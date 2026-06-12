Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie se vor menține, ba chiar se vor intensifica semnificațiile astrologice legate de familie, educație, părinți, patrimoniu familial sau avere personală. Se întrevăd riscuri în a pierde sau a înstrăina în pagubă o serie de bunuri personale.

Ideile și soluțiile pentru care optează un nativ din Berbec nu sunt cele indicate, sunt hazardate, exagerate, pentru că ele operează pe un fond afectiv răscolit (spaimă de viitor, ananghie financiară care distorsionează logica, percepțiile subiective deformate).

Planeta Venus va intra pe 13 iunie în zodia Leului și, până pe 9 iulie, va deveni un factor pozitiv pentru tot ceea ce ține de evoluția casei a V-a. Cei tineri vor fi împinși de planeta iubirii spre aventuri, povești de amor „ca-n filme”, tensiuni sexuale puternice și dorința de cucerire sau chiar de risipire în tot felul de relații pasagere, efemere. Favorabile sunt contextele create de această planetă în relațiile părinți-copii sau în cazul celor care desfășoară activități de creație sau fac sport.

Pentru aceștia din urmă se poate accentua o împrejurare de ordin social, o conjunctură care le va permite sportivilor să-și desfășoare pregătirea în vederea unor performanțe în condiții mai bune: pot fi selecționați într-o echipă de elită, pot fi recrutați pentru pregătirea cu un profesor sau antrenor de valoare sau pot impresiona, asigurându-și astfel un loc de frunte în clubul și în echipa unde evoluează.

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, informații inedite, deplasări sau întâlniri ori călătorii care deschid noi orizonturi de cunoaștere și experiențe de viață pe fondul Lunii Noi, în Gemeni, din 15 iunie. Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie după-amiaza, efort de păstrare a unor bunuri patrimoniale care au aparținut familiei. Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, dorința de a trăi exuberant și fără restricții în planul emoțiilor.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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