O idee născută încă din anii de facultate

Mii de kilometri parcurși, zeci de țări vizitate și ani întregi petrecuți pe drum devin, pentru mulți, doar amintiri. Pentru Aleksandra Cvetković au reprezentat însă baza unei afaceri de succes.

După șase ani petrecuți între Statele Unite, Europa și America Latină, s-a întors în Serbia și a pus pe picioare un proiect care reunește un camping pentru turiști, o mică plantație de viță-de-vie, producția de alimente și băuturi artizanale, cosmetice naturale și organizarea de excursii turistice.

Originară din Vranje, Aleksandra a studiat turismul la Facultatea de Geografie a Universității din Belgrad. Încă din timpul facultății s-a implicat în organizații care promovau turismul rural și dezvoltarea comunităților locale. Atunci a înțeles cât de mult poate oferi un sat mic atunci când oamenii știu să-și spună povestea. Ulterior a participat la programul Work and Travel în Statele Unite, a călătorit prin Europa și America Latină, iar dorința de a descoperi lumea s-a transformat într-un stil de viață. „Am fost plecată foarte mult timp, șase ani. La un moment dat am simțit că trebuie să-mi găsesc propriul loc. Guatemala și Statele Unite mi-au rămas foarte aproape de suflet și m-am simțit minunat acolo, mai ales în America Latină. Dar Serbia este țara mea și aici am mai mult sprijin. Încă din facultate aveam ideea de a începe ceva pe cont propriu. Când toate piesele s-au potrivit, în 2021, m-am întors acasă”, a declarat Aleksandra.

Guatemala i-a schimbat modul în care privește turismul

Dintre toate locurile vizitate, Guatemala este țara care a marcat-o cel mai profund.

Nu prin peisaje sau obiective turistice, ci prin cultura comunităților mayașe, alături de care a trăit, a învățat limba spaniolă și a descoperit tradiții păstrate de generații.

„M-a cucerit cultura lor. Jumătate din populație este de origine mayașă, iar tradițiile sunt încă foarte vii. Sunt catolici, dar își păstrează ritualurile. Am participat la sărbătoarea Anului Nou mayaș. Se construiește un altar pentru focul sacru, decorat cu flori și elemente din natură. Se rostesc rugăciuni în dialectele mayașe, oamenii mulțumesc pentru anul care a trecut și spun ce vor să lase în urmă și ce își doresc în anul nou. Este o experiență pe care nu o voi uita niciodată”, povestește tânăra.

Aceste experiențe au făcut-o să înțeleagă că turiștii nu își amintesc doar monumentele sau atracțiile, ci mai ales oamenii pe care îi întâlnesc și ospitalitatea de care au parte.

Vinul nu făcea parte din plan

În 2021, Aleksandra a găsit proprietatea din Stari Slankamen unde intenționa să amenajeze un camping pentru bicicliști. Nu își propusese să cultive viță-de-vie sau să producă vin. Însă terenul includea deja o mică podgorie, iar acest lucru a determinat-o să învețe o activitate complet nouă.

Vecinii au ajutat-o să înțeleagă cum se întreține via-de-vie, iar tatăl său, care producea vin pentru consum propriu de aproape zece ani, i-a oferit primele sfaturi.

„Nu căutam un teren pentru că voiam un vin sau o vie. Așa a fost proprietatea care mi-a plăcut cel mai mult. Am acceptat provocarea și am început să învăț. Vecinii m-au ajutat foarte mult, iar tata m-a învățat primele lucruri despre vinificație. În timp, am învățat câte ceva de la fiecare și acum am propriul meu mod de a face vinul rosé”, spune Aleksandra.

A creat un camping pentru bicicliștii care traversează Europa

Campingul „Vinograd”, deschis în 2022, este amplasat chiar pe traseul EuroVelo 6, una dintre cele mai cunoscute rute cicloturistice din Europa.

Majoritatea oaspeților îl descoperă în timpul călătoriei, folosind aplicații și hărți digitale.

Aleksandra cunoaște foarte bine nevoile lor, deoarece ani la rând a călătorit și ea cu bicicleta și a folosit platforme precum WarmShowers și CouchSurfing. „Am vrut să întorc ospitalitatea pe care am primit-o eu în timpul călătoriilor. Când am găsit acest teren și am văzut că este chiar pe traseu, am știut că aici trebuie să fie campingul. Eu însămi sunt biciclistă și știu exact de ce au nevoie după o zi întreagă de pedalat”, explică ea. Deși poartă numele de „camping pentru bicicliști”, locul este frecventat și de motocicliști, turiști cu mașina, rulote sau chiar de drumeți.

Modelul de afaceri nu se bazează pe o singură sursă de venit.

Aleksandra închiriază locuri pentru corturi și corturi glamping, pregătește mâncare pentru turiști, produce vin rosé, rachiu și gin împreună cu un vecin, realizează săpunuri și produse cosmetice naturale, creează obiecte artizanale, iar în sezonul rece organizează circuite turistice în Guatemala.

„Am propriile corturi pe care le închiriez, dar oamenii pot veni și cu ale lor. Meniul este gândit special pentru bicicliști, cu multe proteine și preparate sănătoase. Fac vinul nostru rosé, rachiu și gin împreună cu un vecin. Când am timp, croșetez și realizez produse handmade și cosmetice naturale. Niciuna dintre aceste activități nu este suficientă de una singură, dar împreună creează o poveste”, spune ea.

Cea mai importantă parte a afacerii nu poate fi cumpărată

Aleksandra nu și-a dorit niciodată ca turiștii să folosească campingul doar pentru o noapte.

De aceea petrece mult timp discutând cu fiecare dintre ei, îi ajută să-și planifice traseele și le recomandă locuri mai puțin cunoscute. „Încerc cu adevărat să îi acord timp fiecărui oaspete. Mă interesează de unde vine, unde călătorește, îi recomand alte campinguri și îl ajut să își planifice traseul. Dacă cineva are mai mult timp la dispoziție, îi recomand și locuri mai puțin cunoscute. După aceea îmi scriu adesea când ajung la Istanbul sau în alte destinații, doar ca să-mi spună că au ajuns cu bine și să-mi mulțumească. Poate că acesta este cel mai frumos lucru dintre toate. Cu mulți dintre ei păstrez legătura și după ce călătoria lor s-a încheiat”, spune Aleksandra.

Din aceste conversații s-a născut și un podcast în care invită oameni cu povești de viață neobișnuite.

Privind în urmă, Aleksandra spune că adevărata moștenire a anilor petrecuți pe drum nu sunt fotografiile sau suvenirurile, ci lecțiile despre ospitalitate. Tot ceea ce a primit ca turist încearcă acum să ofere celor care îi trec pragul, convinsă că oamenii își amintesc întotdeauna felul în care au fost primiți și motivul pentru care își doresc să revină.

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