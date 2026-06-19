Manuscrisul, datat din anul 1778, oferă detalii valoroase despre „ultima ședere a lui Mozart la Paris” și despre activitatea sa ca profesor, potrivit lui Pécout. Documentul, cuprinzând aproximativ o duzină de lecții de compoziție, ilustrează colaborarea dintre Mozart și eleva sa, Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, o talentată harpistă, fiica ducelui de Guînes.

François-Pierre Goy, conservator în cadrul Departamentului de Muzică al BnF, este cel care a identificat manuscrisul în luna februarie, în timpul examinării unor documente anonime. „Nici pe departe nu-mi imaginam ce urma să găsesc”, a declarat Goy.

Specialistul a recunoscut scrisul lui Mozart datorită detaliilor specifice, cum ar fi cheile sol rotunjite și cheia fa desenată invers față de reprezentarea obișnuită în Franța. Confirmarea atribuirii manuscrisului către Mozart a fost realizată în aprilie de către Biblioteca Mozartiană a Fundației Mozarteum din Salzburg.

Cele 44 de pagini ale caietului includ șapte piese pentru harpă și flaut, însă ultima dintre acestea este neterminată. Potrivit lui Goy, manuscrisul este într-o stare excelentă de conservare. Procesul de compoziție este descris de BnF ca o colaborare între Mozart și eleva sa, unde „mâinile maestrului și ale elevei se împletesc în proporții variabile”. Compozitorul nota partea pentru harpă, iar eleva contribuia cu partitura pentru flaut, rolurile fiind schimbate ulterior.

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Aceste lucrări de o valoare istorică și culturală excepțională vor fi interpretate pentru prima dată duminică, 21 iunie 2026, cu ocazia Sărbătorii Muzicii din Franța. Concertul, cu o durată totală de aproximativ 20 de minute, va fi susținut de Orchestra Filarmonică Radio France, marcând astfel un moment unic în celebrarea moștenirii muzicale a lui Mozart.