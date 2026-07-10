Ciocniri legate de recrutare la Liov

Potrivit procurorilor, un grup de persoane i-a blocat miercuri seara pe ofiţerii responsabili cu recrutarea aflaţi în serviciu și le-au răsturnat maşina într-un acces de furie care a dus la ciocniri mai ample cu poliţia şi cu membri ai armatei.

Tulburările au izbucnit după ce ofițerii au reținut un bărbat suspectat că s-a sustras de la serviciul militar și l-au dus la un centru de recrutare.

Statul Major General al Ucrainei a condamnat cu fermitate atacul, dar a precizat totodată că va analiza conduita ofiţerilor de recrutare pentru a identifica eventuale abuzuri sau nereguli.

Imagini difuzate joi de postul public de televiziune al Ucrainei arată o mulțime de aproximativ 200 de persoane care înconjura miercuri seara vehiculele într-un cartier rezidenţial și scandau „Ruşine!”, unuia dintre ofițeri fiindu-i smulsă uniforma.

„Au fost inițiate două proceduri penale în legătură cu presupusa obstrucționare a activităților legale ale Forțelor Armate ale Ucrainei în timpul unei perioade speciale (legea marțială – n.r.) și utilizarea violenței împotriva unui ofițer de aplicare a legii”, se arată într-un comunicat al Procurorului General al Ucrainei.

Mobilizarea suferă în Ucraina

Este vorba de cel mai recent atac asupra ofiţerilor de recrutare și un posibil indiciu al nemulțumirilor legate de modul în care armata ucraineană îşi completează rândurile pentru a respinge agresorul rus.

Eforturile de apărare ale Ucrainei s-au bazat încă de la începutul invaziei ruse pe o mobilizare generală, care a fost între timp umbrită de relatări despre abuzuri şi corupţie. Aceste relatări au diminuat entuziasmul pentru serviciul militar, în pofida noilor eforturi de a-i convinge pe ucraineni să se înroleze.

Comisarul parlamentar al Ucrainei pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, a condamnat violenţele de la Liov și a subliniat că acestea nu ar trebui privite ca un incident izolat.

„Când oamenii contactează autorităţile de ani de zile, semnalând posibile încălcări ale drepturilor lor, dar nu văd o evaluare juridică adecvată a acestor fapte, acest lucru creează inevitabil probleme şi mai mari. Neîncrederea se acumulează, tensiunea creşte, iar societatea se radicalizează”, a avertizat el.

Ministrul Apărării, Mîhailo Fedorov, s-a angajat să reformeze serviciul militar obligatoriu, dar nu a dezvăluit încă detaliile – o chestiune sensibilă din punct de vedere politic într-o Ucraină obosită de război.

Cei care se opun recrutării sunt avertizați că riscă să rămână neprotejați în fața inamicului

Guvernatorul regiunii Liov a denunțat un „comportament rușinos” și le-a transmis cetățenilor că „avem un singur dușman”, în timp ce primarul din Liov, Andrii Sadovîi, a avertizat că incidentul ar putea „deveni instantaneu un instrument de propagandă ostilă”.

„Rusia de astăzi este cea mai interesată să-i determine pe ucraineni să înceapă să se lupte între ei… Toți cei care au încălcat legea trebuie să fie trași la răspundere”, a spus el.

Şeful Cancelariei Prezidențiale, Kirilo Budanov, a apărat armata şi a declarat că se aşteaptă la o reacţie echitabilă din partea autorităţilor. „Dacă astăzi bateţi şi dezbrăcaţi un membru al armatei voastre, atunci gândiţi-vă cine vă va proteja de inamicul care, la rândul lui, vă va bate şi vă va dezbrăca pe voi”, a punctat generalul Budanov, fost șef al serviciului secret militar al Ucrainei.

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