate peste 6.000 de imobile din șase zone ale Capitalei:

Zona 1: Calea Moșilor (tronsonul dintre Carol I / C.A. Rosetti și Negustori), cu ramificații pe Hristo Botev, Sfânta Vineri și zona Lipscani – I.C. Brătianu;

Zona 2: Strada Grivița și cartierul adiacent, care include Buzești, Berzei, Sfinții Voievozi și Mircea Vulcănescu;

Zona 3: Strada Călărași, de la Mircea Vodă către Traian și Tepeș Vodă;

Zona 4: Coridorul central Magheru – Bălcescu – I.C. Brătianu, în zona Romană – Universitate – Unirii;

Zona 5: Zona Pache Protopopescu – Moșilor, cu extindere spre Iancului și Mihai Bravu;

Zona 40: Cartierul din jurul Parcului Ioanid, ce cuprinde străzi din zona Dacia, Mihai Eminescu și Dumbrava Roșie.

Încă de la sfârșitul lunii iunie, au fost lipite afișe despre aceste evaluări la avizierele blocurilor din arealul selectat, iar de săptămâna trecută, a început procesul de evaluare vizuală propriu-zisă. Echipele notează pe tablete date despre clădire și identifică posibile vulnerabilități structurale.

„NU se percepe nicio taxă de la proprietari sau asociații de locatari!”, a mai transmis PMB, care subliniază că această evaluare „nu stabilește încadrarea imobilului în clase de risc seismic”.

„Este doar o radiografie preliminară, un prim filtru din care vor rezulta, ulterior, imobilele cu prioritate la expertiză tehnică detaliată și, ulterior, la consolidare seismică”, au concluzionat reprezentanții municipalității.

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