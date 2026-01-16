Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, efort de a menține ordinea în viața de familie pe fondul unor evenimente care îi vor solicita pe nativi în mai multe locuri deodată, pentru interese divergente; pe unele le vor rezolva, pe altele le vor amâna, la un moment dat, mai ales că ordinea stabilită de ei va fi dată peste cap de evenimentele care se vor derula după logica influenței exercitate de Luna Nouă în Capricorn, din 18 ianuarie.

În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va oferi tot felul de motive de surpriză, de bucurie, de noutate în planul vieții afective. În mod normal, nativii ar trebui să se bucure de apariția lor și să nu le ignore cu resemnare.

Între 19 ianuarie, după ora 00:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, sectorul casei a V-a a emoțiilor, a creativității, a iubirii va oferi un adevărat spectacol astral pentru că, din 20 ianuarie, când Soarele și Mercur vor intra în zodia Vărsătorului și, până pe 18 februarie, vor genera ipostaze care, dacă vor fi corect înțelese și puse în aplicare, le vor oferi nativilor adevărate momente de grație în plan personal sau cultural, artistic sau religios.

Pentru unele Balanțe, s-ar putea vorbi de o risipă de stimuli și impulsuri creative care nu vor trebui neglijate. Între 21 ianuarie, după ora 08:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, echilibru la locul de muncă. Stare bună (normală) de sănătate.

În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, îi va susține în mod special pe actori, artiști de toate genurile, creatori și interpreți, mai ales pe cei care lucrează în teatru, film, TV, media. Momente bune pentru debut, afirmare, demonstrare a unui talent. Contextul mai conține o paletă largă de stimuli astrali pentru a opera schimbări în relația părinți/copii. Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, stres în relațiile parteneriale.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

CCR amână din nou, pentru a patra oară, decizia privind soarta pensiilor magistraților: ședința a durat mai puțin de 30 de minute
