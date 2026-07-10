Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, situații speciale legate de gestionarea sau afirmarea publică a unor credințe, convingeri și atașamente culturale, religioase, politice, sociale pe fondul unui conflict deschis, a unor circumstanțe care impun autocontrol și diplomație. Informații care vor schimba datele unei probleme cu rol în consolidarea unor principii sau a luării unor decizii.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, chestiunile legate de exercitarea profesiei la un nivel superior, problemele de imagine și de autoritate ar putea căpăta o nouă abordare, din 14 iulie, când se va produce faza de Lună Nouă în Rac, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu perechea de stele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua, pentru Balanțe, nevoia de a consolida și apăra un statut socioprofesional și a permite afirmarea unor calități și valori personale în mod convingător. Mercur va sublinia erorile de gândire sau de comportament pe această direcție comise în ultima vreme.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, posibilă furtună într-o relație de prietenie sau chiar între nativi și un grup de apropiați între care au apărut, de-a lungul timpului, fisuri de încredere și de simpatie care acum se coagulează într-o criză relațională ce va continua să producă efecte până spre 28/29 iulie.

Posibile furtuni în plan afectiv. Din 17 iulie, după ora 3:17′, discrete disfuncții hepatice sau biliare; șansa ca organismul să reacționeze pozitiv la un tratament sau la un medicament.

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